"Слабый интеллектуальный потенциал": Подоляк оскорбительно высказался о Китае и Индии - 12.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230912/1049357710.html
"Слабый интеллектуальный потенциал": Подоляк оскорбительно высказался о Китае и Индии
"Слабый интеллектуальный потенциал": Подоляк оскорбительно высказался о Китае и Индии - 12.09.2023 Украина.ру
"Слабый интеллектуальный потенциал": Подоляк оскорбительно высказался о Китае и Индии
Индия и Китай "не анализируют последствия своих действий" и "зарабатывают на войне", заявил 12 сентября в интервью журналистке Наталье Влащенко советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк
2023-09-12T13:52
2023-09-12T13:52
новости
михаил подоляк
g20
китай
индия
офис президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1a/1045687063_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_d02b387f343c3a696a8415abd88b86c4.jpg.webp
"В чем проблема Индии, Китая и так далее? В том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению. Да, они вкладываются в науку, да. Индии послала луноход и уже ездит по поверхности Луны, но это не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое сегодня современный мир", - рассказал он, комментируя международные саммиты, в том числе, встречу G20, прошедшую в Нью-Дели в начале сентября.Пекин и Дели, по его словам, "эффективно зарабатывают на войне", соблюдая, как и Турция свои национальные интересы.В итоговой резолюции саммита G20 Россия не была названа агрессором и причиной войны на Украине, а Владимира Зеленского, вопреки ожиданиям, не пригласили принять участие в мероприятии.Газета Financial Times, как известно, как бы подвела итог: декларация эта стала ударом для стран Запада в связи с отсутствием глобального консенсуса по поддержке Киева.Это действительно ключевой результат. Потому что он означает, что и в "Большой двадцатке" на ее решения уже влияет большинство стран, ушедших или уходящих из-под диктата Запада. После фронды Турции, ищущей свой путь в современном мире, вступления Саудовской Аравии и Аргентины к Бразилии в БРИКС, дрейфа в эту же сторону Индонезии и Мексики, а также членства Афросоюза расклад в "Двадцатке" таков: 10 стран — это Запад с США, и 11 — новые члены-противники прозападной монополярности во главе с Китаем, Россией, Индией, Бразилией и ЮАР (это БРИКС до расширения), объяснил в материале для издания Украина.ру журналист Владимир Скачко.Мир действительно сознательно и целенаправленно уходит от монополярности, о чем свидетельствуют анатомическая хронология процесса: в частности, последние саммиты ведущих игроков, на которых только в этом 2023 году велась борьба за влияние на Глобальный Юг — арабский мир и Африку, резюмировал он.
https://ukraina.ru/20230912/1049344641.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1a/1045687063_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_fb03e2db48d89fedabd42bf3dbacb1b0.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, михаил подоляк, g20, китай, индия, офис президента
Новости, Михаил Подоляк, G20, Китай, Индия, Офис президента

"Слабый интеллектуальный потенциал": Подоляк оскорбительно высказался о Китае и Индии

13:52 12.09.2023
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Индия и Китай "не анализируют последствия своих действий" и "зарабатывают на войне", заявил 12 сентября в интервью журналистке Наталье Влащенко советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк
"В чем проблема Индии, Китая и так далее? В том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению. Да, они вкладываются в науку, да. Индии послала луноход и уже ездит по поверхности Луны, но это не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое сегодня современный мир", - рассказал он, комментируя международные саммиты, в том числе, встречу G20, прошедшую в Нью-Дели в начале сентября.
Пекин и Дели, по его словам, "эффективно зарабатывают на войне", соблюдая, как и Турция свои национальные интересы.
"Очень красиво звучит: мы соблюдаем потребности наших национальных интересов", - сказал Подоляк.
В итоговой резолюции саммита G20 Россия не была названа агрессором и причиной войны на Украине, а Владимира Зеленского, вопреки ожиданиям, не пригласили принять участие в мероприятии.
Газета Financial Times, как известно, как бы подвела итог: декларация эта стала ударом для стран Запада в связи с отсутствием глобального консенсуса по поддержке Киева.
Это действительно ключевой результат. Потому что он означает, что и в "Большой двадцатке" на ее решения уже влияет большинство стран, ушедших или уходящих из-под диктата Запада. После фронды Турции, ищущей свой путь в современном мире, вступления Саудовской Аравии и Аргентины к Бразилии в БРИКС, дрейфа в эту же сторону Индонезии и Мексики, а также членства Афросоюза расклад в "Двадцатке" таков: 10 стран — это Запад с США, и 11 — новые члены-противники прозападной монополярности во главе с Китаем, Россией, Индией, Бразилией и ЮАР (это БРИКС до расширения), объяснил в материале для издания Украина.ру журналист Владимир Скачко.
Мир действительно сознательно и целенаправленно уходит от монополярности, о чем свидетельствуют анатомическая хронология процесса: в частности, последние саммиты ведущих игроков, на которых только в этом 2023 году велась борьба за влияние на Глобальный Юг — арабский мир и Африку, резюмировал он.
Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
10:47
В будущее, не оглядываясь на прошлое. Анатомия ухода Глобального Юга от Запада к многополярностиЭти четыре события последних недель связаны между собой не только символически. Они произошли по очереди, но получилось, что как бы по восходящей по сути и значению. И стали началом длительного процесса
 
НовостиМихаил ПодолякG20КитайИндияОфис президента
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:23"Медленный, но смелый": Politico пишет, что Макрон "сменил мантию" в отношении Украины
14:23Киев не намерен расследовать обстоятельства ракетного обстрела Константиновки
14:22ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении – Минобороны
14:22Балицкий осадил Борреля, раскритиковавшего выборы в новых российских регионах
14:21"Они не спасутся". Афонский старец рассказал, что будет с гонителями на УПЦ
14:21СБУ задержала экс-диакона УПЦ, который помогал мужчинам уехать из страны
13:52"Слабый интеллектуальный потенциал": Подоляк оскорбительно высказался о Китае и Индии
13:49Боевая трансформация: как участковый и следователь стали крутыми артиллеристами. Видео
13:14Вице-премьера Украины Стефанишину заподозрили в коррупции — депутат Гончаренко
13:13Польша выдвинула Украине зерновой ультиматум
13:00Гаубицы-муляжи, языковый вопрос, Путин о переговорах. Главное на Украине на 13:00 на 12 сентября
12:49Пожилой человек "с добрыми глазами" предсказал Смольянинову* незавидную судьбу
12:28Британские инструкторы подготовили диверсантов для подрыва российской атомной электростанции — Путин
12:18Сенатор Уоррен требует расследования против Маска из-за отключения Starlink на Украине
12:14Почему война в Армении неизбежна и где будет главный удар ВСУ - Ераносян. Видео
12:14Российские эстрадные исполнители "Русского Радио" дали концерт, посвященный СВО, на Поклонной горе
12:10"Мы не троцкисты": Путин объяснил, почему Россия не может прекратить военные действия
12:06Путин объяснил, почему Запад представляет Россию "империей зла"
12:06Если в США считают, что Украина готова к переговорам, пусть Киев отменят запрет на них - Путин
11:38"Кулон из обеднённого урана": Рогов предложил новое украшение для Гросси
Лента новостейМолния