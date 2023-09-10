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Военный эксперт рассказал, что было бы, если бы оборону России на Запорожье прорывала армия США, а не ВСУ

Военный эксперт рассказал, что было бы, если бы оборону России на Запорожье прорывала армия США, а не ВСУ - 10.09.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, что было бы, если бы оборону России на Запорожье прорывала армия США, а не ВСУ

Если бы ВС РФ вдруг решили устроить рыцарский турнир с армией США, то Америка попыталась бы воспользоваться своей очень хорошей авиацией. Они даже превосходят нас в части подвесных контейнеров, которые дают подсведку целей и наведения высокоточных ракет. Об этом рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру

2023-09-10T10:19

2023-09-10T10:19

2023-09-10T10:19

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Ранее отставной американский генерал Бен Ходжес, отвечая на вопрос, как бы сейчас действовала армия США на месте ВСУ, сказал, что они делали бы примерно то же самое, только они бы чаще применяли высокоточные ракеты для уничтожения логистики ВС РФ и более активно использовали авиацию.Эксперт отметил, что у Украины сегодня действительно есть вся номенклатура натовского оружия и средств разведки, кроме авиации, в товарных количествах.Другое дело, что противник пока не может добиться 1000 вылетов в сутки, как это было у Америки во время бомбардировок Югославии, поэтому российским летчикам пришлось бы нелегко в битве с США за господство в воздухе, добавил журналист.Другое дело, что генерал Ходжес сравнивает две страны, которые уже полтора года активно сражаются и проливают кровь, со своей Америкой, которая в войну еще не вступала: поэтому рассуждать о том, как бы американская армия прорывала бы нашу оборону, можно было бы спустя полтора года войны, в зависимости от результатов этой битвы за господство в воздухе, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, всу, нато, запорожье, сша, пво, авиация, сво