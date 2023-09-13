"Помним о прошлом – думаем о будущем". Антифашистский форум призывает к победе над неонацизмом - 13.09.2023 Украина.ру
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"Помним о прошлом – думаем о будущем". Антифашистский форум призывает к победе над неонацизмом
"Помним о прошлом – думаем о будущем". Антифашистский форум призывает к победе над неонацизмом - 13.09.2023 Украина.ру
"Помним о прошлом – думаем о будущем". Антифашистский форум призывает к победе над неонацизмом
Девятый по счету Международный антифашистский форум в Москве начался в минувшее воскресенье, 10 сентября, с возложения цветов к комплексу "Трагедия народов" на Поклонной горе. Он приурочен к Международному дню памяти жертв фашизма (второе воскресенье сентября).
2023-09-13T09:58
2023-09-13T11:14
эксклюзив
россия
украина
зарубежье
фашизм
нацизм
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Проводится форум с 1995 года по инициативе Международного союза бывших малолетних узников фашизма и Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашизма при поддержке Правительства России. До 2020 года форум всегда был приурочен к юбилейным празднованиям Дня Победы и всегда подчеркивал главное – важность сохранения исторической памяти в современной жизни, как залог неповторения и предотвращения страшного прошлого, связанного с преступлениями фашизма и нацизма.К шестому форуму в 2020 году к его проведению подключились новые соорганизаторы -- Общероссийское движение "Сильная Россия" и Общероссийская организация "Офицеры России". В оргкомитет мероприятия вошли представители ветеранских и молодежных организаций, вузов и студенческой общественности, НКО и СМИ, религиозных конфессий и национальных диаспор, Минобороны, Министерства высшего образования и науки России, Федеральной службы войск национальной гвардии и представители разных комитетов Госдумы.Но и предыдущие и это форум не изменили, а только подчеркнули свою главную задачу -- предупредить мир о реальной угрозе фашизма и нацизма, ставших неофашизмом и неонацизмом и снова заявивших о себе. А значит – не допустить фальсификации и искажения истории Великой Отечественной и Второй мировой войн и противостоять умалению роли народов СССР в разгроме фашизма в 1945 году.Особенно на фоне того, что в последние года в некоторых западных странах на государственном уровне активно распространяются мифы о Второй мировой войне, где СССР и воины-освободители поставлены в один ряд с нацистскими преступниками. И это тоже становится подспорьем в оправдании фашизма-нацизма и использования их как методов современной политики на Западе.Девиз нынешнего двухдневного форума -- "Помним о прошлом – думаем о будущем". Потому что, как подчеркнули организаторы мероприятия, сегодня, спустя 78 лет после Победы советского народа в Великой Отечественной войне, человечеству вновь приходится сталкиваться с проявлениями фашизма. И что самое интересное, но жуткое: в XXI веке на смену классической "коричневой чуме" пришел организованный и агрессивный коллективный Запад во главе с США, ЕС и НАТО с их империализмом, олицетворяющим господство "золотого миллиарда" в "саду" и относящимся ко всему остальному окружающему семимиллиардному миру, как к биологическому мусору в "джунглях".И это не досужие придумки. Главный дипломат Европы Жозеп Боррель, как известно, не стал скрывать эту "загогулину" в отношении "белых людей" ко всем остальным жителям планеты. Точно так же, как не скрывали фашисты и нацисты Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера своего отношения к унтерменшам. К нам с вами, то есть.Вот потому-то участники форума -- ветераны Великой Отечественной войны, жертвы фашизма-бывшие малолетние узники фашистских концлагерей и жители блокадного Ленинграда, другие пострадавшие от фашизма/нацизма представители международного сообщества, -- и, скажем мягко, с негодованием обращали внимание на продолжающуюся антироссийскую истерию. И на то, что в последние года в некоторых западных странах на государственном уровне активно распространяются мифы о Второй мировой войне, где СССР и воины-освободители поставлены в один ряд с нацистскими преступниками.