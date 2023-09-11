Три КПП на границе Украины и Молдавии приостановили работу
© пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкУкраина и Молдавия открыли совместный КПП на границе
© пресс-служба президента Украины
Переходы закрыты по требованию украинской стороны из-за "риска ракетных ударов"
Три контрольно-пропускных пункта на молдавско-украинской границе приостановили работу из соображений безопасности. Об этом 11 сентября сообщила пограничная полиция Молдавии в своем телеграм-канале.
"Пограничная полиция и таможенная служба сообщают, что из соображений безопасности с 8.50 приостановили свой график работы КПП "Унгури-Броница", КПП "Атаки - Могилев-Подольский" и КПП "Вэлчинец - Могилев-Подольский", - отмечается в сообщении, пограничной службы.
Молдавские пограничники отмечают, что переходы закрыли украинские власти из-за "риска ракетных ударов".
Молдавская пограничная служба неоднократно сообщала о приостановке работы этих КПП на границе с Украиной по решению Киева.