Дружбу и доверие между РФ и Китаем не построить без культурного общения – китайская певица Ван Фан - 11.09.2023 Украина.ру
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Дружбу и доверие между РФ и Китаем не построить без культурного общения – китайская певица Ван Фан
Дружбу и доверие между РФ и Китаем не построить без культурного общения – китайская певица Ван Фан - 11.09.2023 Украина.ру
Дружбу и доверие между РФ и Китаем не построить без культурного общения – китайская певица Ван Фан
Между Россией и Китаем должно быть культурное общение, без этого не получится построить настоящее доверие и дружбу, заявила китайская оперная певица, профессор искусствоведения Ван Фан в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября
2023-09-11T15:32
2023-09-11T15:32
новости
россия
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кнр (китай)
делегация
китайский язык
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Сегодня китайская делегация приняла участие в мероприятии для прессы и журналистов, организованном изданием Украина.ру.Ван Фан (Wang Fang) рассказала о том, что поможет построить настоящее доверие и дружбу между Россией и Китаем.Ван Фан надеется, что ей удастся установить отношения с российскими ВУЗами искусствоведения и готовить российских специалистов, разбирающихся в Китае, и китайских специалистов, разбирающихся в России.Другой участник делегации Сюй Цзицзюнь рассказал, что самое большое впечатление по приезде в Россию, это то, что мало людей говорят по-китайски. К сожалению, отметил он, и российские, и китайские студенты выбирают английский."Сейчас в Китае дефицит кадров, обучающих русскому языку. Мне кажется, что Китай и Россия сегодня два крупнейших соседа и лучшие друзья. Поэтому логично, чтобы больше людей знали язык соседа. И у будущей интеллигенции должен быть шанс изучать язык соседа!" – заявил Сюй.Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.
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новости, россия, китай, кнр (китай), делегация, китайский язык, русский язык
Новости, Россия, Китай, КНР (Китай), делегация, китайский язык, Русский язык

Дружбу и доверие между РФ и Китаем не построить без культурного общения – китайская певица Ван Фан

15:32 11.09.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВан Фан
Ван Фан - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Между Россией и Китаем должно быть культурное общение, без этого не получится построить настоящее доверие и дружбу, заявила китайская оперная певица, профессор искусствоведения Ван Фан в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября
Сегодня китайская делегация приняла участие в мероприятии для прессы и журналистов, организованном изданием Украина.ру.
Ван Фан (Wang Fang) рассказала о том, что поможет построить настоящее доверие и дружбу между Россией и Китаем.
"Мой коллега сказал, что язык – это главное препятствие в общении. Но музыка не имеет границ. Если не будет культурного общения, не получится построить настоящее доверие и дружбу", - заявил Ван Фан.
Ван Фан надеется, что ей удастся установить отношения с российскими ВУЗами искусствоведения и готовить российских специалистов, разбирающихся в Китае, и китайских специалистов, разбирающихся в России.
Другой участник делегации Сюй Цзицзюнь рассказал, что самое большое впечатление по приезде в Россию, это то, что мало людей говорят по-китайски. К сожалению, отметил он, и российские, и китайские студенты выбирают английский.
"Сейчас в Китае дефицит кадров, обучающих русскому языку. Мне кажется, что Китай и Россия сегодня два крупнейших соседа и лучшие друзья. Поэтому логично, чтобы больше людей знали язык соседа. И у будущей интеллигенции должен быть шанс изучать язык соседа!" – заявил Сюй.
Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.
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