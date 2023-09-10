https://ukraina.ru/20230910/1049300640.html

Не Работино и не Марьинка. Эксперт о том, что сейчас важнее всего в битве между Россией и ВСУ

Не Работино и не Марьинка. Эксперт о том, что сейчас важнее всего в битве между Россией и ВСУ - 10.09.2023 Украина.ру

Не Работино и не Марьинка. Эксперт о том, что сейчас важнее всего в битве между Россией и ВСУ

В период, когда существенных изменений на линии фронта не происходит, нам нужно обращать внимание не на обстановку вокруг Работино или Марьинки, а не людей. Надо показывать бойцов и рассказывать про их подвиги. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру

2023-09-10T11:11

2023-09-10T11:11

2023-09-10T11:11

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У нас есть сухие отчеты о подвигах тех или иных солдат и офицеров, есть церемонии награждения, но мы не видим людей на фронте, а нам нужны герои. И тогда повестка переключится, уверен Алехин.Мы будем следить не за населенными пунктами, а верить и знать, что наши богатыри следуют все правильно и одержат победу. И тогда будет интересно всем. Потому что каждому хотелось бы посмотреть на своих родных и близких, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, россия, всу, марьинка, герои, сво