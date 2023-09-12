Гаубицы-муляжи, языковый вопрос, Путин о переговорах. Главное на Украине на 13:00 на 12 сентября
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
ВСУ применяют муляжи военной техники, чтобы заставить российские войска расходовать снаряды на дешевые коробки. Ради вступления в ЕС власти в Киеве готовы внести правки в правила о среднем образовании на языках национальных меньшинств. Россия не может прекратить боевые действия в разгар украинского контрнаступления, заявил Путин
Считают, что обманули русских
Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно применяют муляжи военной техники на поле боя, чтобы ввести в заблуждение Вооруженные силы России (ВС РФ) и сберечь дорогостоящее западное оружие от российских снарядов, сообщил американский телеканал CNN.
Чистый расчет – гаубица M777 стоит несколько миллионов долларов, в то время как ее макет из старых канализационных труб стоит менее 1000 долларов.
Производством муляжей занимается украинская группа компаний "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова.
Американскому телеканалу в компании рассказали, что произведены уже сотни реплик разных типов западных вооружений. После каждого попадания военные передают производителям муляжей обломки.
"Если наша приманка была уничтожена, значит, мы работали не зря", - рассказал собеседник CNN.
По данным пресс-службы "Метинвест", ВСУ получили уже более 250 подобных макетов.
"Мне захотелось крикнуть: проснитесь!", - прокомментировал репортаж американского телеканала военкор Сладков в своем телеграм-канале.
© Сладков + телеграм-канал
© Сладков + телеграм-канал
Для венгерского и румынского языков Киев сделает исключение
Ради вступления в Евросоюз, Киев готов внести изменения в свои законы о правах национальных меньшинств. Об этом министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью Financial Times.
Власти страны готовы внести дополнительные поправки в правила о среднем образовании на языках национальных меньшинств, включая венгерский, если при этом будет соблюден баланс с преподаванием на украинском языке, заявила она.
Речь идет о том, что право национальных меньшинств на прохождение школьной программы на национальных языках стало серьезным препятствием для начала официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Как ранее заявили в Европейском парламенте, решение о начале переговоров с Киевом лидеры ЕС должны принять в декабре этого года. Тем не менее, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что его страна наложит вето на этот процесс из-за нарушения прав венгерского меньшинства на Украине.
Украинские чиновники уже на этой неделе ожидают начало двухсторонних переговоров с Венгрией и Румынией по вопросу обучения на языках национальных меньшинств в средних школах.
По словам Ольги Стефанишиной, учеников из числа этнических меньшинств нужно обучать украинскому языку, чтобы они в будущем могли учиться в вузах или трудоустроиться на территории всей страны.
31 августа, 11:43Скандал международного уровня: венгры и украинцы не поделили школу, причиной стал языкКамнем преткновения для Киева и Будапешта стала венгерская школа имени Ференца Ракоци II в Мукачево. Власти назначили ее директором гражданку Украины. Как результат - новое руководство учебного заведения взяло план на перемены. Об этом 31 августа написало венгерское издание Мandiner
"Мы не троцкисты", сказал Путин
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке рассказал, почему Россия в настоящее время не может прекратить боевые действия на Украине.
По его словам, причина в том, что Вооруженные силы Украины в данный момент ведут контрнаступление. Россия не может действовать себе в ущерб, отметил Путин.
"Мы что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: "А мы прекращаем?" Мы же не троцкисты", — заявил президент России.
Владимир Путин также прокомментировал перспективу начала переговоров между Москвой и Киевом.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью американским СМИ. что Киев готов к этим переговорам, но пойдет на них, если Россия проявит такую инициативу.
"Что касается переговорного процесса, если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры", - сказал Путин.
6 сентября, 15:15Блинкен заявил о "хорошем прогрессе" в контрнаступлении после посещения кладбища ВСУГоссекретарь США Энтони Блинкен, который 6 сентября прибыл в Киев, посетил вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Берковецкое кладбище. Уже после этого визита американец сделал громкое заявление. Его текст опубликован на сайте правительства США