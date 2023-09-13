https://ukraina.ru/20230913/1049369241.html

В ожидании чего-то большего. Итоги Восточного экономического форума

В ожидании чего-то большего. Итоги Восточного экономического форума - 13.09.2023 Украина.ру

В ожидании чего-то большего. Итоги Восточного экономического форума

Минувший год показал, что у России появился ещё один полюс: к Дальнему Востоку прибавился Дикий Запад. Дикий, потому что там не прекращаются ожесточённые боевые действия, на фоне которых разворачивается догоняющая модернизация четырёх новых регионов России.

2023-09-13T03:36

2023-09-13T03:36

2023-09-13T03:36

эксклюзив

экономика

россия

зарубежье

форум

дальний восток

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Проблематику Новороссии активно обсуждали на прошедшем в середине лета Петербургском международном экономическом форуме. А сентябрь вполне можно назвать временем Дальнего Востока — уже не первый год с 10 по 13 сентября во Владивостоке проходит Восточный экономический форум (ВЭФ).Новостей с подобных мероприятий приходит масса, но они, как правило, редко собираются воедино, поэтому целостную картину с подобных мероприятий получить тяжело. Итоги ВЭФ нужно разбить на две части: общероссийскую и дальневосточную.Общероссийская частьГлавным источником новостей на общероссийской части ВЭФ был президент Путин. При этом через всё его выступление красной нитью проходил тезис о преемственности экономической политики России до СВО и России после СВО.Резких перемен не стоит ожидать ни в экономике, ни в политике, ни в избранном стратегическом курсе поворота на Восток.В частности:· В России не будет ни приватизации, ни национализации — президенту чужды крайности, поэтому вице-премьер Белоусов мягко был назван бывшим сотрудником Госплана.· В денежно-кредитной политике не будет резких изменений, главная задача — обеспечить стабильность экономики.· У России есть деньги — страна уже заработала в 2 раза больше, чем у неё отобрали, поэтому нужды в повышении налогов нет.Казалось бы, никаких откровений, а значит у подобного подхода будет масса недовольных как в левом, так и в правом идеологических лагерях. Однако у президента свои соображения и подобный консерватизм решает две задачи.Он не ухудшает инвестиционный климат внутри страны, поэтому президент призвал бизнес не наступать на одни и те же грабли, храня капиталы за рубежом. Лучшее место для инвестиций — Россия в её государственных границах, а значит в бизнес нужно вселить уверенность в том, что условия хозяйствования меняться не будут.Кроме того, стабильность позволяет привлечь деньги и технологии в ходе разворота на Восток. Поэтому на форуме были солидные делегации из стран Юго-Восточной Азии, с сильным доминированием представителей Индии и Китая. Для облегчения контакта с далёкими странами ведётся работа по отмену визового режима с Малайзией, Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией, Багамами, Барбадосом, Гаити, Замбией, Кувейтом, Мексикой, Тринидадом и Тобаго. В проработке вопрос безвизового режима с Китаем. Параллельно прорабатывается подключение новых стан к платёжной системе "Мир".Дальневосточная частьНо есть одна проблема: инфраструктуру для полноценного поворота на Восток подготовить не успели, поэтому именно ей было уделено основное внимание.Открытию ВЭФ предшествовал запуск движения на участке скоростной трассы Москва-Нижний Новгород-Казань, сокращающей путь из Москвы в Казань с 12 до 6,5 часов. М-12 станет частью транспортного коридора "Россия", который связел Санкт-Петербург и Владивосток. До конца 2023 года будет построена трасса до Казани, а затем дорогу продлят до Екатеринбурга и Тюмени, после — до Сибири и Дальнего Востока. Первый участок трассы длиной 22,5 км от Центральной кольцевой автодороги до обхода Орехово-Зуево был открыт в сентябре 2022 года. Участок до Чувашии откроют уже в этом ноябре, а всю трассу откроют в декабре.Расходы на расширение существующих дорог и строительство новых к 2030 году вице-премьер Марат Хуснуллин оценил в 500 млрд рублей: деньги потребуются в том числе для строительства обходов городов.Президент Путин поручил подготовить программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке до 2050 года, без чего невозможно развитие энергоёмких производств.· "Россети" построят на Курильских островах электростанции и объекты сетевого хозяйства. На Кунашире планируется строительство газодизельной электростанции мощностью 16 МВт и ветроэлектростанции на 5 МВт, а на острове Шикотан — газодизельной электростанции на 24 МВт и ветроэлектростанции на 6 МВт. На острове Итуруп компания реконструирует действующие дизельные электростанции, чтобы обеспечить использование газового и дизельного топлива, а также построить геотермальную электростанцию.