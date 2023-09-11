https://ukraina.ru/20230911/1049328385.html

Дружбу и доверие между РФ и Китаем не построить без культурного общения – китайская певица Ван Фан

Дружбу и доверие между РФ и Китаем не построить без культурного общения – китайская певица Ван Фан - 11.09.2023 Украина.ру

Дружбу и доверие между РФ и Китаем не построить без культурного общения – китайская певица Ван Фан

Между Россией и Китаем должно быть культурное общение, без этого не получится построить настоящее доверие и дружбу, заявила китайская оперная певица, профессор искусствоведения Ван Фан в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября

2023-09-11T15:32

2023-09-11T15:32

2023-09-11T15:32

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Сегодня китайская делегация приняла участие в мероприятии для прессы и журналистов, организованном изданием Украина.ру.Ван Фан (Wang Fang) рассказала о том, что поможет построить настоящее доверие и дружбу между Россией и Китаем.Ван Фан надеется, что ей удастся установить отношения с российскими ВУЗами искусствоведения и готовить российских специалистов, разбирающихся в Китае, и китайских специалистов, разбирающихся в России.Другой участник делегации Сюй Цзицзюнь рассказал, что самое большое впечатление по приезде в Россию, это то, что мало людей говорят по-китайски. К сожалению, отметил он, и российские, и китайские студенты выбирают английский."Сейчас в Китае дефицит кадров, обучающих русскому языку. Мне кажется, что Китай и Россия сегодня два крупнейших соседа и лучшие друзья. Поэтому логично, чтобы больше людей знали язык соседа. И у будущей интеллигенции должен быть шанс изучать язык соседа!" – заявил Сюй.Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.

https://ukraina.ru/20230505/1045939088.html

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новости, россия, китай, кнр (китай), делегация, китайский язык, русский язык