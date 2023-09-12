Взрыв в Николаевской области повредил объекты инфраструктуры - власти
Объекты инфраструктуры повреждены взрывом в городе Очаков Николаевской области. Об этом сообщил 12 сентября глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале
"Город Очаков. Повреждены… объекты инфраструктуры", - написал Ким.
О каких конкретно объектах и их количестве идет речь, глава администрации не уточнил.
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин также сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе.
Российские военные наносят удары по украинский инфраструктуре с осени прошлого года после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.