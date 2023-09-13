https://ukraina.ru/20230913/1049346959.html

Запорожье сегодня: лживые СМИ, коррумпированные промышленники и вороватый полковник

Запорожье сегодня: лживые СМИ, коррумпированные промышленники и вороватый полковник - 13.09.2023 Украина.ру

Запорожье сегодня: лживые СМИ, коррумпированные промышленники и вороватый полковник

В подконтрольном Киеву городе Запорожье все последние дни только и разговоров было, что о выборах в Госдуму на неподконтрольной части региона. Эту новость невозможно было игнорировать еще и потому, что все СМИ и власти с украинской стороны всячески старались подогреть интерес к событию

2023-09-13T16:40

2023-09-13T16:40

2023-09-13T17:33

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Две трети новостей из города Запорожья касались именно выборов. В деталях разбирали личность каждого из международных наблюдателей, работавших в Мелитополе. В деталях пытались очернить любой момент волеизъявления.В целом же сложилось впечатление, что Мелитополь стал своеобразным антиподом города Запорожья, а все несчастья последнего связывают с этим антиподом. Проукраинские журналисты Запорожья новости о выборах усложняли как могли, чтобы только осудить их, прибегая к абсурдным словосочетаниям. Такие фразы, как «якобы псевдовласти так называемого фейкового горсовета» в отношении Мелитополя стали уже нормой, но последнее время подобные филологические перлы используют уже, рассказывая о школах, детсадах и медицинских учреждениях. СМИ Запорожья с гордостью рассказывают о деятельности неких проукраинских активистов в Мелитополе, которые в день голосования сожгли 230 предвыборных газет КПРФ «Запорожская правда», подавая это как некий акт героизма.Власти Запорожья, комментируя выборы, заявляют, что в голосовании принимали участие исключительно насильно завезенные россияне, а жителей Мелитополя уже давно депортировали. Вслед за этой новостью украинские власти утверждают, что РФ намерена начать принудительную мобилизацию в Мелитополе, что как бы противоречит первой новости о депортации.В самом Запорожье не утихают коррупционные скандалы. И в частности 11 сентября в международный розыск подали на директора Запорожского титано-магниевого комбината Владимира Сивака. Его уже давно обвиняли в растрате имущества на полмиллиона гривен, в прошлом году признали виновным в злоупотреблениях служебным положением, что привело к убыткам на 18,6 миллиона. Осудили его на 3,5 года, после чего Сивак попросил приостановить действие приговора, так как он на тот момент был также главой правления компании «Днепрогаз», которая относится к объектам критической инфраструктуры. Его просьбу удовлетворили, после чего Сивак сбежал из Украины вместе с деньгами, несмотря на запрет на выезд. Для украинских коррупционеров это обычная схема — после осуждения им дают время и возможность сбежать в Лондон.Также на днях запорожские СМИ сообщали, что полковник ГСЧС организовал схему кражи и продажи ведомственного горючего. Хищение было настолько масштабным, что ему пришлось обустроить АЗС прямо на территории собственного имения. Ущерб оценивают в 2,3 млн грн. Краденое горючее предназначалось для ликвидации последствий ракетных обстрелов, разминирования, а также эвакуации людей с прифронтовых территорий. Значительная часть этих мероприятий не проводили именно по причине нехватки горючего, которое нашлось в имении полковника.На фоне катастрофической нехватки медицинских учреждений в Запорожье немногие оставшиеся власти продолжают «оптимизировать», то есть закрывать в рамках медицинской реформы. На днях стало известно, что городские власти решили закрыть детскую больницу № 1 в Коммунарском районе, которая и без того обслуживала три района, где детские больницы были «оптимизированы» ранее. Кроме того, недавно было принято решение о закрытии роддома № 9 в Хортицком районе, единственном роддоме района. Закрывают и Запорожский центр первичной медико-санитарной помощи (то, что осталось от горбольницы № 1) в Александровском районе.В детской больнице № 1 работает 23 врача высшей категории и 2 заслуженных врача Украины. Больница была открыта почти 80 лет назад, сразу же после освобождения города в ходе Великой отечественной войны, когда по руинам освобожденного города бродили сотни беспризорников, требовавших медицинского ухода.На прошлой неделе жители Александровского района устроили акцию протеста против закрытия детской больницы, но она никак не повлияла на решение властей сбросить с баланса детское медицинское учреждение. И. о. мэра Анатолий Куртев рассказал лишь, что целью оптимизации больниц является «ликвидация дублирующих функций», то есть Куртев читает, что не нужно содержать детского врача в этом районе, если другой детский врач работает в другом районе. Однако такая логика оптимизации почему-то не распространяется на чиновников: зачем содержать налогового инспектора в этом городе, если такой же есть в соседнем?В то же время украинские власти Запорожской области рассказывают в интервью о «зверствах» россиян в Мелитополе. По словам украинского мэра Мелитополя (в изгнании) Ивана Федорова российские власти массово открывают там лечебные учреждения и госпитали в приказном порядке, что якобы говорит об авторитаризме и росте количества раненых. Кроме того, по его словам, врачей и прочих медработников из Крыма россияне, дескать, коварно подкупают, предлагая им повышенную зарплату в 100–200 тысяч рублей. Воистину, нет предела «коварству».

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эксклюзив, украина, россия, сво, сми, украинские сми, мелитополь