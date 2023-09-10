https://ukraina.ru/20230910/1049297928.html

Западная Украина за минувшую неделю: депутаты прячутся в вузах, а в Закарпатье – антивенгерские акции

Западная Украина за минувшую неделю: депутаты прячутся в вузах, а в Закарпатье – антивенгерские акции - 10.09.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: депутаты прячутся в вузах, а в Закарпатье – антивенгерские акции

Львовские депутаты на словах поддерживают отмену отсрочки от мобилизации для мужчин, получающих высшее образование после 30 лет. Однако сами становятся студентами и аспирантами, чтобы не идти в армию.

2023-09-10T08:45

2023-09-10T08:45

2023-09-10T08:45

западная украина

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эксклюзив

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Львовские депутаты идут в вузы, чтобы не попасть в армиюС начала СВО по меньшей мере пять депутатов Львовского областного и городского советов стали студентами и аспирантами дневной формы обучения в местных высших учебных заведениях. Их возраст колеблется от 28 до 53 лет. Всё дело в том, что само по себе депутатство в местных советах не защищает от призыва в армию. А вот очное обучение является одним из оснований для отсрочки от мобилизации во время военного положения, поэтому этот путь активно используют уклоняющиеся от военной службы.Впервые список из восьми львовских депутатов – соискателей высшего и последипломного образования – обнародовал местный Телеграм-канал "Тайны Ратуши". Однако только пятерых из восьми можно считать условными уклонистами. Два депутата из списка – Ростислав Добош и Назарий Бербека – учатся заочно, а 46-летний депутат Виталий Андрейко опроверг, что стал студентом.А вот 46-летний депутат Львовского горсовета от "Европейской солидарности", журналист Антон Борковский, с прошлого года преподаватель кафедры журналистики Львовской политехники, в 2023-м стал аспирантом этого вуза. "С учетом того, что я преподаю во Львовской политехнике, появилась идея ещё и возобновить работу над диссертацией", – объяснил Антон Борковский.Его однопартиец, 34-летний депутат горсовета от "Европейской солидарности" и адвокат Владимир Марусяк, стал студентом дневной формы по специальности "публичное управление и администрирование" в Украинском католическом университете."Желание было ещё раньше. Но, во-первых, в прошлом году из-за занятости и причастности к ВСУ не было возможности подготовиться. Во-вторых, я закончил их программу Good Governance ("Хорошее управление"), и следующим этапом было полноценное обучение. В-третьих, у меня есть юридическое образование, в то же время занимаюсь депутатской деятельностью, но у меня нет достаточных специальных знаний, чтобы быть активным депутатом. Поэтому такое образование позволит мне лучше понимать принципы и основы местного самоуправления, публичной власти, кооперироваться и делать новые проекты", – так объяснил Владимир Марусяк своё внезапное желание учиться.Депутат называет "стечением обстоятельств" то, что стал студентом во время военного положения. Уверяет, что это не для получения отсрочки от мобилизации, ведь после начала СВО он присоединился к добровольческому формированию территориальной общины. Это подразделения добровольцев, сформированные для территориальной обороны в пределах определенной общины, которые не находятся в составе ВСУ и не вовлекаются в боевые действия. "Есть боевые распоряжения и приказы, выполняем определенные задачи. Моя учеба никак не влияет на прохождение этой службы", – уверяет депутат.53-летний депутат Львовского областного совета от Народного Руха Юрий Мазур, уже имеющий два высших образования, в этом году стал аспирантом частного вуза – Львовского университета бизнеса и права – по специальности "судоустройство, адвокатура, прокуратура". Учёба в аспирантуре дает ему отсрочку от мобилизации."Как что побудило? Уже есть некоторые достижения в политике, стал депутатом областного совета. То, что пишут о каких-то уклонистах – это совсем не соответствует действительности. Я пишу статьи в соавторстве с работниками СБУ, разведки о судоустройстве в условиях военного положения. Планирую продолжать политическую деятельность. Для этого требуется звание – кандидата наук или доктора философии в области права. Ведь люди, у которых есть научные звания, уже претендуют на определенные комиссии в совете", – уверяет Юрий Мазур.При этом Юрий Мазур скептически оценивает военную службу коллег-депутатов (формально 12 депутатов Львовского облсовета пошли в армию). "Депутаты-военные, сами понимаете, на каждую сессию, комиссию их обязаны отпускать, согласно действующему законодательству. Поэтому знаете, не сильно мы уклоняемся. Зависит ещё, кто как воюет", – говорит депутат.Студентом этого же частного университета в прошлом году стал 35-летний депутат Львовского облсовета от партии "Голос" Захар Миляник. Ранее он рассказывал журналистам, что является младшим лейтенантом запаса медицинской роты, потому что окончил военною кафедру во время учебы в медуниверситете, но имеет отсрочку от мобилизации, поскольку учится в магистратуре Львовского университета бизнеса и права.Студентом Львовской политехники в этом году пытался стать 28-летний депутат Львовского облсовета от президентской партии "Слуга народа" Роман Федыняк. Он подал заявление на поступление в магистратуру на специальность "публичное управление и администрирование", и рекомендован к зачислению на контракт. В то же время депутат заявляет, что таким образом только пробовал свои силы, а становиться студентом не планирует."