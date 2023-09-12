ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении – Минобороны
© Минобороны РФ телеграм-канал
© Минобороны РФ телеграм-канал
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили 6 атак ВСУ, сообщили 12 сентября в Минобороны России
"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией, штурмовой и армейской авиацией отразили и сорвали шесть атак", - сообщили в Минобороны РФ.
Попытки атаковать совершили штурмовые группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Торского выступа, а также 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе Серебрянского лесничества.
Потери противника на данном направлении составили около 40 боевиков. Уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль "Пикап". Средствами противовоздушной обороны сбиты два беспилотных летательных аппарата украинских войск, добавили в военном ведомстве.
Бомбардировочной авиацией российской группировки нанесено четыре удара по двум командно-наблюдательным пунктам и двум пунктам временной дислокации противника в районах населенных пунктов Кировск и Серебрянка.
* Запрещенная в России террористическая организация.