На пленарном заседании Форума был заслушан и обсужден доклад оргкомитета о современных проявлениях фашизма в различных странах, а также формах и методах эффективного противодействия им со стороны общества. Затем выступали руководители ветеранских и молодежных организаций, представители вузов и студенческого сообщества, профильных комитетов Госдумы, комиссий Общественной палаты РФ, федеральных органов исполнительной власти, представители региональных властей, религиозных конфессий, национальных диаспор, дипломатических представительств иностранных государств в России, Герои Советского Союза и Российской Федерации, политологи, историки. К участию в пленарном заседании приглашены представители молодежи и НКО.Особым вниманием пользовались выступления представителей войск, выполняющих свой долг в рамках спецвоенной операции (СВО), которая является сегодня самым действенными противодействием возрожденному и брошенному против России неонацизму в Украине.Особое отмечена также Международная видеоконференция с прямым включением представителей ряда зарубежных государств, среди которых: Белоруссия, Узбекистан, Германия, США, Италия, Молдавия, Сербия, Македония, Черногория, Латвия, Израиль, Франция, Финляндия, Турция и другие.И все говорили о трех "китах" борьбы с возрождением новой "коричневой чумы" в повседневной реальной жизни страны и общества -- противодействию фальсификации истории Второй Мировой и Великой Отечественной войны, патриотическому воспитанию подрастающих поколений и оказанию моральной, правовой и материальной помощи жертвам фашизма.Было названо и главное актуальное зло – украинский неонацизм, ведущий войну против России, и его главная особенность – человеконенавистническая русофобия. Как сказал руководитель Центрального исполкома общественной организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, главное принципиальное отличие гитлеровского нацизма от нынешнего украинского неонацизма, "подаренного" украинцам и используемого США и из союзниками, в том, что гитлеровцы видели своей главной задачей порабощение всей Европы, а нынешние укро-неонацисты призваны уничтожить Россию и все русское. По его словам, и нацизм, и неонацизм, основанные на идеологии ненависти и войны, – это всего лишь инструмент в руках кровавых манипуляторов. И тогда 80-90 лет назад, и сейчас, с момента госпереворота в Украине в 2014 году.Другие докладчики, в первую очередь представители силовых структур – Минобороны и Росгвардии, знающих суть, акцентировали внимание на еще одной особенности нынешнего украинского агрессивного неонацизма – он в войне с Россией уже взял на вооружение терроризм как один из главных методов войны. И привлекли на свою сторону международный терроризм -- наемников из многих страны, которые сегодня воюют в Украине против русских.И вообще Украина, происходящие там события, ее судьба уже в недалеком будущем после победы России в СВО так или иначе упоминались практически в каждом выступлении. Россиянам небезразлична судьба соседей, которые еще недавно были "братским народом" и "государством-сестрой". Отсюда и общий вывод: для Украины это дорогого стоит -- ее не бросят на произвол судьбы, лишь бы там пробудилось и утвердилось новое сознание, что Россия не желает украинцам зла. Сегодня вражда многим кажется непреодолимым препятствием и новое взаимопонимание народов -- недостижимо целью. Но другого-то выхода нет, если серьезно говорить о сохранении Украины и украинцев в этом огне братоубийственного противостояния…Как сказал председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма, член-корреспондент РАН, профессор Николай Махутов, по итогам работы Форума будет принята итоговая резолюция. После перевода на иностранные языки резолюция будет направлена в посольства зарубежных государств, в ООН и шире. "В первую очередь, направим резолюцию Форума в Организацию объединенных наций, Межпарламентскую Ассамблею СНГ, ОДКБ, а также в посольства зарубежных государств в Российской Федерации", – рассказал Мухатов.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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эксклюзив, россия, украина, зарубежье, фашизм, нацизм
Эксклюзив, Россия, Украина, Зарубежье, фашизм, нацизм

"Помним о прошлом – думаем о будущем". Антифашистский форум призывает к победе над неонацизмом

09:58 13.09.2023 (обновлено: 11:14 13.09.2023)
 
© cdnimages.absatz.media
© cdnimages.absatz.media
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Девятый по счету Международный антифашистский форум в Москве начался в минувшее воскресенье, 10 сентября, с возложения цветов к комплексу "Трагедия народов" на Поклонной горе. Он приурочен к Международному дню памяти жертв фашизма (второе воскресенье сентября).
