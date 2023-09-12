https://ukraina.ru/20230912/1049358607.html

Дым и "бум-бум": обучение украинских военных в Британии пошло не по плану

Дым и "бум-бум": обучение украинских военных в Британии пошло не по плану - 12.09.2023 Украина.ру

Дым и "бум-бум": обучение украинских военных в Британии пошло не по плану

Британской армии пришлось сократить объем обучения украинских военнослужащих. Причина - жалобы местных жителей на шум и дым от взрывов, а также на "бум-бум" учебных стрельб. Об этом 12 сентября написало издание The Times

2023-09-12T14:52

2023-09-12T14:52

2023-09-12T14:52

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В публикации уточняется, что число уроков было сокращено примерно на треть. Такие изменения в расписании коснулись как как минимум двух военных баз - в Кенте и Лидд-Рейнджерс.В субботу, 9 сентября, глава британского Генштаба Патрик Сандерс заявил, что Лондон вносит крупнейший вклад в обучение ВСУ."Мы обучаем около 30-40% всех украинских солдат, которые являются, если угодно, призывниками, добровольцами", - сказал он.И Британия - не единственная страна, оказывающая Киеву образовательные услуги военного профиля. Участие в этой работе принимают практически все страны, входящие в НАТО.Так, совсем недавно министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил, что Париж намерен завершить подготовку семи тысяч украинских военных текущей осенью.В августе газета Financial Times отметила, что главной проблемой для обучения украинцев на Западе является нехватка переводчиков.

https://ukraina.ru/20230828/1048972594.html

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новости, украина, военные, обучение, британия