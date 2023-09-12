https://ukraina.ru/20230912/1049357710.html

"Слабый интеллектуальный потенциал": Подоляк оскорбительно высказался о Китае и Индии

"Слабый интеллектуальный потенциал": Подоляк оскорбительно высказался о Китае и Индии - 12.09.2023 Украина.ру

"Слабый интеллектуальный потенциал": Подоляк оскорбительно высказался о Китае и Индии

Индия и Китай "не анализируют последствия своих действий" и "зарабатывают на войне", заявил 12 сентября в интервью журналистке Наталье Влащенко советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк

2023-09-12T13:52

2023-09-12T13:52

2023-09-12T13:52

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"В чем проблема Индии, Китая и так далее? В том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению. Да, они вкладываются в науку, да. Индии послала луноход и уже ездит по поверхности Луны, но это не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое сегодня современный мир", - рассказал он, комментируя международные саммиты, в том числе, встречу G20, прошедшую в Нью-Дели в начале сентября.Пекин и Дели, по его словам, "эффективно зарабатывают на войне", соблюдая, как и Турция свои национальные интересы.В итоговой резолюции саммита G20 Россия не была названа агрессором и причиной войны на Украине, а Владимира Зеленского, вопреки ожиданиям, не пригласили принять участие в мероприятии.Газета Financial Times, как известно, как бы подвела итог: декларация эта стала ударом для стран Запада в связи с отсутствием глобального консенсуса по поддержке Киева.Это действительно ключевой результат. Потому что он означает, что и в "Большой двадцатке" на ее решения уже влияет большинство стран, ушедших или уходящих из-под диктата Запада. После фронды Турции, ищущей свой путь в современном мире, вступления Саудовской Аравии и Аргентины к Бразилии в БРИКС, дрейфа в эту же сторону Индонезии и Мексики, а также членства Афросоюза расклад в "Двадцатке" таков: 10 стран — это Запад с США, и 11 — новые члены-противники прозападной монополярности во главе с Китаем, Россией, Индией, Бразилией и ЮАР (это БРИКС до расширения), объяснил в материале для издания Украина.ру журналист Владимир Скачко.Мир действительно сознательно и целенаправленно уходит от монополярности, о чем свидетельствуют анатомическая хронология процесса: в частности, последние саммиты ведущих игроков, на которых только в этом 2023 году велась борьба за влияние на Глобальный Юг — арабский мир и Африку, резюмировал он.

https://ukraina.ru/20230912/1049344641.html

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новости, михаил подоляк, g20, китай, индия, офис президента