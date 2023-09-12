За неуважение к погибшим бойцам ВСУ в Ровно задержали 21-лентего парня - 12.09.2023 Украина.ру
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За неуважение к погибшим бойцам ВСУ в Ровно задержали 21-лентего парня
За неуважение к погибшим бойцам ВСУ в Ровно задержали 21-лентего парня - 12.09.2023 Украина.ру
За неуважение к погибшим бойцам ВСУ в Ровно задержали 21-лентего парня
Дорожная полиция города Ровно на северо-западе Украины задержала водителя иномарки, который на одной из центральных улиц перед портретами погибших бойцов ВСУ выполнял фигуры автоспорта. Об этом 12 сентября сообщил в своем телеграм-канале Заместитель начальника департамента дорожной полиции Украины Алексей Белошицкий
2023-09-12T15:28
2023-09-12T15:28
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Нарушителем оказался 21-летний мужчина.Белошицкий призвал граждан Украины "склонить головы и почесть память о павших", проходя мимо мемориалов.В августе в Днепре полицейский застрелил мужчину на глазах у жены и двоих детей. Патрульные остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. По видео, которое попало в сеть, видно, что женщину грубо пытаются вытащить из машины, муж вступился за нее и получил пулю в живот.
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новости, ровно, автомобилисты, всу, украина
Новости, Ровно, автомобилисты, ВСУ, Украина

За неуважение к погибшим бойцам ВСУ в Ровно задержали 21-лентего парня

15:28 12.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / любкомРовно
Ровно - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© commons.wikimedia.org / любком
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Дорожная полиция города Ровно на северо-западе Украины задержала водителя иномарки, который на одной из центральных улиц перед портретами погибших бойцов ВСУ выполнял фигуры автоспорта. Об этом 12 сентября сообщил в своем телеграм-канале Заместитель начальника департамента дорожной полиции Украины Алексей Белошицкий
Нарушителем оказался 21-летний мужчина.
"В Ровно мы вчера нашли и привлекли к ответственности этого... 21-летнего водителя Ford Mustang, который "дрифтовал" на улице Соборной перед фотографиями наших павших защитников". – отмечается в сообщении.
Белошицкий призвал граждан Украины "склонить головы и почесть память о павших", проходя мимо мемориалов.
В августе в Днепре полицейский застрелил мужчину на глазах у жены и двоих детей. Патрульные остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. По видео, которое попало в сеть, видно, что женщину грубо пытаются вытащить из машины, муж вступился за нее и получил пулю в живот.
14:21
СБУ задержала экс-диакона УПЦ, который помогал мужчинам уехать из страныСотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего диакона Украинской православной церкви (УПЦ) в Одесской области, который помогал мужчинам выехать за границу под видом церковных миссионеров, сообщили в СБУ 12 сентября
 
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