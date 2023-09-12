Швеция рассмотрит поставки истребителей Gripen на Украину - 12.09.2023 Украина.ру
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Швеция рассмотрит поставки истребителей Gripen на Украину
Швеция рассмотрит поставки истребителей Gripen на Украину - 12.09.2023 Украина.ру
Швеция рассмотрит поставки истребителей Gripen на Украину
Минобороны Швеции по поручению правительства страны рассмотрит условия для передачи Украине истребителей Gripen. Об этом 12 сентября сообщило радио Sveriges Radio со ссылкой на источник
2023-09-12T15:01
2023-09-12T15:01
новости
швеция
истребители
украина
военная помощь
спецоперация
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"В скором времени правительство поручит министерству обороны оценить условия для отправки истребителей Gripen на Украину", - рассказал собеседник шведской радиостанции.Правительству необходимо знать, как передача повлияет на обороноспособность Швеции и как скоро страна сможет получить на замену новые истребители. Другой важный вопрос - проведение обучения украинских пилотов и другого персонала, сообщает источник.Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил в августе, что его страна не планирует поставки истребителей Gripen на Украину.Gripen – это шведский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный компанией СААБ Авионикс. На вооружении ВВС Швеции он стоит с 1997 года. Эксплуатируется также в ВВС Венгрии, Чехии, ЮАР, Таиланда.
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новости, швеция, истребители, украина, военная помощь, спецоперация
Новости, Швеция, истребители, Украина, военная помощь, Спецоперация

Швеция рассмотрит поставки истребителей Gripen на Украину

15:01 12.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Минобороны Швеции по поручению правительства страны рассмотрит условия для передачи Украине истребителей Gripen. Об этом 12 сентября сообщило радио Sveriges Radio со ссылкой на источник
"В скором времени правительство поручит министерству обороны оценить условия для отправки истребителей Gripen на Украину", - рассказал собеседник шведской радиостанции.
Правительству необходимо знать, как передача повлияет на обороноспособность Швеции и как скоро страна сможет получить на замену новые истребители. Другой важный вопрос - проведение обучения украинских пилотов и другого персонала, сообщает источник.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил в августе, что его страна не планирует поставки истребителей Gripen на Украину.
Gripen – это шведский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный компанией СААБ Авионикс. На вооружении ВВС Швеции он стоит с 1997 года. Эксплуатируется также в ВВС Венгрии, Чехии, ЮАР, Таиланда.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
30 августа, 14:13
Поставки оружия на Украину приводят к смертям мирных жителей - Захарова Западные страны продолжают поставлять оружие Украине, что приводит к жертвам среди мирного населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 30 августа
 
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