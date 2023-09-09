Эрдоган тайно призывал G20 выполнить часть требований РФ ради зерновой сделки, Песков ответил - 09.09.2023 Украина.ру
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Эрдоган тайно призывал G20 выполнить часть требований РФ ради зерновой сделки, Песков ответил
Эрдоган тайно призывал G20 выполнить часть требований РФ ради зерновой сделки, Песков ответил - 09.09.2023 Украина.ру
Эрдоган тайно призывал G20 выполнить часть требований РФ ради зерновой сделки, Песков ответил
В ходе закрытых встреч на саммите G20 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров стран "Большой двадцатки" выполнить некоторые требования России ради возобновления черноморской инициативы. Об этом 9 сентября написало американское издание Bloomberg
2023-09-09T13:14
2023-09-09T13:14
новости
эрдоган
g20
требование
россия
зерновая сделка
дмитрий песков
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По информации Bloomberg, Эрдоган просит мировых лидеров оказать помощь в страховании российского экспорта компанией Lloyd's of London, а также переподключить Москву к системе SWIFT.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что условия для возобновления Россией зерновой сделки не являются секретом и всем хорошо известны."Президентом России четко сказано, что условия хорошо известны, они согласованы… Сейчас говорится, что западники готовы якобы пообещать открыть SWIFT для дочки Россельхозбанка. Дело в том, что в договоренностях говорится, что SWIFT должен быть открыт для Россельхозбанка, а не для дочки. То есть речь, конечно, идет о том, что нужно вернуться к основам тех договоренностей, которые были изначально и которые нам очень давно обещали выполнить", - сказал Песков.В июле этого года Москва приостановила действие зерновой сделки по вполне обоснованной причине - невыполнение условий в отношении экспорта российского зерна и удобрений.По мнению политического обозревателя РИА "Новости" Петра Акопова, и до июля Кремль не строил никаких иллюзий в отношении обещаний Запада, но продлевать документ нужно было по двум другим причинам.Первая - зерновая сделка должна была помешать западной пропаганде утверждать, что Россия ответственна за мировой рост цен на продовольствие и "хочет уморить весь мир".Вторая - отношения с Турцией. России было важно переизбрание Эрдогана, а когда оно произошло, необходимость в продлении сделки исчезла.Акопов считает, что Анкара имеет возможность пойти в обход Кремля, например, сопровождая украинские суда от Одессы. Однако этот вариант маловероятен, так как Эрдоган не захочет рисковать как максимум военным конфликтом, а как минимум - обрушением российско-турецких отношений.При этом, отметил эксперт, турецкий лидер не оставит попытки уговорить Россию, так как для него зерновые договоренности станут козырем к сохранению за Анкарой крайне выгодного статуса торгового и логистического посредника между Россией и Западом."Россия, со своей стороны, продолжит сложную и нужную ей игру с Турцией, в которой тесным образом завязано множество тем - от экономических до геополитических, от газопроводов до Сирии", - считает Акопов.
https://ukraina.ru/20230908/1049268283.html
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новости, эрдоган, g20, требование, россия, зерновая сделка, дмитрий песков
Новости, Эрдоган, G20, требование, Россия, зерновая сделка, Дмитрий Песков

Эрдоган тайно призывал G20 выполнить часть требований РФ ради зерновой сделки, Песков ответил

13:14 09.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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В ходе закрытых встреч на саммите G20 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров стран "Большой двадцатки" выполнить некоторые требования России ради возобновления черноморской инициативы. Об этом 9 сентября написало американское издание Bloomberg
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров стран "Большой двадцатки" удовлетворить некоторые требования России, чтобы возобновить сделку, которая позволила бы наладить поставки украинского зерна и снизить мировые цены на продовольствие", – говорится в сообщении агентства.
По информации Bloomberg, Эрдоган просит мировых лидеров оказать помощь в страховании российского экспорта компанией Lloyd's of London, а также переподключить Москву к системе SWIFT.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что условия для возобновления Россией зерновой сделки не являются секретом и всем хорошо известны.
"Президентом России четко сказано, что условия хорошо известны, они согласованы… Сейчас говорится, что западники готовы якобы пообещать открыть SWIFT для дочки Россельхозбанка. Дело в том, что в договоренностях говорится, что SWIFT должен быть открыт для Россельхозбанка, а не для дочки. То есть речь, конечно, идет о том, что нужно вернуться к основам тех договоренностей, которые были изначально и которые нам очень давно обещали выполнить", - сказал Песков.
В июле этого года Москва приостановила действие зерновой сделки по вполне обоснованной причине - невыполнение условий в отношении экспорта российского зерна и удобрений.
По мнению политического обозревателя РИА "Новости" Петра Акопова, и до июля Кремль не строил никаких иллюзий в отношении обещаний Запада, но продлевать документ нужно было по двум другим причинам.
Первая - зерновая сделка должна была помешать западной пропаганде утверждать, что Россия ответственна за мировой рост цен на продовольствие и "хочет уморить весь мир".
Вторая - отношения с Турцией. России было важно переизбрание Эрдогана, а когда оно произошло, необходимость в продлении сделки исчезла.
Акопов считает, что Анкара имеет возможность пойти в обход Кремля, например, сопровождая украинские суда от Одессы. Однако этот вариант маловероятен, так как Эрдоган не захочет рисковать как максимум военным конфликтом, а как минимум - обрушением российско-турецких отношений.
При этом, отметил эксперт, турецкий лидер не оставит попытки уговорить Россию, так как для него зерновые договоренности станут козырем к сохранению за Анкарой крайне выгодного статуса торгового и логистического посредника между Россией и Западом.
"Россия, со своей стороны, продолжит сложную и нужную ей игру с Турцией, в которой тесным образом завязано множество тем - от экономических до геополитических, от газопроводов до Сирии", - считает Акопов.
Шимон Шинковский вель Сенк - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Вчера, 15:07
Польский министр по делам Европы: зерновые угрозы Киева переходят границыВ Киеве пригрозили, что обратятся с жалобой в Международную торговую организацию, если Польша не разблокирует импорт украинского зерна после 15 сентября. В пятницу, 8 сентября, на это заявление отреагировал польский министр по делам Европы Шимон Шинковский, его слова цитирует радио RMF24
 
НовостиЭрдоганG20требованиеРоссиязерновая сделкаДмитрий Песков
 
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