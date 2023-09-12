https://ukraina.ru/20230912/1049351793.html

Блинкен vs Зеленский? Есть ли противоречия в позиция Украины и США

Блинкен vs Зеленский? Есть ли противоречия в позиция Украины и США - 12.09.2023 Украина.ру

Блинкен vs Зеленский? Есть ли противоречия в позиция Украины и США

Интервью президента Украины Владимира Зеленского журналу The Economist и интервью госсекретаря США Энтони Блинкена телеканалу АВС появились в один день — 10 сентября. При этом они выглядят как дискуссия — Блинкен уверяет, что Украина пойдёт на переговоры, Зеленский отвечает ему, что "ошибка — дипломатия с Путиным "

2023-09-12T14:48

2023-09-12T14:48

2023-09-12T15:14

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энтони блинкен

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Блинкен давал интервью во время саммита G20 и был преисполнен дежурного оптимизма. По его мнению, итоговая декларация саммита «отражает сильную поддержку Украины, её территориальной целостности и суверенитета практически каждой страной "Большой двадцатки"».Справедливости ради следует отметить, что заявление G20 действительно можно трактовать и так, но:— в нём нет ни слова о «российской агрессии» (на это обратил внимание даже журналист АВС, и Блинкен не счёл нужным пытаться ему возражать);— призыв к «территориальной целостности» можно трактовать и в пользу России, тем более что новые территории вошли в её состав по воле своего населения (вроде бы ничего такого в виду не имелось, но мы ведь знаем мнение Китая относительно Тайваня и мнение Индии относительно Кашмира);— призыв к справедливому миру не включает в себя «формулу Зеленского»;— в отношении зерновой сделки было указано на необходимость содействия «продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки».Важно и то, что в выступлении на саммите Зеленскому было отказано, а он ведь привык уже ко всеобщему вниманию, выступая на мероприятиях любого уровня, вплоть до отчётно-выборной конференции общества защиты прав бобров-трансвеститов*...В общем, в итогах саммита нет прямых указаний на дипломатический успех США и Украины. Блинкен же скорее делает хорошее лицо при игре если не плохой, то как минимум неопределённой.Дальше госсекретарь США пытается рассуждать: «Путин уже проиграл в том, чего пытался достичь. Он пытался стереть Украину с карты мира, покончить с её независимостью, подчинить её России. Это уже был провал. Теперь, где именно это будет решено, где будут проведены линии, это будет зависеть от украинцев. Но я нашёл твёрдую решимость продолжать работать, чтобы вернуть их территорию, захваченную Россией».По поводу замысла Путина, это, конечно, пропагандистская трескотня — российское руководство не ставило целью ни уничтожения украинского государства, ни тем более ликвидации его независимости (ибо нельзя уничтожить то, чего нет).Правда, Блинкен пытался убедить журналиста, что Украина действительно независима от США. Отвечая на вопрос об украинских атаках по российской территории, которые могут спровоцировать большую войну, Блинкен отвечает, что «мы не поощряли и не разрешали любое использование оружия за пределами территории Украины», но «им приходится принимать основные решения о том, как они собираются защищать свою территорию». Нам показалось, что журналист этим ответом удовлетворён не был и считает поведение США безответственным. Но, возможно, это не так.Что до «линий», то в международных отношениях их обычно проводят совместно. Блинкен это понимает и указывает:«Пока мы не видим никаких признаков того, что Владимир Путин заинтересован в значимой дипломатии. Если он это сделает, я думаю, что украинцы будут вовлечены первыми, а мы будем сразу за ними».Так что же, Блинкен отрицает мнение Зеленского относительно нецелесообразности ведения переговоров с Путиным?Думается, не совсем.Для начала переговоров нужно согласие российской стороны. Сейчас его, очевидно, нет (когда не было таких намерений у Украины и Запада).По мнению Блинкена, переговоры могут быть начаты только на условиях восстановления территориальной целостности Украины (без уточнения, имеются в виду границы на 23 февраля 2022 или 1 января 2014 года). Позиция России в соответствии с заявлением Дмитрия Пескова: «Мы не можем абстрагироваться от новых условий, территорий РФ, процессов, которые прошли в новых регионах России, волеизъявления населения».Главное же, как мы помним, готовность договариваться и готовность договориться — разные сущности. Любые переговоры с Украиной будут повторением Минских соглашений — оперативная пауза для подготовки нового этапа боевых действий.* Сущность придумана журналистом украинского издания «Версии» Александром Збученко, но это не точно.

https://ukraina.ru/20230912/1049344641.html

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эксклюзив, россия, украина, война, сша, запад, энтони блинкен