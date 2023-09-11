https://ukraina.ru/20230911/1049328385.html
Дружбу и доверие между РФ и Китаем не построить без культурного общения – китайская певица Ван Фан
Дружбу и доверие между РФ и Китаем не построить без культурного общения – китайская певица Ван Фан - 11.09.2023 Украина.ру
Дружбу и доверие между РФ и Китаем не построить без культурного общения – китайская певица Ван Фан
Между Россией и Китаем должно быть культурное общение, без этого не получится построить настоящее доверие и дружбу, заявила китайская оперная певица, профессор искусствоведения Ван Фан в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября
2023-09-11T15:32
2023-09-11T15:32
2023-09-11T15:32
новости
россия
китай
кнр (китай)
делегация
китайский язык
русский язык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0b/1049315524_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_866ad8c10aa67e0aff36e40acef41099.jpg
Сегодня китайская делегация приняла участие в мероприятии для прессы и журналистов, организованном изданием Украина.ру.Ван Фан (Wang Fang) рассказала о том, что поможет построить настоящее доверие и дружбу между Россией и Китаем.Ван Фан надеется, что ей удастся установить отношения с российскими ВУЗами искусствоведения и готовить российских специалистов, разбирающихся в Китае, и китайских специалистов, разбирающихся в России.Другой участник делегации Сюй Цзицзюнь рассказал, что самое большое впечатление по приезде в Россию, это то, что мало людей говорят по-китайски. К сожалению, отметил он, и российские, и китайские студенты выбирают английский."Сейчас в Китае дефицит кадров, обучающих русскому языку. Мне кажется, что Китай и Россия сегодня два крупнейших соседа и лучшие друзья. Поэтому логично, чтобы больше людей знали язык соседа. И у будущей интеллигенции должен быть шанс изучать язык соседа!" – заявил Сюй.Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.
https://ukraina.ru/20230505/1045939088.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0b/1049315524_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1435dc77c4ecaf822f47b78bae1624b1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, китай, кнр (китай), делегация, китайский язык, русский язык
Новости, Россия, Китай, КНР (Китай), делегация, китайский язык, Русский язык
Дружбу и доверие между РФ и Китаем не построить без культурного общения – китайская певица Ван Фан
Между Россией и Китаем должно быть культурное общение, без этого не получится построить настоящее доверие и дружбу, заявила китайская оперная певица, профессор искусствоведения Ван Фан в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября
Сегодня китайская делегация приняла участие в мероприятии для прессы и журналистов, организованном изданием Украина.ру.
Ван Фан (Wang Fang) рассказала о том, что поможет построить настоящее доверие и дружбу между Россией и Китаем.
"Мой коллега сказал, что язык – это главное препятствие в общении. Но музыка не имеет границ. Если не будет культурного общения, не получится построить настоящее доверие и дружбу", - заявил Ван Фан.
Ван Фан надеется, что ей удастся установить отношения с российскими ВУЗами искусствоведения и готовить российских специалистов, разбирающихся в Китае, и китайских специалистов, разбирающихся в России.
Другой участник делегации Сюй Цзицзюнь рассказал, что самое большое впечатление по приезде в Россию, это то, что мало людей говорят по-китайски. К сожалению, отметил он, и российские, и китайские студенты выбирают английский.
"Сейчас в Китае дефицит кадров, обучающих русскому языку. Мне кажется, что Китай и Россия сегодня два крупнейших соседа и лучшие друзья. Поэтому логично, чтобы больше людей знали язык соседа. И у будущей интеллигенции должен быть шанс изучать язык соседа!" – заявил Сюй.
Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.