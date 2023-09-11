https://ukraina.ru/20230911/1049328067.html
Почему Россия оставила Работино: Алёхин о стратегии армии и настроениях в тылу. Видео
Почему Россия оставила Работино: Алёхин о стратегии армии и настроениях в тылу. Видео - 11.09.2023 Украина.ру
Почему Россия оставила Работино: Алёхин о стратегии армии и настроениях в тылу. Видео
Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в населённом пункте Работино, а также о новом... Украина.ру, 11.09.2023
2023-09-11T15:12
2023-09-11T15:12
2023-09-11T15:12
алёхин
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Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в населённом пункте Работино, а также о новом уровне задач по демилитаризации и поддержке фронта со стороны общества: 00:24 – О ситуации и стратегии ВС РФ в селе Работино Запорожской области; 04:04 – Зачем в СМИ спекулируют на теме входа и выхода из Работино? 05:16 – Без перемен на фронте: на что стоит обратить внимание? 07:07 – Почему не пишут хороших статей о героях и маленьких победах? 09:41 – О задачах и понимании конечной цели СВО; 12:18 – О новом уровне задач по демилитаризации; 14:29 – О настроениях в обществе; 20:39 – Когда ожидать переломного момента? 23:48 – При каких успехах на фронте Россия пойдёт на временное перемирие?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Почему Россия оставила Работино: Алёхин о стратегии армии и настроениях в тылу. Видео
Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в населённом пункте Работино, а также о новом уровне задач по демилитаризации и поддержке фронта со стороны общества:
00:24 – О ситуации и стратегии ВС РФ в селе Работино Запорожской области;
04:04 – Зачем в СМИ спекулируют на теме входа и выхода из Работино?
05:16 – Без перемен на фронте: на что стоит обратить внимание?
07:07 – Почему не пишут хороших статей о героях и маленьких победах?
09:41 – О задачах и понимании конечной цели СВО;
12:18 – О новом уровне задач по демилитаризации;
14:29 – О настроениях в обществе; 20:39 – Когда ожидать переломного момента?
23:48 – При каких успехах на фронте Россия пойдёт на временное перемирие?