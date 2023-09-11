https://ukraina.ru/20230911/1049321988.html

Зерновая сделка, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 сентября

Зерновая сделка, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 сентября - 11.09.2023 Украина.ру

Зерновая сделка, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 сентября

В Кремле объяснили, почему нельзя реализовывать зерновую сделку бесконечно. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-09-11T13:18

2023-09-11T13:18

2023-09-11T13:19

эксклюзив

хроники

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему нельзя реализовывать зерновую сделку бесконечно.По его словам, сделку нельзя реализовывать, если её часть не выполняется. При этом Песков подчеркнул, что Россия сохраняет ответственную позицию по поставкам зерна, но чтобы сделка возобновилась, надо, чтобы было реализовано "всё, что причитается России".Также Песков заявил, что нет точной даты переговоров президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по зерновой сделке."Лидеры продолжат обязательно общение. Вы знаете, что они очень часто говорят по телефону, и визиты их согласуются достаточно оперативно. Поэтому сейчас точной даты нет, но они условились, что при необходимости они не будут ждать еще год для того, чтобы встретиться вместе. Они могут встретиться достаточно оперативно при необходимости", - указал Песков.Тем временем Эрдоган призвал не маргинализировать Россию по возобновлению зерновой сделки."Ни один процесс, который маргинализирует Россию в Черноморской зерновой инициативе, не будет жизнеспособным", - заявил он журналистам после завершения саммита G20 в Нью-Дели.Он анонсировал предстоящую встречу по этому вопросу между представителями России, Украины и Организации Объединённых Наций, не уточнив точную дату и место проведения.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 70 ударов по территории России."На донецком направлении противник совершил 47 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 21 обстрел из артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 244 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Широкая Балка, Пантелеймоновка, Ясиноватский район, столица Донецк (Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)."За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц в Александровке, Червоногвардейском районе Макеевки", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 17 домостроений в Киевском, Ворошиловском, Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Никитовском районе Горловки. Также были повреждены 4 объекта гражданской инфраструктуры в Ворошиловском, Куйбышевском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню по Червоногвардейскому району Макеевки ВСУ выпустили в общей сложности 17 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных, по Куйбышевскому, Киевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка - 81 снаряд калибром 155 мм, в т.ч. и кассетный, по Евгеновке — 4 снаряда калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 3 снаряда калибром 155 мм.Позже представительство ДНР в СЦКК сообщило о ранении двух мужчин - в Макеевке и в Керменчике.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области", за минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили 50 снарядов по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 50 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 17; Казачьи Лагеря — 7; Подстепное — 5; Песчановка — 9; Новая Каховка — 12", - информировало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Алешки", - указывалось в публикации.Утром 11 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов по региону со стороны ВСУ.Согласно ей, в в Белгородском районе по селу Щетиновка было выпущено 4 артиллерийских снаряда. В поселке Новосадовый с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, в селе Красный Хутор – три взрывных устройства. В селе Крутой Лог был сбит украинский беспилотник. В Борисовском районе под миномётный обстрел попала окраина села Богун-Городок – зафиксировано 9 прилётов. Во всех случаях обошлось без последствий."В Валуйском городском округе по селу Кукуевка выпущен один миномётный снаряд, по селу Долгое – 4, по селу Новопетровка – 7 миномётных снарядов. <...> В Волоконовском районе из миномёта и гранатомёта обстреляли окраину хутора Старый – установлено 34 прилёта", - сообщил Гладков.Во всех случаях никто не пострадал, разрушений нет. Кроме того, по окраине хутора Киселёв был выпущен один миномётный снаряд. Пострадавших не было. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена."В Грайворонском городском округе по окраине хутора Байрак выпущено 7 миномётных снарядов, по окраине села Дроновка – три, по окраине села Безымено – 12 миномётных снарядов. Также на окраине Безымено противник сбросил с БВС одно самодельное взрывное устройство. <...> В Краснояружском районе на окраине посёлка Прилесье с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас", - отмечалось в сводке.Во всех случаях обошлось без последствий.Кроме того, в Шебекинском городском округе в посёлке Красное был сбит БПЛА самолётного типа. По селу Середа было выпущено 9 миномётных снарядов, по селам Белянка и Терезовка – по 12, по селу Новая Таволжанка – 7 миномётных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 4 гранатомётных выстрела. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений не было.В Яковлевском городском округе было сбито два БПЛА противника. Пострадавших не было. В результате падения фрагментов беспилотника был повреждён забор в одном частном жилом домовладении. Также был найден самодельный взрывоопасный предмет, что потребовало работы взрывотехников и оперативных служб.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся напряжённой.

https://ukraina.ru/20230911/1049311409.html

https://ukraina.ru/20230910/1049306230.html

https://ukraina.ru/20230910/1049302952.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники