https://ukraina.ru/20230913/1049370652.html

Удары по Севастополю, упаднические настроения ВСУ, ответ Подоляку. Главное на Украине на утро 13 сентября

Удары по Севастополю, упаднические настроения ВСУ, ответ Подоляку. Главное на Украине на утро 13 сентября - 13.09.2023 Украина.ру

Удары по Севастополю, упаднические настроения ВСУ, ответ Подоляку. Главное на Украине на утро 13 сентября

В ночь на 13 сентября Вооруженные силы Украины нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе в Севастополе, а также... Украина.ру, 13.09.2023

2023-09-13T09:00

2023-09-13T09:00

2023-09-13T09:15

хроники

эксклюзив

спецоперация

севастополь

ракеты

всу

взрывы

плен

оон

михаил подоляк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102013/66/1020136664_0:43:3009:1736_1920x0_80_0_0_d59ac3acaeedd44223e0ba3321df56d4.jpg

Севастополь подвергся ракетной атаке. На территории Украины что-то взрывалось, солдаты ВСУ признались в упаднических настроениях в рядах украинской армии. В ООН ответили на выпады советника главы Офиса президента Украины Подоляка в адрес организацииВ ночь на 13 сентября Вооруженные силы Украины нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе в Севастополе, а также атаковали тремя безэкипажными катерами отряд кораблей Черноморского флота, сообщает Минобороны России.Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь ракет, а патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил все украинские катера, заявили в министерстве.По данным ведомства, два корабля, находящиеся на ремонте, получили повреждения в результате попадания ракет."Морской пассажирский транспорт осуществляет движение", - заверили в департаменте транспорта.В Севастопольской бухте осуществляется движение пассажирских катеров и паромов, связывающих северную часть города с центром.Губернатор Михаил Развожаев уточнил, что атака произошла около 3:20 мск, на территории завода возник пожар.Примерно в это же время ночью перекрывали движение на Крымском мосту.Он также рассказал, что пострадали 24 человека.Ранее Развожаев сообщал об атаке ВСУ по Севастополю, после которой в районе Килен-балки произошел пожар "не на гражданском объекте".Килен-балка находится в Нахимовском округе Севастополя, в городе есть одноименная улица. Она расположена вблизи бухты, недалеко от нее находится 13-й судоремонтный завод Черноморского флота, следует из данных "Яндекс.Карт". Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе — самое крупное предприятие судоремонта и судостроения Крыма, территориально располагается на двух площадках общей площадью 53 гектара. Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) каждый день пытаются атаковать Крым и Севастополь, а также севастопольскую военно-морскую базу и другие объекты.По его словам, недавно российские военные уничтожили разведгруппы ВСУ, передвигавшиеся на катерах в сторону Крыма."То есть здесь тактика уже отработана: противник обнаруживается на дальних подступах и уничтожается. То же самое касается и беспилотников, и попыток атак, собственно говоря, с воздуха с помощью ракет, ракетного оружия", — объяснил он.Представитель ДНР добавил, что на данный момент наиболее горячим участком в зоне военных действий на юге является направление Запорожского участка — в частности, в районе Работино. По его словам, ВСУ терпят постоянное поражение из-за активной работы российской авиации и артиллерии.Взрывы на Украине и упаднические настроения ВСУВ ночь на среду в Сумской и Одесской областях Украины звучала воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В Одесской области сигнал зафиксировали в 00.27, в Сумской - в 02.31.Позже издание "Общественное" информировало о взрывах в Сумах.А глава военной администрации Одесской области Олег Кипер в своем телеграм-канале написал о повреждении пропортовой инфраструктуры в регионе. Он уточнил, что речь об Измаильском районе области.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года, после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.В свою очередь глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что взятые в плен на линии фронта в Запорожской области солдаты Вооруженных сил Украины признались в упаднических настроениях в рядах украинской армии.По его словам, многие из них не знают, как сдаваться. Для них это "единственная реальная возможность сохранить свои жизни", отметил Рогов.