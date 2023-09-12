Зеленский наложил вето на законопроект о декларировании доходов - 12.09.2023 Украина.ру
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Зеленский наложил вето на законопроект о декларировании доходов
Зеленский наложил вето на законопроект о декларировании доходов - 12.09.2023 Украина.ру
Зеленский наложил вето на законопроект о декларировании доходов
Президент Украины Владимир Зеленский 12 сентября заявил в своем телеграм-канале, что наложил вето на законопроект об обнародовании доходов чиновников и депутатов, сохранявший ограничения по электронному декларированию
2023-09-12T11:35
2023-09-12T11:35
декларация
владимир зеленский
депутат
новости
украина
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"Вето. Утром поступил из Верховной Рады Украины закон, сохранявший ограничения по электронному декларированию. Ограничения неприемлемы. Декларации должны быть открыты. Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр нужно открывать. Собственно, с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро", - написал Зеленский.В марте 2022 года украинский парламент приостановил обязательную подачу деклараций о доходах со стороны чиновников на время военного положения.В конце февраля этого года глава Национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков заявлял, что лишь 28 из более чем 400 депутатов Рады и два сотрудника Офиса Зеленского задекларировали свои доходы.В начале сентября депутат украинского парламента Ярослав Юрчишин заявил, что парламентарии хотят еще на один год закрыть реестр деклараций чиновников о доходах.Ранее во вторник нардеп Ярослав Железняк сообщал, что спикер парламента Руслан Стефанчук подписал законопроект о декларациях о доходах чиновников, документ направлен на подпись Зеленскому.
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декларация, владимир зеленский, депутат, новости, украина
декларация, Владимир Зеленский, депутат, Новости, Украина

Зеленский наложил вето на законопроект о декларировании доходов

11:35 12.09.2023
 
© Фото : пресс-служба Президента УкраиныЗеленский
Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Фото : пресс-служба Президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский 12 сентября заявил в своем телеграм-канале, что наложил вето на законопроект об обнародовании доходов чиновников и депутатов, сохранявший ограничения по электронному декларированию
"Вето. Утром поступил из Верховной Рады Украины закон, сохранявший ограничения по электронному декларированию. Ограничения неприемлемы. Декларации должны быть открыты. Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр нужно открывать. Собственно, с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро", - написал Зеленский.
В марте 2022 года украинский парламент приостановил обязательную подачу деклараций о доходах со стороны чиновников на время военного положения.
В конце февраля этого года глава Национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков заявлял, что лишь 28 из более чем 400 депутатов Рады и два сотрудника Офиса Зеленского задекларировали свои доходы.
В начале сентября депутат украинского парламента Ярослав Юрчишин заявил, что парламентарии хотят еще на один год закрыть реестр деклараций чиновников о доходах.
Ранее во вторник нардеп Ярослав Железняк сообщал, что спикер парламента Руслан Стефанчук подписал законопроект о декларациях о доходах чиновников, документ направлен на подпись Зеленскому.
- РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня 2021, 18:00
На Украине будут сажать в тюрьму за ложь в декларацииВерховная Рада поддержала законопроект, предусматривающий лишение свободы за недостоверное декларирование. Соответствующая информация 3 июня появилась на сайте парламента
 
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