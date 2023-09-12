https://ukraina.ru/20230912/1049347426.html

Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события - 12.09.2023 Украина.ру

Хроника энергетической войны: последние события

Венгрия намерена в перспективе перевести работу АЭС "Пакш" с российского на французское ядерное топливо, а также пересмотреть участие "Росатома" в проекте "Пакш-2" в пользу французских компаний.

2023-09-12T15:21

2023-09-12T15:21

2023-09-12T16:08

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Западные санкции против России консолидируют БРИКССанкции, введенные Западом в отношении России, подталкивают страны БРИКС к сближению, заявили руководители ведущих нефтяных компаний на недавней Азиатско-Тихоокеанской нефтяной конференции (АТНК) в Сингапуре. Об этом 11 сентября написал американский новостной портал CNBC."Если глянуть на нефтяные рынки сегодня, то западные санкции в отношении России работают. Они работают в том смысле, что уменьшают доходы, создают более низкие цены на российские товары", – сказал Рассел Харди, генеральный директор швейцарско-нидерландской компании Vitol, специализирующейся на торговле нефтью и нефтепродуктами.Однако эти санкции могут также привести к другим непредвиденным последствиям, которые Харди считает "негативными". "Обратной стороной санкций является то, что они создают более прочные связи между странами БРИКС, а это, в свою очередь, является своего рода силой, противоположной западной политике", – сказал он."Я думаю, что это очень негативный аспект", – добавил Харди. Он выразил обеспокоенность, что в ближайшие год или два российские трейдеры "воспользуются возможностью, чтобы наладить связи между российскими поставщиками энергоносителей и странами БРИКС".В альянс БРИКС входят Россия, а также Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. В конце августа 2023 года блок пригласил "нефтяных тяжеловесов", включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, а также Иран, Эфиопию, Египет и Аргентину, присоединиться к альянсу в 2024 году, напомнили в CNBC.Страны БРИКС имеют разные точки зрения на своё сотрудничество с Западом. Что касается Китая, то напряженность в его отношениях с США возросла на нескольких фронтах, включая дипломатический, торговый и технологический, причём обе стороны ограничивают экспорт друг друга в ответ. В то же время, Индия и Китай увеличили импорт российской нефти со скидкой после начала СВО на Украине. При этом Москва стала ведущим поставщиком сырой нефти в Индию, на долю РФ которой приходится около 40% индийского импорта сырой нефти."Всех раздражают санкции правительства США, Министерства финансов США… Итак, люди спрашивают, есть ли способ создать противодействие, противовес G7 или G20? БРИКС является возможным ответом", – заявил на панельной дискуссии во время АТНК Ферейдун Фешараки, глава энергетической консалтинговой компании Facts Global Energy.На недавнем саммите БРИКС в Южной Африке бразильский лидер Луис Инасио Лула да Силва подчеркнул, что альянс продолжает оценивать возможность создания общей валюты. Сообщалось также, что во время государственного визита в Китай в апреле он призывал к снижению зависимости от доллара США в мировой торговле, отметил CNBC.Однако Ферейдун Фешараки считает, что до дедолларизации, или отказа мировой торговли от доллара США ещё далеко. "Никто не может заменить доллар США. Доллар США очень и очень силён. Фактически, если бы вместо доллара США была предложена какая-либо валюта, турбулентность цен на нефть [была бы] весьма драматичной. На самом деле никто этого не хочет", – заявил он.Проблемы, которые возникают при переходе к торговле в национальных валютах, признают и в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 сентября на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Индии, в частности, заявил: "В нынешней ситуации накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения. Наши индийские друзья заверили, что предложат перспективные области, куда их можно инвестировать".Ранее американское агентство Bloomberg сообщало, что на банковских счетах российских компаний в Индии ежемесячно накапливается до $1 млрд в рупиях, которые практически невозможно потратить из-за существующих валютных ограничений в стране.Венгрия готовит переориентацию своей ядерной энергетики на ФранциюПравительство Венгрии намерено в перспективе перевести работу АЭС "Пакш" с российского на французское ядерное топливо, чтобы уменьшить свою энергетическую зависимость от России. Как сообщило интернет-издание Telex, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая 9 сентября на встрече с участниками Венгерского гражданского форума.Мероприятие, состоявшееся в курортном местечке Кётче вблизи озера Балатон, носило закрытый характер, однако журналисты Telex узнали о содержании речи премьера из своих источников. По сведениям интернет-издания, перечисляя задачи правительства на предстоящие годы, Орбан отметил, в частности, что в их число входит достижение "энергетической самодостаточности, которая будет включать в себя работу АЭС "Пакш" на французском топливе вместо российского".