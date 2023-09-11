https://ukraina.ru/20230911/1049328067.html

Почему Россия оставила Работино: Алёхин о стратегии армии и настроениях в тылу. Видео

Почему Россия оставила Работино: Алёхин о стратегии армии и настроениях в тылу. Видео - 11.09.2023 Украина.ру

Почему Россия оставила Работино: Алёхин о стратегии армии и настроениях в тылу. Видео

Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в населённом пункте Работино, а также о новом... Украина.ру, 11.09.2023

2023-09-11T15:12

2023-09-11T15:12

2023-09-11T15:12

алёхин

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россия

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перемирие

мобилизация

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Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в населённом пункте Работино, а также о новом уровне задач по демилитаризации и поддержке фронта со стороны общества: 00:24 – О ситуации и стратегии ВС РФ в селе Работино Запорожской области; 04:04 – Зачем в СМИ спекулируют на теме входа и выхода из Работино? 05:16 – Без перемен на фронте: на что стоит обратить внимание? 07:07 – Почему не пишут хороших статей о героях и маленьких победах? 09:41 – О задачах и понимании конечной цели СВО; 12:18 – О новом уровне задач по демилитаризации; 14:29 – О настроениях в обществе; 20:39 – Когда ожидать переломного момента? 23:48 – При каких успехах на фронте Россия пойдёт на временное перемирие?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

алёхин, видео, россия, украина, сво, всу, запорожье, общество, перемирие, мобилизация, видео