· Президент поставил задачу связать газопроводы "Сила Сибири" и Сахалин — Хабаровск — Владивосток, интегрировать в одно целое газотранспортные сети запада и востока страны. В Приморье запустили первый малотоннажный завод СПГ, часть производимого им газа направят на газификацию Читы.Второй важнейший для Дальнего Востока вопрос — жильё. На Дальнем Востоке (как и Диком Западе) действует льготная ипотека под 2% годовых. Но если в 2019 году, когда запускалась дальневосточная ипотека, на льготный кредит в 6 млн рублей можно было купить в среднем 96 м2 жилья, то теперь всего 56 м2. Поэтому прорабатывается вопрос об увеличении предельной суммы кредита до 9 млн. Гендиректор института Дом.РФ Виталий Мутко, ответственный за льготную ипотеку, предложил пару небезынтересных механизмов.· Во-первых, ввести программу отключаемых льгот по ипотеке, которые позволили бы субсидировать ипотечные кредиты в случае преодоления ключевой ставкой ЦБ 10% отметки (актуальная ставка — 12%).· Во-вторых, снизить стоимость ипотеки на большие квартиры, чтобы они стали доступнее, а застройщики не превращали свои дома в человейники с однушками, которых теперь свыше 50% в новостроях. Главная проблема таких квартир в том, что в них негде растить детей. Мутко предполагает, что государство сможет субсидировать снижение ставки по 1–2% при покупке квартиры площадью от 55 кв. м семьями с детьми.· Кроме того, льготную ипотеку хотя расширить на Арктическую зону, работников ОПК на Дальнем Востоке, а Дом.РФ и застройщик "Самолёт" построят инфраструктуру для жилых микрорайонов в Якутске, Владивостоке и Магадане.Третий вопрос — рабочие места. За 10 лет грузооборот дальневосточных морских портов увеличился в 1,6 раза, ввод жилья — в 1,3 раза, электропотребление — в 1,2 раза. Годовая добыча золота на востоке страны выросла в 1,6 раза, угля — в 2,8 раза. Хорошо, но мало.· На Сахалине китайский инвестор за 20 млрд рублей построит порт, логистический центр, а таже организует добычу угля, создав совокупно 400 рабочих мест.· Сахалинская компания "Гидрострой" построит в Корсаковском морском порту на юге Сахалина крупный комплекс по переработке рыбы мощностью до 500 тонн сырья в сутки с жиромучной установкой, оборудованием для выпуска филе и холодильником на 5 тыс. тонн продукции. Стоимость проекта — 6,5 млрд рублей, будет создано 250 рабочих мест, а рыбаки будут разгружать свои суда не в Корее и Китае, а в России.· В Амурской области запустили комплекс по добыче титано-магниевых руд с мощностью в районе 300 тыс. тонн ильменитового концентрата и 1 млн тонн железорудного концентрата, обслуживать который будут 1,5 тысячи человек. Заодно президент поручил нарастить расходы на геологоразведку — недра Дальнего Востока разведаны лишь на 35%.Ещё одна важная задача — транспортное сообщение внутри Дальнего Востока и с Дальним Востоком.· Президент поручил до 1 марта подготовить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок на Дальнем Востоке, чтобы к 2030 году пассажиропоток на внутренних рейсах вырос не менее чем до 4 млн человек в год.· Плюс ведётся работа по увеличению пропускной способности погранпереходов. Генеральной прокуратуре пришлось обращаться в Совбез для ускорения работ по внедрению электронной очереди для пересечения госграницы с Китаем. Власти КНР, к слову, намерены развивать сотрудничество с Приморским краем в сфере строительства мостовых переходов и других трансграничных объектов, особенно на пунктах пропуска.· Транспортная группа Fesco (Дальневосточное морское пароходство) рассматривает возможность формирования на территории Индии транспортного хаба, ведутся работы по созданию транспортно-логистического центра в Африке.***Список инвестиционных проектов и планов оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, его сложно назвать малым, с другой стороны, его сложно назвать прорывным. Таких проектов и правда немного: добыча природных ресурсов, соединение газотранспортных систем, транспортный коридор "Россия". Но все это либо уже запущено, либо уже в процессе реализации. А мероприятию подобного уровня крупный прорывной проект не повредил бы, равно как и статусные гости — самым высокопоставленным была президент Лаоса. Однозначно радуют идеи с ипотекой, проекты на Сахалине и добыча ильменита, по которому Россия до сих пор зависит от Украины (минерал поставляется окольными путями). В то же время, повышенное внимание электроэнергетике, автодорогам и газоснабжению позволят заложить фундамент для энергоёмких производств. Проще говоря, с учётом того, что развитие Дальнего Востока является для России приоритетом в XXI столетии, прорывные проекты наверняка ещё появятся. Главное, чтобы на всё запланированное хватило денег и не пришлось слышать полюбившийся в последние годы неологизм про "сдвиг сроков вправо".

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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эксклюзив, экономика, россия, зарубежье, форум, дальний восток