Я не являюсь студентом и не планирую им быть пока. Да, это моё заявление, но я не планирую поступать в политехнику. Я каждый год пробую поступать, подаю заявления в разные вузы, пробую свои знания, могу ли быть зачислен. Ради собственного опыта" – уверяет Роман Фединяк. Удостовериться в его правдивости можно будет позже, ведь зачисление в магистратуру еще продолжается.Все депутаты уверяют, что нормально воспринимают отмену отсрочки от мобилизации для мужчин, получающих высшее образование после 30 лет. По их мнению, "нужно приводить законодательство к единственному знаменателю, ведь происходит много странных историй". Однако пока студенческий билет остается для украинцев самой дешевой возможностью не попасть в армию.Так, 8 сентября полиция Тернопольской области сообщила о задержании бывшего сотрудника военкомата, который помогал мужчинам отсрочить их призыв, обещая договориться с представителями вузов о зачислении на платную форму обучения. "Цена вопроса" составляла 2 тысячи долларов, тогда как решение врачебной комиссии о непригодности к военной службе обходится, по крайней мере, в 5 тысяч долларов.Продолжается давление власти на венгерскую общину ЗакарпатьяПрезидиум общественной организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" (KMKSZ) 5 сентября обнародовал открытое заявление, в котором "с сожалением констатировал, что события, происходящие в средней школе имени Ференца Ракоци II в Мукачево, уменьшают шансы на сохранение качественного венгерскоязычного образования в городе"."Мы считаем возмутительным тот факт, что после безосновательного увольнения бывшего руководителя заведения новый директор, назначенный Мукачевским городским советом, на церемонии открытия учебного года не позволила использовать венгерскую национальную символику, хотя это не противоречит ни одному законодательному положению, и со времен независимости Украины общепринято в заведениях с обучением на венгерском языке" – говорится в заявлении.По мнению руководства KMKSZ, "антивенгерские акции руководства города Мукачево могут привести к возникновению межнациональной напряжённости, не отвечающей интересам ни общины Закарпатья, ни Украины в целом".Всё дело в том, что ещё в январе 2023 года директор Мукачевской школы №3 имени Ференца Ракоци II с венгерским языком обучения Иштван Шинк был уволен. Увольнение было необоснованным, ведь Шинк руководил учебным заведением 17 лет и был очень авторитетным в среде педагогов. Однако для мэра Мукачево Андрея Балоги, сына местного "барона" Виктора Балоги, это оказалось неважным.Педагог обжаловал свое увольнение, и в апреле Мукачевский горрайонный суд своим решением возобновил Шинка в должности директора школы с выплатой заработной платы за время незаконного увольнения. Однако 8 мая, за четыре недели до окончания учебного года и до рассмотрения апелляции горсовета, восстановленного директора снова уволили.А в августе на должность директора упомянутой школы управление образования Мукачево назначило бывшую заведующую детским садом Марию Паук, которая даже не владеет венгерским языком. На странице учебного заведения сразу же появилась информация, что новый директор "не имеет никакого отношения к венгерской общине", при этом сообщение завершалось словами: "Не уступим!" А руководство KMKSZ тогда подчеркнуло, что "назначение нового руководителя, не имевшего никаких связей с учреждением и соответствующим сообществом, состоялось в ультимативной форме, без консультаций с коллективом, родителями и общественными организациями".Во время церемонии первого звонка в этой венгерской школе, где впервые за многие десятилетия не было венгерской национальной символики, группа бывших её учителей и родителей учеников устроила молчаливую акцию протеста. После неё родители установили на столе рядом с символическим школьным звонком свечу в венгерских национальных цветах.По завершению торжеств педагог Пал Попович отметил: "Мы живем в странное время, пожалуй, последний раз такое было в Советском Союзе, когда венгерский народ пытались растоптать, презирали наши традиции, запрещали наши национальные символы. К сожалению, мне пришлось дожить до того, что в моей школе, куда я ходил, где никогда не было никаких проблем с тем, что мы здесь изучаем и учим на венгерском языке, используем наши национальные символы, вдруг появляется новая сила, новая власть, которая пытается отобрать у нас то, что наше".Причина мести венгерской общине со стороны клана Балог, который считает Мукачевскую территориальную общину своей вотчиной, заключается в том, что из-за позиции депутатов от KMKSZ он потерял большинство в Мукачевском городском совете. А Иштван Шинк является в горсовете лидером фракции KMKSZ. Кроме того, он подписал заявление 18 депутатов о том, что они будут бойкотировать заседание совета и работу профильных комиссий, пока мэр не подаст в отставку или не заменит членов исполнительного комитета. Поэтому в горсовете Мукачево до сих пор продолжается патовая ситуация.При этом 7 сентября в Закарпатье не пустили известную венгерскую журналистку Анжелу Фюси, которая планировала подготовку репортажа о ситуации в Мукачево. На пункте пропуска "Тиса" ей было вручено предписание о запрете въезда в Украину по мотивам национальной безопасности.В январе 2023 года Фюси опубликовала в венгерской газете Рesti Srácok материал о том, что сотни тел украинских военных хранятся в рефрижераторах в нескольких сотнях метров от границы с Венгрией, а украинские власти осуществляют массовую мобилизацию этнических венгров в Закарпатье, чтобы восполнить значительные потери ВСУ на поле боя.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

западная украина, украина, эксклюзив