https://ukraina.ru/20230911/1049312304.html

Три КПП на границе Украины и Молдавии приостановили работу

Три КПП на границе Украины и Молдавии приостановили работу - 11.09.2023 Украина.ру

Три КПП на границе Украины и Молдавии приостановили работу

Переходы закрыты по требованию украинской стороны из-за "риска ракетных ударов"

2023-09-11T10:24

2023-09-11T10:24

2023-09-11T10:24

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Три контрольно-пропускных пункта на молдавско-украинской границе приостановили работу из соображений безопасности. Об этом 11 сентября сообщила пограничная полиция Молдавии в своем телеграм-канале."Пограничная полиция и таможенная служба сообщают, что из соображений безопасности с 8.50 приостановили свой график работы КПП "Унгури-Броница", КПП "Атаки - Могилев-Подольский" и КПП "Вэлчинец - Могилев-Подольский", - отмечается в сообщении, пограничной службы.Молдавские пограничники отмечают, что переходы закрыли украинские власти из-за "риска ракетных ударов".Молдавская пограничная служба неоднократно сообщала о приостановке работы этих КПП на границе с Украиной по решению Киева.

https://ukraina.ru/20230802/1048419968.html

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новости, молдавия, украина, кпп