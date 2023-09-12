Военнослужащий ВСУ осужден за преступления против мирного населения
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденные от украинских войск Камышеваха и Попасная в ЛНР
Осужденный полностью признал вину и раскаялся в содеянном
Верховным Судом Луганской Народной Республики на основании достаточных доказательств, собранных Следственным комитетом Российской Федерации, вынесен приговор военнослужащему войсковой части А4279 (17 отдельный мотопехотный батальон 57 отдельной мотопехотной бригады ВСУ) прапорщику Алексею Борисенко. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
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Алексей Борисенко по приговору признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 3 ст. 30,пп. "а", "е", "ж" и "л" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом).
"Следствием и судом установлено, что 5 мая 2022 года Борисенко находился на боевой позиции в населенном пункте Тошковка Попаснянского района Луганской Народной Республики. Около 13 часов ему позвонил командир 2-й минометной батареи и отдал приказ обстрелять в хаотичном порядке пгт Нижнее, в котором проживали мирные жители, чтобы посеять хаос и панику среди мирного населения, повредить дома жителей, а в дальнейшем обвинить в произошедшем Российскую Федерацию", - сказано в официальном сообщении.
Реализуя этот приказ, Борисенко навёл миномёт на пгт Нижнее и произвел 3 выстрела осколочно-фугасными снарядами по жилым домам. Из-за этого жилые дома получили значительные повреждения и были частично разрушены, а проживающие в пгт Нижнее гражданские лица испытали страдания.
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"В ходе следствия назначены и проведены экспертизы, в том числе строительно-технические, подтверждающие размер материального ущерба. Борисенко полностью признал вину и раскаялся в содеянном, - отметили в СК РФ. - Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима".