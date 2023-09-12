https://ukraina.ru/20230912/1049347300.html

Зеленский наложил вето на законопроект о декларировании доходов

Зеленский наложил вето на законопроект о декларировании доходов - 12.09.2023 Украина.ру

Зеленский наложил вето на законопроект о декларировании доходов

Президент Украины Владимир Зеленский 12 сентября заявил в своем телеграм-канале, что наложил вето на законопроект об обнародовании доходов чиновников и депутатов, сохранявший ограничения по электронному декларированию

2023-09-12T11:35

2023-09-12T11:35

2023-09-12T11:35

декларация

владимир зеленский

депутат

новости

украина

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"Вето. Утром поступил из Верховной Рады Украины закон, сохранявший ограничения по электронному декларированию. Ограничения неприемлемы. Декларации должны быть открыты. Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр нужно открывать. Собственно, с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро", - написал Зеленский.В марте 2022 года украинский парламент приостановил обязательную подачу деклараций о доходах со стороны чиновников на время военного положения.В конце февраля этого года глава Национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков заявлял, что лишь 28 из более чем 400 депутатов Рады и два сотрудника Офиса Зеленского задекларировали свои доходы.В начале сентября депутат украинского парламента Ярослав Юрчишин заявил, что парламентарии хотят еще на один год закрыть реестр деклараций чиновников о доходах.Ранее во вторник нардеп Ярослав Железняк сообщал, что спикер парламента Руслан Стефанчук подписал законопроект о декларациях о доходах чиновников, документ направлен на подпись Зеленскому.

https://ukraina.ru/20210603/1031557385.html

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декларация, владимир зеленский, депутат, новости, украина