Не Работино и не Марьинка. Эксперт о том, что сейчас важнее всего в битве между Россией и ВСУ - 10.09.2023 Украина.ру
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Не Работино и не Марьинка. Эксперт о том, что сейчас важнее всего в битве между Россией и ВСУ
Не Работино и не Марьинка. Эксперт о том, что сейчас важнее всего в битве между Россией и ВСУ - 10.09.2023 Украина.ру
Не Работино и не Марьинка. Эксперт о том, что сейчас важнее всего в битве между Россией и ВСУ
В период, когда существенных изменений на линии фронта не происходит, нам нужно обращать внимание не на обстановку вокруг Работино или Марьинки, а не людей. Надо показывать бойцов и рассказывать про их подвиги. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру
2023-09-10T11:11
2023-09-10T11:11
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У нас есть сухие отчеты о подвигах тех или иных солдат и офицеров, есть церемонии награждения, но мы не видим людей на фронте, а нам нужны герои. И тогда повестка переключится, уверен Алехин.Мы будем следить не за населенными пунктами, а верить и знать, что наши богатыри следуют все правильно и одержат победу. И тогда будет интересно всем. Потому что каждому хотелось бы посмотреть на своих родных и близких, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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новости, вс рф, россия, всу, марьинка, герои, сво
Новости, ВС РФ, Россия, ВСУ, Марьинка, герои, СВО

Не Работино и не Марьинка. Эксперт о том, что сейчас важнее всего в битве между Россией и ВСУ

11:11 10.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В период, когда существенных изменений на линии фронта не происходит, нам нужно обращать внимание не на обстановку вокруг Работино или Марьинки, а не людей. Надо показывать бойцов и рассказывать про их подвиги. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру
"Даже во время Великой Отечественной войны, когда технический уровень был ниже, об этом писали в газетах и показывали в кинохроники. Это было по-журналистски вкусно. А сейчас этого нет. Хотя многих сейчас висит экшн-камера GoPro, а телефоны позволяют снимать киношные видео", - сетует эксперт.
У нас есть сухие отчеты о подвигах тех или иных солдат и офицеров, есть церемонии награждения, но мы не видим людей на фронте, а нам нужны герои. И тогда повестка переключится, уверен Алехин.
Мы будем следить не за населенными пунктами, а верить и знать, что наши богатыри следуют все правильно и одержат победу. И тогда будет интересно всем. Потому что каждому хотелось бы посмотреть на своих родных и близких, заключил собеседник издания.
 
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