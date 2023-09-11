https://ukraina.ru/20230911/1049318296.html

Чего не учёл Киев при СВО и почему Украину не спасут ни распутица, ни транши США – Акопов. Видео

Чего не учёл Киев при СВО и почему Украину не спасут ни распутица, ни транши США – Акопов. Видео - 11.09.2023 Украина.ру

Чего не учёл Киев при СВО и почему Украину не спасут ни распутица, ни транши США – Акопов. Видео

Политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в эфире Украина.ру рассказал о вероятных планах США на территории африканского Нигера, а также о пристальном... Украина.ру, 11.09.2023

2023-09-11T12:05

2023-09-11T12:05

2023-09-11T12:05

петр акопов

видео

россия

украина

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армения

нигер

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никол пашинян

джо байден

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Политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в эфире Украина.ру рассказал о вероятных планах США на территории африканского Нигера, а также о пристальном внимании США к президентской гонке в Мексике: 00:42 – О подготовке США к покушению на новое руководство Нигера; 03:07 – Отпустят ли США и Франция ситуацию в Нигере? 04:16 - Планы США по Украине в контексте нового пакета военной помощи; 09:42 - В какую сторону смотрит Ереван? 14:08 - Что покажет саммит G20 в Индии? 18:23 - Президентская гонка в США и Мексике.

нигер

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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