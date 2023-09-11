https://ukraina.ru/20230911/1049308982.html

Зеленский засомневался в искренности западных партнеров

Зеленский засомневался в искренности западных партнеров - 11.09.2023 Украина.ру

Зеленский засомневался в искренности западных партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский 10 сентября в интервью британскому журналу Economist заявил, что начал сомневаться в искренности части западных партнеров Украины, которые утверждают, что всегда будут ее поддерживать

2023-09-11T07:51

2023-09-11T07:51

2023-09-11T07:51

контрнаступление

партнеры

запад

владимир зеленский

новости

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"У меня такое предчувствие, когда я читаю, слышу и вижу в их глазах, (когда они говорят): "Мы всегда будем с вами"... Но я вижу, что он или она не здесь, не с нами", - описал Зеленский.Он также заявил, что правительству Украины придется донести до своих граждан перспективу "полностью милитаризированной экономики", если стране предстоит конфликт на истощение. Он не уточнил, как власти собираются это делать. Как пишет издание, Зеленский заявил, что морально готов к переходу, но будет обсуждать эту идею с украинским народом, только если слабость в глазах западных партнеров станет "тенденцией". Зеленский считает, что такой момент пока не наступил.В материале также указано, что причиной мрачного и нервозного настроения в Киеве является провал украинского контрнаступления и негативная реакция Запада на него.

https://ukraina.ru/20230905/1049174972.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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контрнаступление, партнеры, запад, владимир зеленский, новости