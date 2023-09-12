ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении – Минобороны - 12.09.2023 Украина.ру
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ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении – Минобороны
ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении – Минобороны - 12.09.2023 Украина.ру
ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении – Минобороны
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили 6 атак ВСУ, сообщили 12 сентября в Минобороны России
2023-09-12T14:22
2023-09-12T14:22
новости
россия
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минобороны рф
красный лиман
всу
атаки
"азов"
спецоперация
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Попытки атаковать совершили штурмовые группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Торского выступа, а также 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе Серебрянского лесничества.Потери противника на данном направлении составили около 40 боевиков. Уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль "Пикап". Средствами противовоздушной обороны сбиты два беспилотных летательных аппарата украинских войск, добавили в военном ведомстве.Бомбардировочной авиацией российской группировки нанесено четыре удара по двум командно-наблюдательным пунктам и двум пунктам временной дислокации противника в районах населенных пунктов Кировск и Серебрянка.* Запрещенная в России террористическая организация.
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новости, россия, сво, минобороны рф, красный лиман, всу, атаки, "азов", спецоперация
Новости, Россия, СВО, Минобороны РФ, Красный Лиман, ВСУ, атаки, "Азов", Спецоперация

ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении – Минобороны

14:22 12.09.2023
 
© Минобороны РФ телеграм-канал
© Минобороны РФ телеграм-канал
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На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили 6 атак ВСУ, сообщили 12 сентября в Минобороны России
"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией, штурмовой и армейской авиацией отразили и сорвали шесть атак", - сообщили в Минобороны РФ.
Попытки атаковать совершили штурмовые группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Торского выступа, а также 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе Серебрянского лесничества.
Потери противника на данном направлении составили около 40 боевиков. Уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль "Пикап". Средствами противовоздушной обороны сбиты два беспилотных летательных аппарата украинских войск, добавили в военном ведомстве.
Бомбардировочной авиацией российской группировки нанесено четыре удара по двум командно-наблюдательным пунктам и двум пунктам временной дислокации противника в районах населенных пунктов Кировск и Серебрянка.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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