Проводится форум с 1995 года по инициативе Международного союза бывших малолетних узников фашизма и Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашизма при поддержке Правительства России. До 2020 года форум всегда был приурочен к юбилейным празднованиям Дня Победы и всегда подчеркивал главное – важность сохранения исторической памяти в современной жизни, как залог неповторения и предотвращения страшного прошлого, связанного с преступлениями фашизма и нацизма.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
К шестому форуму в 2020 году к его проведению подключились новые соорганизаторы -- Общероссийское движение "Сильная Россия" и Общероссийская организация "Офицеры России". В оргкомитет мероприятия вошли представители ветеранских и молодежных организаций, вузов и студенческой общественности, НКО и СМИ, религиозных конфессий и национальных диаспор, Минобороны, Министерства высшего образования и науки России, Федеральной службы войск национальной гвардии и представители разных комитетов Госдумы.
Но и предыдущие и это форум не изменили, а только подчеркнули свою главную задачу -- предупредить мир о реальной угрозе фашизма и нацизма, ставших неофашизмом и неонацизмом и снова заявивших о себе. А значит – не допустить фальсификации и искажения истории Великой Отечественной и Второй мировой войн и противостоять умалению роли народов СССР в разгроме фашизма в 1945 году.
Особенно на фоне того, что в последние года в некоторых западных странах на государственном уровне активно распространяются мифы о Второй мировой войне, где СССР и воины-освободители поставлены в один ряд с нацистскими преступниками. И это тоже становится подспорьем в оправдании фашизма-нацизма и использования их как методов современной политики на Западе.
Девиз нынешнего двухдневного форума -- "Помним о прошлом – думаем о будущем". Потому что, как подчеркнули организаторы мероприятия, сегодня, спустя 78 лет после Победы советского народа в Великой Отечественной войне, человечеству вновь приходится сталкиваться с проявлениями фашизма.
И что самое интересное, но жуткое: в XXI веке на смену классической "коричневой чуме" пришел организованный и агрессивный коллективный Запад во главе с США, ЕС и НАТО с их империализмом, олицетворяющим господство "золотого миллиарда" в "саду" и относящимся ко всему остальному окружающему семимиллиардному миру, как к биологическому мусору в "джунглях".
- РИА Новости, 1920, 09.08.2023
9 августа, 09:59
Старый колониализм и нацизм. Куда Украина затягивает ЕвропуНа днях секретарь СНБО Алексей Данилов не смог сдержать в себе расистские взгляды и обвинил народы Азии в бесчеловечности. В частности, назвал русских "азиатами", отличительным признаком которых, по его мнению, является отсутствие человечности.
И это не досужие придумки. Главный дипломат Европы Жозеп Боррель, как известно, не стал скрывать эту "загогулину" в отношении "белых людей" ко всем остальным жителям планеты. Точно так же, как не скрывали фашисты и нацисты Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера своего отношения к унтерменшам. К нам с вами, то есть.
Вот потому-то участники форума -- ветераны Великой Отечественной войны, жертвы фашизма-бывшие малолетние узники фашистских концлагерей и жители блокадного Ленинграда, другие пострадавшие от фашизма/нацизма представители международного сообщества, -- и, скажем мягко, с негодованием обращали внимание на продолжающуюся антироссийскую истерию. И на то, что в последние года в некоторых западных странах на государственном уровне активно распространяются мифы о Второй мировой войне, где СССР и воины-освободители поставлены в один ряд с нацистскими преступниками.
На пленарном заседании Форума был заслушан и обсужден доклад оргкомитета о современных проявлениях фашизма в различных странах, а также формах и методах эффективного противодействия им со стороны общества. Затем выступали руководители ветеранских и молодежных организаций, представители вузов и студенческого сообщества, профильных комитетов Госдумы, комиссий Общественной палаты РФ, федеральных органов исполнительной власти, представители региональных властей, религиозных конфессий, национальных диаспор, дипломатических представительств иностранных государств в России, Герои Советского Союза и Российской Федерации, политологи, историки. К участию в пленарном заседании приглашены представители молодежи и НКО.