Он напомнил, что для перехода на мирную сторону солдаты ВСУ могут воспользоваться специально созданной гуманитарной частотой 149.200 и вызвать в эфире "Волгу".Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также рассказывал, что украинские военные чувствуют усталость из-за "колоссальных потерь" и слаженных действий российских подразделений.В свою очередь начальник британского генштаба Патрик Сандерс рассказал, что Украина теряет 40% дронов из-за ошибок пилотов."Я шокирован тем, что в развивающейся кампании Украины по использованию дронов 40% потерь связаны с ошибкой пилота", - сказал Сандерс на выставке вооружений, его слова приводит сайт британского правительства.Он отметил, что в условиях "тяжелой борьбы за электро-магнитный спектр" во время конфликта автоматические системы могут выходить их строя, поэтому навыки пилотов становятся более важными.Также пленный украинский военный Александр Скалацкий указал, что командование ВСУ обманывает личный состав, отправляя его на самоубийственные миссии."Очень много 300-х (раненых – ред.), 200-х (погибших – ред.), очень много потерь. Морально уставшие все, надоело воевать", – сказал он.По его словам, командование обращается с подчиненными "не очень, грубо"."Посылают туда, куда вообще не надо идти. Обманывают, грубо говоря. На мясо. Получается, когда сказали занять позицию и мы пришли в дом, он сказал: "Я "птичку" (беспилотник – ред.) запустил, она пролетела и осмотрела все". Сказал, что все чисто, можно идти. Мы прошли буквально 150 метров под обстрелами, пришли – и там стояли пацаны (российские военные – ред.). Они говорят, что они видели, как мы шли. Обманул наш командир. Сказал, что чисто, в погребе сидите, два дня – и вас поменяют", - рассказал украинский военный.При этом никакой боевой подготовки, по его словам, он не проходил."Нас не готовили, сказали, поедьте, там посидите два-три дня, и вас вернут, ну, поменяют. Я в первый раз вообще так столкнулся с российскими солдатами. До этого два раза нас везли на какую-то "зеленку". Раз очередями 30 патронов выстрелили и второй – одиночными, вот и все. За 33 года я вот все, что стрелял за свою жизнь", - рассказал Скалацкий.Сослуживцам он рекомендовал сдаться в плен. "Всем говорю: лучше сдавайтесь в плен, если хотите быть живыми. Здесь обращаются хорошо, кушать дают, спим… Все нормально", - призвал пленный.Ответ ООН на выпады ПодолякаОфициальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя нелестные слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в адрес организации, заявил, что критика не является новостью для ооновцев."Критика ООН не новость. Мы продолжаем нашу работу с усердием, как всегда", - сказал Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова Подоляка.В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал слова Подоляка потерей самообладания перед лицом неминуемого военного и политического банкротства киевского режима.Он привел цитату Подоляка: "Мы не добьемся от них отказа от собственной бессмысленности. На самом деле, ООН вполне отсутствующая организация. Это, я бы так сказал, пиар-контора или лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают те или иные руководящие должности. Эмоции, которые вызывает ООН, всегда будут негативными, как и любая другая международная институция – МАГАТЭ, какой-то красный крест международный, Амнести Интернешнл – все это фиктивные организации, которые засоряют наше сознание абсолютно мусорными оценками. Если бы их не было мы бы, наверное, многие вопросы решили лучше и быстрее"."Так что, в понимании украинцев вы, госпожа Накамицу (замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу – ред.), и ваш генсекретарь сегодня не докладывали СБ, а "засоряли наше сознание абсолютно мусорными оценками". Вот так перед лицом неминуемого военного и политического банкротства киевский режим начинает полностью терять самообладание", - подчеркнул Небензя.По его словам, подобная нервозность киевского режима связана с тем, что, несмотря на то, что уровень поддержки Украины ее западными спонсорами достиг беспрецедентного уровня, подкрепить его делами этой стране особо нечем.Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.На этом фоне США уведомили, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ukraina.ru/20230912/1049354300.html

https://ukraina.ru/20230912/1049342441.html

https://ukraina.ru/20230911/1049321988.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, севастополь, ракеты, всу, взрывы, плен, оон, михаил подоляк, небензя