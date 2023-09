https://ukraina.ru/20230911/1049311409.html

Торговец оружием и коррупция, переговоры с Россией. Главное на Украине на утро 11 сентября

СМИ рассказали о том, как на Украине зарабатывают миллионы американские торговцы оружием. Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский прокомментировали возможность переговоров Украины с Россией

Американское издание The New York Times рассказало о торговце оружием Марке Моралесе из США, который при посредничестве старшего сержанта украинской армии, американца украинского происхождения Владимира Койфмана, зарабатывает миллионы на поставках оружия ВСУ.По данным издания, 51-летний торговец оружием из Флориды платит украинскому сержанту за организацию встреч с его контактами в правительстве.«Эта необычная договоренность, по мнению юристов, испытывает границы американского и украинского антикоррупционных законов, запрещающих платежи государственным служащим», — указывало издание.The New York Times рассказало, как в прошлом месяце шесть мужчин встретились в баре пентхауса одного из самых роскошных отелей Киева, чтобы обсудить прибыльный бизнес на вооружении украинских войск. Об этом изданию рассказали двое из присутствовавших на встрече. Также там были Моралес, Койфман, украинские военные, а также чиновники.Благодаря этой встрече стали понятны нюансы предоставления Белым домом военной помощи Украине. Так, США направили на Украину военной помощи на более, чем $ 40 млрд. Однако в деле поставок вооружений Пентагон также полагается на непубличных торговцев оружием наподобие Моралеса, у которых есть связи по всему миру для получения некондиционных боеприпасов в т. ч. и советских «Калибров».При этом издание негативно оценило отмену Украиной «многолетних антикоррупционных правил», что сделало торговлю оружием на Украине «ещё более непрозрачной».Моралес, согласно утверждению The New York Times, является одним из важнейших поставщиков для Украины. По информации издания, Пентагон заключил с его компанией Global Ordnance контракты на сумму около $ 1 млрд, преимущественно на поставку боеприпасов. И, как показывают записи, он построил дополнительный бизнес на сумму около $ 200 млрд, продавая оружие напрямую украинцам.При этом на самой Украине компания Моралеса находится под следствием украинских антикоррупционных органов в связи со сделкой, которую чиновники назвали неудачной. А в США в 2009 году Моралесу выдвинули обвинения в сговоре и отмывании денег после того, как, по его словам, он стал фигурантом записи, где обсуждал методы дачи взяток иностранным чиновникам. В конце концов прокуратура сняла с него обвинения. Главный юрисконсульт компании Моралеса, Global Ordnance, Брайан Ван Брант заявил в комментарии The New York Times, что компания соблюдает закон.Что же до Койфмана, то это американец украинского происхождения. У него многолетний опыт работы советником в Национальной гвардии Украины. С началом СВО он вернулся на службу. При этом документы, с которыми ознакомилась The New York Times, не дают понять точные обязанности Койфмана. Сам он в комментарии изданию заявил, что является главным сержантом в украинских силах территориальной обороны, где руководит и тренирует солдат.Примечательно, что Силы ТрО — отдельный род в Вооружённых силах Украины, но не в Национальной гвардии.Как рассказал американскому изданию один из чиновников, Койфман является ключевым лицом, к которому можно обращаться по вопросам вооружений, хотя непонятно, связано ли это с его военной должностью или с его ролью в компании Моралеса Global Ordnance. В самой Global Ordnance Койфман руководит подрядчиками на Украине и «организует встречи между нашим персоналом и Министерством обороны Украины», сообщил изданию юрисконсульт Ван Брант.Сам Койфман заявил, что его военная работа не оплачивается. Ван Брант заявил, что конфликта интересов в этом случае нет, и что одна работа Койфмана «не имеет ничего общего с другой».«Global не платит за доступ. Ни раньше. Ни сейчас. Никогда», — заявил юрисконсульт.То же заявил и Койфман.«Мы каждый год проводим тренинги по этому вопросу и подписываем соответствующие документы», — сказал он.Также издание указало, что американское законодательство запрещает компаниям платить иностранным чиновникам, чтобы они способствовали их бизнесу. Закон не делает исключения для добровольцев, таких как Койфман. Важно, имеют ли они влияние, заявил The New York Times профессор Колумбийской школы права Дэниел Ричман.