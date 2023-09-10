https://ukraina.ru/20230910/1049300640.html
Не Работино и не Марьинка. Эксперт о том, что сейчас важнее всего в битве между Россией и ВСУ
Не Работино и не Марьинка. Эксперт о том, что сейчас важнее всего в битве между Россией и ВСУ - 10.09.2023 Украина.ру
Не Работино и не Марьинка. Эксперт о том, что сейчас важнее всего в битве между Россией и ВСУ
В период, когда существенных изменений на линии фронта не происходит, нам нужно обращать внимание не на обстановку вокруг Работино или Марьинки, а не людей. Надо показывать бойцов и рассказывать про их подвиги. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру
2023-09-10T11:11
2023-09-10T11:11
2023-09-10T11:11
новости
вс рф
россия
всу
марьинка
герои
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048441440_0:52:2793:1623_1920x0_80_0_0_87adb6b49fde0eb0b94056aa499f3b76.jpg
У нас есть сухие отчеты о подвигах тех или иных солдат и офицеров, есть церемонии награждения, но мы не видим людей на фронте, а нам нужны герои. И тогда повестка переключится, уверен Алехин.Мы будем следить не за населенными пунктами, а верить и знать, что наши богатыри следуют все правильно и одержат победу. И тогда будет интересно всем. Потому что каждому хотелось бы посмотреть на своих родных и близких, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048441440_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_d95f1d2494d30426b5b574cae00608d8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вс рф, россия, всу, марьинка, герои, сво
Новости, ВС РФ, Россия, ВСУ, Марьинка, герои, СВО
Не Работино и не Марьинка. Эксперт о том, что сейчас важнее всего в битве между Россией и ВСУ
В период, когда существенных изменений на линии фронта не происходит, нам нужно обращать внимание не на обстановку вокруг Работино или Марьинки, а не людей. Надо показывать бойцов и рассказывать про их подвиги. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру
"Даже во время Великой Отечественной войны, когда технический уровень был ниже, об этом писали в газетах и показывали в кинохроники. Это было по-журналистски вкусно. А сейчас этого нет. Хотя многих сейчас висит экшн-камера GoPro, а телефоны позволяют снимать киношные видео", - сетует эксперт.
У нас есть сухие отчеты о подвигах тех или иных солдат и офицеров, есть церемонии награждения, но мы не видим людей на фронте, а нам нужны герои. И тогда повестка переключится, уверен Алехин.
Мы будем следить не за населенными пунктами, а верить и знать, что наши богатыри следуют все правильно и одержат победу. И тогда будет интересно всем. Потому что каждому хотелось бы посмотреть на своих родных и близких, заключил собеседник издания.