Взрыв в Николаевской области повредил объекты инфраструктуры - власти - 12.09.2023 Украина.ру
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Взрыв в Николаевской области повредил объекты инфраструктуры - власти
Взрыв в Николаевской области повредил объекты инфраструктуры - власти - 12.09.2023 Украина.ру
Взрыв в Николаевской области повредил объекты инфраструктуры - власти
Объекты инфраструктуры повреждены взрывом в городе Очаков Николаевской области. Об этом сообщил 12 сентября глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале
2023-09-12T10:10
2023-09-12T10:10
взрыв
инфраструктура
новости
николаевская область
украина
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О каких конкретно объектах и их количестве идет речь, глава администрации не уточнил.Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин также сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе.Российские военные наносят удары по украинский инфраструктуре с осени прошлого года после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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взрыв, инфраструктура, новости, николаевская область, украина
взрыв, инфраструктура, Новости, Николаевская область, Украина

Взрыв в Николаевской области повредил объекты инфраструктуры - власти

10:10 12.09.2023
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Ксения Михайлова
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Объекты инфраструктуры повреждены взрывом в городе Очаков Николаевской области. Об этом сообщил 12 сентября глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале
"Город Очаков. Повреждены… объекты инфраструктуры", - написал Ким.
О каких конкретно объектах и их количестве идет речь, глава администрации не уточнил.
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин также сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе.
Российские военные наносят удары по украинский инфраструктуре с осени прошлого года после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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