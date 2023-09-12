Военнослужащий ВСУ осужден за преступления против мирного населения - 12.09.2023 Украина.ру
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Военнослужащий ВСУ осужден за преступления против мирного населения
Военнослужащий ВСУ осужден за преступления против мирного населения - 12.09.2023 Украина.ру
Военнослужащий ВСУ осужден за преступления против мирного населения
Осужденный полностью признал вину и раскаялся в содеянном
2023-09-12T16:10
2023-09-12T16:10
военнослужащие
всу
новости
лнр
луганская народная республика
военные преступления
террористы
верховный суд
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Верховным Судом Луганской Народной Республики на основании достаточных доказательств, собранных Следственным комитетом Российской Федерации, вынесен приговор военнослужащему войсковой части А4279 (17 отдельный мотопехотный батальон 57 отдельной мотопехотной бригады ВСУ) прапорщику Алексею Борисенко. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.Алексей Борисенко по приговору признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 3 ст. 30,пп. "а", "е", "ж" и "л" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом)."Следствием и судом установлено, что 5 мая 2022 года Борисенко находился на боевой позиции в населенном пункте Тошковка Попаснянского района Луганской Народной Республики. Около 13 часов ему позвонил командир 2-й минометной батареи и отдал приказ обстрелять в хаотичном порядке пгт Нижнее, в котором проживали мирные жители, чтобы посеять хаос и панику среди мирного населения, повредить дома жителей, а в дальнейшем обвинить в произошедшем Российскую Федерацию", - сказано в официальном сообщении.Реализуя этот приказ, Борисенко навёл миномёт на пгт Нижнее и произвел 3 выстрела осколочно-фугасными снарядами по жилым домам. Из-за этого жилые дома получили значительные повреждения и были частично разрушены, а проживающие в пгт Нижнее гражданские лица испытали страдания."В ходе следствия назначены и проведены экспертизы, в том числе строительно-технические, подтверждающие размер материального ущерба. Борисенко полностью признал вину и раскаялся в содеянном, - отметили в СК РФ. - Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима".
https://ukraina.ru/20230822/1048847105.html
https://ukraina.ru/20230507/1046022265.html
https://ukraina.ru/20230906/1049202666.html
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военнослужащие, всу, новости, лнр, луганская народная республика, военные преступления, террористы, верховный суд
Военнослужащие, ВСУ, Новости, ЛНР, Луганская Народная Республика, Военные преступления, террористы, Верховный Суд

Военнослужащий ВСУ осужден за преступления против мирного населения

16:10 12.09.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденные от украинских войск Камышеваха и Попасная в ЛНР
Освобожденные от украинских войск Камышеваха и Попасная в ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Осужденный полностью признал вину и раскаялся в содеянном
Верховным Судом Луганской Народной Республики на основании достаточных доказательств, собранных Следственным комитетом Российской Федерации, вынесен приговор военнослужащему войсковой части А4279 (17 отдельный мотопехотный батальон 57 отдельной мотопехотной бригады ВСУ) прапорщику Алексею Борисенко. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Винченцо Ларуссо интервью
22 августа, 03:48
Винченцо Лоруссо: Мы привезли детям в ЛНР пиццу, а в этот момент моя страна отправляла против них оружиеС начала конфликта в Донбассе в 2014 году, на территории народных республик работали журналисты из разных стран, в том числе – граждане Евросоюза. То, что они видят в Донецке и других городах – переворачивает из сознание, но достучаться до своим, отечественным СМИ и сограждан им практически невозможно
Алексей Борисенко по приговору признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 3 ст. 30,пп. "а", "е", "ж" и "л" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом).
- РИА Новости, 1920, 07.05.2023
7 мая, 18:55
В США сообщили о преступной тактике ВСУЗападные союзники Украины умалчивают о преступлениях, которые ВСУ совершают на фронте, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real 7 мая
"Следствием и судом установлено, что 5 мая 2022 года Борисенко находился на боевой позиции в населенном пункте Тошковка Попаснянского района Луганской Народной Республики. Около 13 часов ему позвонил командир 2-й минометной батареи и отдал приказ обстрелять в хаотичном порядке пгт Нижнее, в котором проживали мирные жители, чтобы посеять хаос и панику среди мирного населения, повредить дома жителей, а в дальнейшем обвинить в произошедшем Российскую Федерацию", - сказано в официальном сообщении.
Реализуя этот приказ, Борисенко навёл миномёт на пгт Нижнее и произвел 3 выстрела осколочно-фугасными снарядами по жилым домам. Из-за этого жилые дома получили значительные повреждения и были частично разрушены, а проживающие в пгт Нижнее гражданские лица испытали страдания.
Кирилл Буданов и Василий Малюк - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
6 сентября, 13:31
Кого из командиров в России, ДНР и ЛНР реально убили спецслужбы Украины. The Economist рекламирует УГИЛ*Тёмные дела надлежит делать в темноте, а тихие — в тишине. Кажется, это аксиома. В этом отношении правильно действует глава ГУР Кирилл Буданов, ограничивающийся намёками. Поэтому заявление главы СБУ Василия Малюка о причастности его службы к терактам было удивительным. А теперь за ним последовали другие "откровения", не менее удивительные
"В ходе следствия назначены и проведены экспертизы, в том числе строительно-технические, подтверждающие размер материального ущерба. Борисенко полностью признал вину и раскаялся в содеянном, - отметили в СК РФ. - Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима".
 
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