АЭС "Пакш", построенная советскими специалистами в 1980-е годы, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Станция в Пакше работает на российском ядерном топливе. Раньше оно доставлялось в Венгрию по железной дороге через территорию Украины, но после начала вооруженного конфликта в этой стране стало поступать другим путем. Сначала оно перевозится на судне по Черному морю в болгарский порт Варна, а затем по железной дороге через Болгарию и Румынию в Венгрию.Водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭР), разработанные советскими специалистами в 1950-е годы, являются наиболее распространенными в мире и работают, в частности, в странах Центральной и Восточной Европы. Поиск для них альтернативного топлива – взамен российского – ведётся их владельцами с участием крупнейших западных компаний уже не первый год.В последнее время подобные усилия активизировались в связи с попытками ряда стран добиться от ЕС введения санкций против организаций и предприятий российской атомной отрасли, против чего резко и однозначно выступает Венгрия. При этом поиски идут с переменным успехом, а их результаты неоднозначны, особенно это относится к АЭС на территории Украины.Разработкой альтернативного топлива для реакторов типа ВВЭР ранее занималась в основном американская компания Westinghouse. Эта работа ведется, в частности, по проекту Европейского сообщества по атомной энергии (Евратома). В июле нынешнего года дочернее предприятие венгерской государственной энергетической компании MVM, управляющее АЭС "Пакш", присоединилось к этому проекту.Франция, располагающая самым большим количеством ядерных реакторов в Европе, самостоятельно производит для них топливо, импортируя уран из Австралии, Нигера, Казахстана и Узбекистана. При этом ещё в марте 2023 года британская газета The Financial Times (FT) сообщала о том, что Венгрия начала переговоры с Францией об увеличении её участия в проекте расширения венгерской атомной электростанции "Пакш", который сейчас практически полностью реализуется российской государственной компанией "Росатом".На данный момент идёт строительство объектов второй очереди АЭС "Пакш" ("Пакш-2"), в том числе пятого и шестого энергоблоков, по проекту "Росатома". Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в 12,5 млрд евро и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй в начале 2030-х годов двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 мегаватт до 4 400 мегаватт.Французский государственный производитель ядерных реакторов Framatome сейчас является субподрядчиком "Росатома" в Венгрии, которому поручено поставить системы управления для станции вместе с немецкой компанией Siemens. По данным собеседников FT, Будапешт начал пересмотр участия России в проекте "Пакш-2". Однако Венгрия пока не готова заменить российскую конструкцию реактора на другую, поскольку процесс утверждения нового проекта АЭС может длиться годами.Airbus хочет перевести самолёты на водородное топливо к 2050 годуКомпании Airbus (производитель авиалайнеров), Rolls-Royce (производитель двигателей) и EasyJet (авиаперевозчик) объявили о создании альянса для внедрения в авиацию водородного топлива и создания соответствующей инфраструктуры к 2050 году с целью снижения выбросов углекислого газа.Альянс также включает в себя датскую энергетическую компанию Orsted и британского производителя запчастей GKN. Об этом 6 сентября сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на гендиректора EasyJet Йохана Лундгрена.В рамках проекта "Водород в авиации" (HIA) партнёры планируют разработать нормативно-правовую базу, инфраструктуру и системы безопасности для полетов самолетов, работающих на водородном топливе. Цель альянса – обеспечить полную готовность к полетам самолетов на водороде, чтобы избежать проблем в различных аспектах.HIA планирует до конца 2023 года представить отчет с основными этапами реализации проекта на ближайшее десятилетие. Airbus также планирует выпустить рекламный ролик полетов авиалайнеров на водородном топливе к 2035 году.Ранее компания Rolls-Royce провела успешные испытания первого авиационного двигателя, использующего водород в качестве топлива. Испытания проводились на военном полигоне в Солсбери, где удалось запустить двигатель и проверить его работу на низких оборотах.Однако перед массовым применением этой технологии необходимо решить несколько проблем. Жидкий водород имеет очень низкую температуру – минус 235℃, и его объем в четыре раза больше, чем у керосина, что создает дополнительные сложности при проектировании систем авиационных двигателей.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, энергетика, энергетическая война, росатом, брикс, россия, запад, зарубежье, санкции, венгрия