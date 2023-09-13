https://ukraina.ru/20230913/1049368953.html

Эмбарго четыре раза. Премьер Польши обратился к нации по поводу зерна с Украины

Эмбарго четыре раза. Премьер Польши обратился к нации по поводу зерна с Украины - 13.09.2023 Украина.ру

Эмбарго четыре раза. Премьер Польши обратился к нации по поводу зерна с Украины

Премьер Польши Матеуш Моравецкий вечером 12 сентября в экстренном обращении пообещал сохранить "полное и жёсткое эмбарго на украинское зерно". В его выступлении досталось не только Киеву, но и Брюсселю.

2023-09-13T00:41

2023-09-13T00:41

2023-09-13T00:41

эксклюзив

польша

украина

зерно

брюссель

ес

матеуш моравецкий

ярослав качиньский

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У премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во вторник был своеобразный "день украинского зерна". Утром он разместил в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) короткий видеоролик, в котором пообещал, что "Польша не позволит, чтобы нас затопило украинское зерно, и независимо от решения брюссельских чиновников мы не откроем наших границ".Днём Моравецкий провёл заседание правительства, которое его обещания формализовало. В специальном постановлении Совета Министров Польши от 12 сентября "О продлении превентивных мер в отношении импорта некоторых товаров с Украины", в частности, сказано:"Для правительства защита польского сельского хозяйства является приоритетом. Поэтому Совмин призывает Европейскую комиссию продлить запрет на ввоз с Украины после 15 сентября 2023 года четырёх сельскохозяйственных товаров: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В противном случае Польша самостоятельно введет такой запрет на национальном уровне. Запрет будет действовать до тех пор, пока не будут урегулированы сельскохозяйственные отношения между Польшей и Украиной".Польское правительство также призвало Еврокомиссию "принять немедленные меры по разработке решений, обеспечивающих стабильное и эффективное функционирование местных производителей в Польше и Европейском Союзе".Примечательно, что во время заседания правительства во главе стола сидели два человека: премьер Матеуш Моравецкий и единственный вице-премьер Ярослав Качинський, лидер правящей партии "Право и Справедливость" (ПиС). Именно его комментарии по зерновому вопросу были основными на правительственном портале."Мы готовы поддерживать Украину – во время войны и во время восстановления. Мы хотим принять участие в этом восстановлении, но в то же время мы должны помнить о наших гражданах, о нашем сельском хозяйстве, о нашем селе. И мы будем помнить", – процитировал портал Качиньского.После обеда Моравецкий встретился с жителями городка Косув Ляцкий в 100 километрах от Варшавы, и рассказал им о принятом постановлении правительства, назвав его "ультиматумом Европейской комиссии". "Мы хотим добиться таких условий, которые будут выгодными для нас. Они, может быть, и хороши для кого-то, но они, прежде всего, должны быть выгодны для нас", – добавил премьер. А через несколько часов близкий к властям Польши портал Interia.pl сообщил, что в 20:00 Матеуш Моравецкий выступит с экстренным обращением к нации в вопросе "эмбарго на импорт украинского зерна". Стоит отметить, что ранее термина "эмбарго" польские власти избегали, оперируя формулировкой "запрет на ввоз/импорт".При этом в пятиминутном обращении премьера именно слово "эмбарго" было доминирующим – Моравецкий употребил его четыре раза, причём как в первом, так и в последнем абзацах. Выдержано выступление премьера Польши было в духе "дадим отпор врагам", и враги эти были описаны достаточно ясно: неблагодарные украинцы и зловредные брюссельские бюрократы."Мы прекрасно знаем, что крупный международный аграрный бизнес и олигархи хотят заработать за счет польских фермеров. Мы этого не допустим. Мы не согласны с этим. Экспорт и транзит в Африку и Азию – да. Подрыв польского рынка – нет. Мы защитим польских производителей зерна, независимо от того, какое решение примет Еврокомиссия. Мы, в отличие от наших предшественников, не колеблясь говорим Брюсселю "стоп". Мы не ждем согласия чиновников Берлина и Брюсселя, когда речь идет о защите польских интересов, защите безопасности польских семей и будущего польских фермеров" – продолжил он, даже не скрывая предвыборный характер обращения. Напомню, ныне в Польше идёт парламентская избирательная кампания, в ходе которой ПиС резко критикует евробюрократов по разному поводу.Закончил своё выступление Матеуш Моравецкий обещанием, что "после 15 сентября Польша сохранит строгое и полное эмбарго на украинское зерно, мы не позволим, чтобы украинское зерно дестабилизировало польское село".А уже поздним вечером 12 сентября появилась информация о том, что президент Польши поддерживает правительство страны в вопросе запрета импорта зерна с Украины, и эта проблема вскоре может быть обсуждена на встрече Анджея Дуды с Владимиром Зеленским.Руководитель кабинета президента Польши Павел Шрот на вопрос журналиста радио RMF FM о том, поддерживает ли Анджей Дуда позицию польского правительства по одностороннему продлению эмбарго на украинские зерновые, ответил кратко: "Да, конечно"."Польша поддерживает Украину, которая борется за свою свободу и независимость, потому что во многом это также является вопросом национальных интересов Польши. Но, преследуя эти национальные интересы, Польша решила закрыть польский рынок для украинского зерна, потому что это зерно Польше не нужно. Это зерно очень нужно странам, которым грозит голодная смерть в результате потрясений, вызванных российской агрессией против Украины, – странам Африки и Ближнего Востока. Необходимо облегчить перевозку украинского зерна через Польшу в эти страны", – заявил руководитель кабинета польского президента.Его также спросили, есть ли шанс на то, чтобы весь Евросоюз, а не только Польша или страны Восточной Европы, продлили действующее эмбарго. "Частично об этом может свидетельствовать активность в этом вопросе [лидера оппозиционной партии "Гражданская коалиция"] Дональда Туска и кандидата в депутаты Сейма из списка его партии Михала Колодзейчака [лидера организации фермеров "АгроУния"], который, по-моему, сегодня отправился в Брюссель. Я думаю, что Дональд Туск не стал бы вмешиваться в это дело, если бы не был уверен, что ЕС положительно отреагирует на требования польского правительства", – отметил Шрот. Он добавил, что не будет предполагать, "как будет развиваться эта ситуация".Отвечая на вопрос, когда состоится очередная встреча Анджея Дуды и президента Украины Владимира Зеленского, Шрот ответил: "Я не хочу предрешать это здесь, потому что у меня есть своя информация, но есть также различные соображения безопасности". Однако сам факт подготовки встречи президентов Польши и Украины чиновник не опроверг. Не исключено, что она может пройти уже 13-14 сентября в рамках "Форума Крыница – 2023", где заявлено участие президентов Польши и Литвы Анджея Дуды и Гитанаса Науседы, а также премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230912/1049355262.html

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Олег Хавич

эксклюзив, польша, украина, зерно, брюссель, ес, матеуш моравецкий, ярослав качиньский