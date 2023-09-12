https://ukraina.ru/20230912/1049360937.html

За неуважение к погибшим бойцам ВСУ в Ровно задержали 21-лентего парня

За неуважение к погибшим бойцам ВСУ в Ровно задержали 21-лентего парня - 12.09.2023 Украина.ру

За неуважение к погибшим бойцам ВСУ в Ровно задержали 21-лентего парня

Дорожная полиция города Ровно на северо-западе Украины задержала водителя иномарки, который на одной из центральных улиц перед портретами погибших бойцов ВСУ выполнял фигуры автоспорта. Об этом 12 сентября сообщил в своем телеграм-канале Заместитель начальника департамента дорожной полиции Украины Алексей Белошицкий

2023-09-12T15:28

2023-09-12T15:28

2023-09-12T15:28

новости

ровно

автомобилисты

всу

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102582/63/1025826340_416:0:1689:716_1920x0_80_0_0_dfa6cb95daee539ee606654105166baf.jpg

Нарушителем оказался 21-летний мужчина.Белошицкий призвал граждан Украины "склонить головы и почесть память о павших", проходя мимо мемориалов.В августе в Днепре полицейский застрелил мужчину на глазах у жены и двоих детей. Патрульные остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. По видео, которое попало в сеть, видно, что женщину грубо пытаются вытащить из машины, муж вступился за нее и получил пулю в живот.

https://ukraina.ru/20230912/1049357237.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ровно, автомобилисты, всу, украина