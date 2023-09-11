Чего не учёл Киев при СВО и почему Украину не спасут ни распутица, ни транши США – Акопов. Видео - 11.09.2023 Украина.ру
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Чего не учёл Киев при СВО и почему Украину не спасут ни распутица, ни транши США – Акопов. Видео
Чего не учёл Киев при СВО и почему Украину не спасут ни распутица, ни транши США – Акопов. Видео - 11.09.2023 Украина.ру
Чего не учёл Киев при СВО и почему Украину не спасут ни распутица, ни транши США – Акопов. Видео
Политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в эфире Украина.ру рассказал о вероятных планах США на территории африканского Нигера, а также о пристальном... Украина.ру, 11.09.2023
2023-09-11T12:05
2023-09-11T12:05
петр акопов
видео
россия
украина
сво
армения
нигер
сша
никол пашинян
джо байден
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Политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в эфире Украина.ру рассказал о вероятных планах США на территории африканского Нигера, а также о пристальном внимании США к президентской гонке в Мексике: 00:42 – О подготовке США к покушению на новое руководство Нигера; 03:07 – Отпустят ли США и Франция ситуацию в Нигере? 04:16 - Планы США по Украине в контексте нового пакета военной помощи; 09:42 - В какую сторону смотрит Ереван? 14:08 - Что покажет саммит G20 в Индии? 18:23 - Президентская гонка в США и Мексике.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр акопов, видео, россия, украина, сво, армения, нигер, сша, никол пашинян, джо байден, g20, мексика, видео
Петр Акопов, Видео, Россия, Украина, СВО, Армения, Нигер, США, Никол Пашинян, Джо Байден, G20, Мексика

Чего не учёл Киев при СВО и почему Украину не спасут ни распутица, ни транши США – Акопов. Видео

12:05 11.09.2023
 
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Политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в эфире Украина.ру рассказал о вероятных планах США на территории африканского Нигера, а также о пристальном внимании США к президентской гонке в Мексике:
00:42 – О подготовке США к покушению на новое руководство Нигера;
03:07 – Отпустят ли США и Франция ситуацию в Нигере?
04:16 - Планы США по Украине в контексте нового пакета военной помощи;
09:42 - В какую сторону смотрит Ереван?
14:08 - Что покажет саммит G20 в Индии?
18:23 - Президентская гонка в США и Мексике.
 
Петр АкоповВидеоРоссияУкраинаСВОАрменияНигерСШАНикол ПашинянДжо БайденG20Мексика
 
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