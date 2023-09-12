https://ukraina.ru/20230912/1049345755.html

Взрыв в Николаевской области повредил объекты инфраструктуры - власти

Взрыв в Николаевской области повредил объекты инфраструктуры - власти - 12.09.2023 Украина.ру

Взрыв в Николаевской области повредил объекты инфраструктуры - власти

Объекты инфраструктуры повреждены взрывом в городе Очаков Николаевской области. Об этом сообщил 12 сентября глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале

2023-09-12T10:10

2023-09-12T10:10

2023-09-12T10:10

взрыв

инфраструктура

новости

николаевская область

украина

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О каких конкретно объектах и их количестве идет речь, глава администрации не уточнил.Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин также сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе.Российские военные наносят удары по украинский инфраструктуре с осени прошлого года после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ukraina.ru/20230911/1049308651.html

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взрыв, инфраструктура, новости, николаевская область, украина