https://ukraina.ru/20230909/1049289586.html

Эрдоган тайно призывал G20 выполнить часть требований РФ ради зерновой сделки, Песков ответил

Эрдоган тайно призывал G20 выполнить часть требований РФ ради зерновой сделки, Песков ответил - 09.09.2023 Украина.ру

Эрдоган тайно призывал G20 выполнить часть требований РФ ради зерновой сделки, Песков ответил

В ходе закрытых встреч на саммите G20 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров стран "Большой двадцатки" выполнить некоторые требования России ради возобновления черноморской инициативы. Об этом 9 сентября написало американское издание Bloomberg

2023-09-09T13:14

2023-09-09T13:14

2023-09-09T13:14

новости

эрдоган

g20

требование

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зерновая сделка

дмитрий песков

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По информации Bloomberg, Эрдоган просит мировых лидеров оказать помощь в страховании российского экспорта компанией Lloyd's of London, а также переподключить Москву к системе SWIFT.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что условия для возобновления Россией зерновой сделки не являются секретом и всем хорошо известны."Президентом России четко сказано, что условия хорошо известны, они согласованы… Сейчас говорится, что западники готовы якобы пообещать открыть SWIFT для дочки Россельхозбанка. Дело в том, что в договоренностях говорится, что SWIFT должен быть открыт для Россельхозбанка, а не для дочки. То есть речь, конечно, идет о том, что нужно вернуться к основам тех договоренностей, которые были изначально и которые нам очень давно обещали выполнить", - сказал Песков.В июле этого года Москва приостановила действие зерновой сделки по вполне обоснованной причине - невыполнение условий в отношении экспорта российского зерна и удобрений.По мнению политического обозревателя РИА "Новости" Петра Акопова, и до июля Кремль не строил никаких иллюзий в отношении обещаний Запада, но продлевать документ нужно было по двум другим причинам.Первая - зерновая сделка должна была помешать западной пропаганде утверждать, что Россия ответственна за мировой рост цен на продовольствие и "хочет уморить весь мир".Вторая - отношения с Турцией. России было важно переизбрание Эрдогана, а когда оно произошло, необходимость в продлении сделки исчезла.Акопов считает, что Анкара имеет возможность пойти в обход Кремля, например, сопровождая украинские суда от Одессы. Однако этот вариант маловероятен, так как Эрдоган не захочет рисковать как максимум военным конфликтом, а как минимум - обрушением российско-турецких отношений.При этом, отметил эксперт, турецкий лидер не оставит попытки уговорить Россию, так как для него зерновые договоренности станут козырем к сохранению за Анкарой крайне выгодного статуса торгового и логистического посредника между Россией и Западом."Россия, со своей стороны, продолжит сложную и нужную ей игру с Турцией, в которой тесным образом завязано множество тем - от экономических до геополитических, от газопроводов до Сирии", - считает Акопов.

https://ukraina.ru/20230908/1049268283.html

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новости, эрдоган, g20, требование, россия, зерновая сделка, дмитрий песков