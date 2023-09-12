https://ukraina.ru/20230912/1049354300.html

Гаубицы-муляжи, языковый вопрос, Путин о переговорах. Главное на Украине на 13:00 на 12 сентября

Гаубицы-муляжи, языковый вопрос, Путин о переговорах. Главное на Украине на 13:00 на 12 сентября - 12.09.2023 Украина.ру

Гаубицы-муляжи, языковый вопрос, Путин о переговорах. Главное на Украине на 13:00 на 12 сентября

ВСУ применяют муляжи военной техники, чтобы заставить российские войска расходовать снаряды на дешевые коробки. Ради вступления в ЕС власти в Киеве готовы внести правки в правила о среднем образовании на языках национальных меньшинств. Россия не может прекратить боевые действия в разгар украинского контрнаступления, заявил Путин

2023-09-12T13:00

2023-09-12T13:00

2023-09-12T13:00

эксклюзив

хроники

украина

владимир путин

переговоры

всу

венгры закарпатья

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Считают, что обманули русскихВооруженные силы Украины (ВСУ) активно применяют муляжи военной техники на поле боя, чтобы ввести в заблуждение Вооруженные силы России (ВС РФ) и сберечь дорогостоящее западное оружие от российских снарядов, сообщил американский телеканал CNN.Чистый расчет – гаубица M777 стоит несколько миллионов долларов, в то время как ее макет из старых канализационных труб стоит менее 1000 долларов.Производством муляжей занимается украинская группа компаний "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова.Американскому телеканалу в компании рассказали, что произведены уже сотни реплик разных типов западных вооружений. После каждого попадания военные передают производителям муляжей обломки.По данным пресс-службы "Метинвест", ВСУ получили уже более 250 подобных макетов."Мне захотелось крикнуть: проснитесь!", - прокомментировал репортаж американского телеканала военкор Сладков в своем телеграм-канале.Для венгерского и румынского языков Киев сделает исключениеРади вступления в Евросоюз, Киев готов внести изменения в свои законы о правах национальных меньшинств. Об этом министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью Financial Times.Власти страны готовы внести дополнительные поправки в правила о среднем образовании на языках национальных меньшинств, включая венгерский, если при этом будет соблюден баланс с преподаванием на украинском языке, заявила она.Речь идет о том, что право национальных меньшинств на прохождение школьной программы на национальных языках стало серьезным препятствием для начала официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС. Как ранее заявили в Европейском парламенте, решение о начале переговоров с Киевом лидеры ЕС должны принять в декабре этого года. Тем не менее, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что его страна наложит вето на этот процесс из-за нарушения прав венгерского меньшинства на Украине.Украинские чиновники уже на этой неделе ожидают начало двухсторонних переговоров с Венгрией и Румынией по вопросу обучения на языках национальных меньшинств в средних школах.По словам Ольги Стефанишиной, учеников из числа этнических меньшинств нужно обучать украинскому языку, чтобы они в будущем могли учиться в вузах или трудоустроиться на территории всей страны."Мы не троцкисты", сказал ПутинПрезидент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке рассказал, почему Россия в настоящее время не может прекратить боевые действия на Украине.По его словам, причина в том, что Вооруженные силы Украины в данный момент ведут контрнаступление. Россия не может действовать себе в ущерб, отметил Путин.Владимир Путин также прокомментировал перспективу начала переговоров между Москвой и Киевом.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью американским СМИ. что Киев готов к этим переговорам, но пойдет на них, если Россия проявит такую инициативу."Что касается переговорного процесса, если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры", - сказал Путин.

https://ukraina.ru/20230912/1049342441.html

https://ukraina.ru/20230831/1049060688.html

https://ukraina.ru/20230906/1049208568.html

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эксклюзив, хроники, украина, владимир путин, переговоры, всу, венгры закарпатья