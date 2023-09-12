За неуважение к погибшим бойцам ВСУ в Ровно задержали 21-лентего парня
Дорожная полиция города Ровно на северо-западе Украины задержала водителя иномарки, который на одной из центральных улиц перед портретами погибших бойцов ВСУ выполнял фигуры автоспорта. Об этом 12 сентября сообщил в своем телеграм-канале Заместитель начальника департамента дорожной полиции Украины Алексей Белошицкий
Нарушителем оказался 21-летний мужчина.
"В Ровно мы вчера нашли и привлекли к ответственности этого... 21-летнего водителя Ford Mustang, который "дрифтовал" на улице Соборной перед фотографиями наших павших защитников". – отмечается в сообщении.
Белошицкий призвал граждан Украины "склонить головы и почесть память о павших", проходя мимо мемориалов.
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