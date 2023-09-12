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Швеция рассмотрит поставки истребителей Gripen на Украину

Швеция рассмотрит поставки истребителей Gripen на Украину - 12.09.2023 Украина.ру

Швеция рассмотрит поставки истребителей Gripen на Украину

Минобороны Швеции по поручению правительства страны рассмотрит условия для передачи Украине истребителей Gripen. Об этом 12 сентября сообщило радио Sveriges Radio со ссылкой на источник

2023-09-12T15:01

2023-09-12T15:01

2023-09-12T15:01

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истребители

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спецоперация

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"В скором времени правительство поручит министерству обороны оценить условия для отправки истребителей Gripen на Украину", - рассказал собеседник шведской радиостанции.Правительству необходимо знать, как передача повлияет на обороноспособность Швеции и как скоро страна сможет получить на замену новые истребители. Другой важный вопрос - проведение обучения украинских пилотов и другого персонала, сообщает источник.Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил в августе, что его страна не планирует поставки истребителей Gripen на Украину.Gripen – это шведский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный компанией СААБ Авионикс. На вооружении ВВС Швеции он стоит с 1997 года. Эксплуатируется также в ВВС Венгрии, Чехии, ЮАР, Таиланда.

https://ukraina.ru/20230830/1049035862.html

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новости, швеция, истребители, украина, военная помощь, спецоперация