Три КПП на границе Украины и Молдавии приостановили работу - 11.09.2023 Украина.ру
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Три КПП на границе Украины и Молдавии приостановили работу
Три КПП на границе Украины и Молдавии приостановили работу - 11.09.2023 Украина.ру
Три КПП на границе Украины и Молдавии приостановили работу
Переходы закрыты по требованию украинской стороны из-за "риска ракетных ударов"
2023-09-11T10:24
2023-09-11T10:24
новости
молдавия
украина
кпп
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Три контрольно-пропускных пункта на молдавско-украинской границе приостановили работу из соображений безопасности. Об этом 11 сентября сообщила пограничная полиция Молдавии в своем телеграм-канале."Пограничная полиция и таможенная служба сообщают, что из соображений безопасности с 8.50 приостановили свой график работы КПП "Унгури-Броница", КПП "Атаки - Могилев-Подольский" и КПП "Вэлчинец - Могилев-Подольский", - отмечается в сообщении, пограничной службы.Молдавские пограничники отмечают, что переходы закрыли украинские власти из-за "риска ракетных ударов".Молдавская пограничная служба неоднократно сообщала о приостановке работы этих КПП на границе с Украиной по решению Киева.
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новости, молдавия, украина, кпп
Новости, Молдавия, Украина, КПП

Три КПП на границе Украины и Молдавии приостановили работу

10:24 11.09.2023
 
© пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкУкраина и Молдавия открыли совместный КПП на границе
Украина и Молдавия открыли совместный КПП на границе
© пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
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Переходы закрыты по требованию украинской стороны из-за "риска ракетных ударов"
Три контрольно-пропускных пункта на молдавско-украинской границе приостановили работу из соображений безопасности. Об этом 11 сентября сообщила пограничная полиция Молдавии в своем телеграм-канале.
"Пограничная полиция и таможенная служба сообщают, что из соображений безопасности с 8.50 приостановили свой график работы КПП "Унгури-Броница", КПП "Атаки - Могилев-Подольский" и КПП "Вэлчинец - Могилев-Подольский", - отмечается в сообщении, пограничной службы.
Молдавские пограничники отмечают, что переходы закрыли украинские власти из-за "риска ракетных ударов".
Молдавская пограничная служба неоднократно сообщала о приостановке работы этих КПП на границе с Украиной по решению Киева.
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