https://ukraina.ru/20230912/1049342441.html

Атаки беспилотников, удары по ВСУ, ракеты большой дальности. Главное на Украине на утро 12 сентября

Атаки беспилотников, удары по ВСУ, ракеты большой дальности. Главное на Украине на утро 12 сентября - 12.09.2023 Украина.ру

Атаки беспилотников, удары по ВСУ, ракеты большой дальности. Главное на Украине на утро 12 сентября

Украина.ру, 12.09.2023

2023-09-12T09:00

2023-09-12T09:00

2023-09-12T10:28

всу

хроники

эксклюзив

спецоперация

ракеты

джо байден

беспилотник

пво

атаки

удары

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038694169_0:441:800:891_1920x0_80_0_0_673f3a4c0ae15c3f8ac218778f5ba05f.jpg

ВСУ не оставляют попыток атаковать РФ беспилотниками и обстреливают новые регионы. Российские военные нанесли удары по позициям националистов, уничтожили бойцов и технику. США могут одобрить поставку Киеву ракет большой дальности с кассетными бомбами.Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за ночь атаковали Рыльск в Курской области с использованием беспилотников. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.Накануне вечером ВСУ сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывное устройство в Рыльске.Старовойт уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.Новая атака произошла также на улице Ленина. В результате происшествия никто не пострадал. В административном здании повредило крышу, выбило стекла в нескольких окнахРыльск — районный центр приграничного Рыльского района на западе Курской области, который регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что накануне вечером Киев попытался нанести массированную атаку беспилотниками на город Энергодаре.«...Было зафиксировано шесть прилетов. Два беспилотника удалось ликвидировать на подлете, четыре нанесли удары. <...> Под удар попали городской парк, Дом культуры «Современник» и офис «Единой России». Это, видимо, такой ответ за проактивное голосование города Энергодара», — сказал Лихачев.По его словам, в ходе единого дня голосования «Единая Россия» в Энергодаре набрала 86%.Он добавил, что Киев действует демонстративно, пытаясь запугать жителей города Энергодара и персонал Запорожской атомной электростанции (АЭС).«Продолжает нарушаться один из основных принципов безопасности, связанный с нормальной жизнедеятельностью города-спутника. Это значит давление на персонал станции. <...> К сожалению, не прекращаются демонстративные действия киевских властей, направленные на дальнейшее запугивание жителей города и работников станции», — подчеркнул Лихачев.Кроме того, украинские войска продолжают обстреливать новые российские регионы. Так, во вторник за несколько часов они выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлениям: 02:30 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 02:30 — населенный пункт Орловка — Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. 04:30 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 04:30 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 06:55 — населенный пункт Семёновка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в телеграм-канале представительства.Всего за сутки ВСУ 108 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 338 единиц различных боеприпасов.При этом ВСУ несут большие потери на фронте, а население страны неадекватно оценивает перспективы украинской армии. Это подтвердила глава медицинской службы батальона «Волки Да Винчи» Алина Михайлова на форуме YES.«Мы несем большие потери. Никакой романтики в этом нет. То, что сейчас происходит на фронте, это то, что вы не прочитаете в новостях», — сказала медик.По ее словам, украинское население относится к боевым действиям слишком расслаблено и ошибочно уверено в скорой победе.«Ее не будет ни сегодня, ни завтра, ни через год. И чтоб она была, нам необходимо мобилизоваться», — подчеркнула Михайлова.Ранее председатель Комитета начальников штабов США Марк Милли назвал ход украинского контрнаступления «болезненным». По его словам, ВСУ пришлось столкнуться с минными полями, траншеями, противотанковыми рвами и небольшими группами охотников на бронетехнику по 10–12 человек, вооруженными противотанковыми боеприпасами.Удары по позициям ВСУ и другие успехи ВС РФРоссийская авиация нанесла 24 удара по позициям Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Минобороны РФ Сергей Зыбинский.«Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация группировки войск "Запад" нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по скоплению живой силы, вооружению, военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны», — сообщил Зыбинский.Бои велись недалеко от Синьковки, Берестового и Ивановки.Помимо этого, мотострелковая бригада 1-й танковой армии при поддержке с воздуха и артиллерийского огня отбила две атаки воздушно-десантной бригады ВСУ в сторону Берестового. Удалось уничтожить артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и пункт боепитания в районах Песчаного и Синьковки. "Общие потери противника составили до двух взводов живой силы и один танк Т-72", — подчеркнул Зыбинский.Ранее российские войска уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных СТ-68. Это произошло в районе населенного пункта Трудовое Запорожской области.Также командир подразделения противовоздушной обороны (ПВО) 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск рассказал, что подразделение сбило украинский беспилотник "Валькирия", производивший разведку российских позиций.Он отметил, что каждый сбитый БПЛА противника - это предотвращение утечки данных о российских подразделениях, сохранение их боеспособности, а также жизни бойцов.Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. Украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.В Минобороны России также рассказали, что артиллерия группировки "Отважные" мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожила полевой склад боеприпасов и бронетехнику ВСУ под Красным Лиманом."Артиллеристы ЦВО во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов подразделений разведки выполнили поражение склада боеприпасов, замаскированного в лесном массиве, а также бронетехнику, осуществляющую поддержку пехоты противника", — рассказали в министерстве.Там добавили, что "Отважные" стреляли из закрытой боевой позиции расчетами самоходных артиллерийских установок "Мста-С".Ситуация с ракетами большой дальностиАдминистрация президента США Джо Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку Киеву ракет большой дальности с кассетными бомбами, передало накануне агентство Рейтер со ссылкой на четырех американских чиновников."Администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку ракет большей дальности, начиненных кассетными бомбами, Украине", - утверждает агентство.Как отметили собеседники агентства, США рассматривают поставку ракет ATACMS с дальностью полета до 300 километров или GMLRS с кассетными бомбами, или же и того, и другого.Согласно данным неназванных чиновников, окончательное решение о поставке пока не принято.В понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США по-прежнему рассматривают вопрос поставок Украине ракет дальнего действия ATACMS, однако новых решений на этот счет пока не принято."Мы продолжаем вести переговоры с нашими украинскими коллегами, а также на внутреннем уровне по данному вопросу. У нас нет какой-либо новой позиции или решения, которые мы могли бы объявить на данный момент", - сказал Миллер.В свою очередь газета Politico со ссылкой на источники заверяет, что Украина оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ракет дальнего действия ATACMS к Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке.Отмечается, что в Киеве ждут новостей по поставкам после приземления Зеленского в Нью-Йорке.До сих пор остается неизвестно, находится ли решение по данному типу вооружения на столе у американского президента, однако "активные обсуждения" по ATACMS, как уточняет издание, продолжаются внутри американской администрации.Телеканал CNN со ссылкой на источники отмечает, что Государственный департамент и министерство обороны США рекомендуют американскому президенту дать согласие на отправку Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS."Этот значимый шаг рекомендуется со стороны госдепартамента и министерства обороны спустя месяцы украинских запросов", - сообщается в материале.Как отмечают собеседники канала, Байден может принять решение уже скоро и, хотя окончательно вопрос о предоставлении данных вооружений остается открыт, вероятность их поставки в последнее время значительно возросла.

https://ukraina.ru/20230911/1049321988.html

https://ukraina.ru/20230911/1049311409.html

https://ukraina.ru/20230910/1049302952.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

всу, хроники, эксклюзив, спецоперация, ракеты, джо байден, беспилотник, пво, атаки, удары