Кроме того, украинское законодательство в целом запрещает военным заниматься оплачиваемой работой за пределами армии. Подпадает ли сержант Койфман под действие этого закона, зависит от его военных обязанностей, а не только от звания, сообщило издание. В начале СВО Койфман, как сообщало The New York Times, написал письмо в Global Ordnance, в котором отметил, что он «не является работником правительства», а скорее «гражданским участником боевых действий».По словам юрисконсульта Ван Бранта украинское правительство знало о работе сержанта Койфмана на Global Ordnance. Американец заявил, Госдеп США, который регулирует продажу американского оружия за рубежом, также провёл проверку сержанта Койфмана.Кроме того, Моралес также нанял Дениса Ванаша, которого The New York Times назвало давним советником министра обороны, покинувшим свой пост в начале СВО, чтобы общаться с министерством от имени Global Ordnance. Ван Брант заявил, что министерство подтвердило законность найма.В то же время конкуренты Моралеса заявили, что он имеет несправедливое преимущество, но не из-за связей с Койфманом или Ванашем, а из-за связей с Пентагоном. По словам двух конкурентов Моралеса, в нескольких случаях в начале спецоперации ВС РФ он перебил предложение конкурентов по покупке взрывчатых снарядов на болгарских оружейных заводах.Согласно правительственным документам и интервью с торговцами оружием и чиновниками, Моралес переправлял на Украину ракеты, снаряды, гранаты и бронетехнику из Болгарии, Египта, Иордании и Пакистана. И он далеко не единственный торговец оружием, который имеет связи в украинском правительстве, сообщило издание.The New York Times сообщило, что непредсказуемым следствием «безумных закупок» на Украине стала конкуренция между государственными фирмами и частными дилерами. Это привело к росту цен, что стоило Украине денег. Отмечалось, что когда правительство покупает оружие у государственных компаний, оно получает выгоду от сделки, а когда оно покупает у частных продавцов, прибыль получают брокеры.В качестве примера приводится закупка бронетехники для военных. Как рассказал участник сделки, с начале СВО «Укринмаш» заключила сделку с египетским продавцом на сумму около $ 65 млн на покупку почти 200 машин. Затем сделка зашла в тупик. Причины этого не назывались. Вскоре после этого Моралес заключил контракт на поставку аналогичных машин по схожим ценам. Разница заключалась в том, что прибыль получала Global Ordnance, а не государственная компания.Позже начались проблемы: как заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, машины прибыли ненадлежащим образом укомплектованными. В итоге украинские антикоррупционные органы начали расследование этой сделки. По словам одного из собеседников издания, следователи задают вопросы как Моралесу, так и чиновникам Минобороны Украины, которые санкционировали контракт. Министерство обороны заявило, что расследование было закрыто, однако антикоррупционные чиновники этого не подтвердили.Взгляды на переговорыГлава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о том, что Украина вступит в переговоры с Россией, если РФ проявит соответствующую инициативу.«Что касается переговоров, то для танго нужны двое. Пока мы не видели признаков, что [президент РФ] Владимир Путин заинтересован в дипломатии. Если он захочет, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры», — заявил Блинкен.По его словам, США последуют в этом вопросе за Украиной, и подчеркнул, что решение о том, «как именно все это закончится», будет принимать Украина.При этом, по словам госсекретаря США, боевые действия должны разрешиться «на справедливых и устойчивых условиях, которые будут отражать суверенитет и территориальную целостность Украины».По словам Блинкена, по время его визита в Киев украинские власти выразили «серьёзный настрой» на продолжение усилий «по возвращению территории».Практически одновременно вышло интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию The Economist, в котором от отрицал идею переговоров с Россией.«Я должен быть готов [к длительной войне], моя команда должна быть готова к долгой войне, и эмоционально я готов», — заявил Зеленский.Он подчеркнул, что категирически отвергает идею компромисса с Россией. По словам Зеленского, боевые действия будут продолжаться «до тех пор, пока Россия будет оставаться на украинской территории». При этом Украина считает и новые регионы РФ, и Крым своей территорией.Также Зеленский убежден, что соглашение, достигнутое путём переговоров, не будет постоянным.Таким образом, заявления Зеленского противоречат заявлениям Блинкена.

