Военнослужащий ВСУ осужден за преступления против мирного населения

Винченцо Лоруссо: Мы привезли детям в ЛНР пиццу, а в этот момент моя страна отправляла против них оружие

С начала конфликта в Донбассе в 2014 году, на территории народных республик работали журналисты из разных стран, в том числе – граждане Евросоюза. То, что они видят в Донецке и других городах – переворачивает из сознание, но достучаться до своим, отечественным СМИ и сограждан им практически невозможно