Особым вниманием пользовались выступления представителей войск, выполняющих свой долг в рамках спецвоенной операции (СВО), которая является сегодня самым действенными противодействием возрожденному и брошенному против России неонацизму в Украине.
Особое отмечена также Международная видеоконференция с прямым включением представителей ряда зарубежных государств, среди которых: Белоруссия, Узбекистан, Германия, США, Италия, Молдавия, Сербия, Македония, Черногория, Латвия, Израиль, Франция, Финляндия, Турция и другие.
И все говорили о трех "китах" борьбы с возрождением новой "коричневой чумы" в повседневной реальной жизни страны и общества -- противодействию фальсификации истории Второй Мировой и Великой Отечественной войны, патриотическому воспитанию подрастающих поколений и оказанию моральной, правовой и материальной помощи жертвам фашизма.
Роман Блашко интервью
2 августа, 08:45
Роман Блашко: В Чехии дают сроки за критику фашизма на УкраинеЧешский журналист и фотограф, в прошлом помощник депутата Европарламента и главный редактор газеты Компартии Чехии и Моравии Роман Блашко рассказал о том, что он видел, будучи наблюдателем на выборах на Украине и референдуме в Запорожской области, о репрессиях в Чехии и о том, почему Чехия стала главным форпостом Запада на Востоке.
Было названо и главное актуальное зло – украинский неонацизм, ведущий войну против России, и его главная особенность – человеконенавистническая русофобия. Как сказал руководитель Центрального исполкома общественной организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, главное принципиальное отличие гитлеровского нацизма от нынешнего украинского неонацизма, "подаренного" украинцам и используемого США и из союзниками, в том, что гитлеровцы видели своей главной задачей порабощение всей Европы, а нынешние укро-неонацисты призваны уничтожить Россию и все русское.
"Их этому учат с детских лет. Современным неонацистам важно вытравить саму мысль, что есть Россия, что можно говорить по-русски, принадлежать к русскому миру", -- сказал он.
По его словам, и нацизм, и неонацизм, основанные на идеологии ненависти и войны, – это всего лишь инструмент в руках кровавых манипуляторов. И тогда 80-90 лет назад, и сейчас, с момента госпереворота в Украине в 2014 году.
Другие докладчики, в первую очередь представители силовых структур – Минобороны и Росгвардии, знающих суть, акцентировали внимание на еще одной особенности нынешнего украинского агрессивного неонацизма – он в войне с Россией уже взял на вооружение терроризм как один из главных методов войны. И привлекли на свою сторону международный терроризм -- наемников из многих страны, которые сегодня воюют в Украине против русских.
И вообще Украина, происходящие там события, ее судьба уже в недалеком будущем после победы России в СВО так или иначе упоминались практически в каждом выступлении. Россиянам небезразлична судьба соседей, которые еще недавно были "братским народом" и "государством-сестрой".
Отсюда и общий вывод: для Украины это дорогого стоит -- ее не бросят на произвол судьбы, лишь бы там пробудилось и утвердилось новое сознание, что Россия не желает украинцам зла. Сегодня вражда многим кажется непреодолимым препятствием и новое взаимопонимание народов -- недостижимо целью. Но другого-то выхода нет, если серьезно говорить о сохранении Украины и украинцев в этом огне братоубийственного противостояния…
Как сказал председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма, член-корреспондент РАН, профессор Николай Махутов, по итогам работы Форума будет принята итоговая резолюция. После перевода на иностранные языки резолюция будет направлена в посольства зарубежных государств, в ООН и шире. "В первую очередь, направим резолюцию Форума в Организацию объединенных наций, Межпарламентскую Ассамблею СНГ, ОДКБ, а также в посольства зарубежных государств в Российской Федерации", – рассказал Мухатов.
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