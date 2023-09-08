https://ukraina.ru/20230908/1049277930.html

Минобороны Украины взвинчивает жалование иностранным наёмникам

Минобороны Украины взвинчивает жалование иностранным наёмникам - 08.09.2023 Украина.ру

Минобороны Украины взвинчивает жалование иностранным наёмникам

США финансирует Зеленского украденным у России, а Зеленский тратит на наёмников из ЕС

2023-09-08T16:34

2023-09-08T16:34

2023-09-08T16:34

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Испанская компания по рекрутингу наёмников помогает Минобороны Украины сформировать "Международный легион" с приличными по меркам ЕС окладами - до 3400 евро в месяц. Об этом сообщает телеканал Euronews, неоднократно пойманный на русофобских фейках.В наёмническом "Международном легионе", более известном как International Legion Defenсe of Ukraine в подчинении ГУР Минобороны Украины, деньги за участие в боевых действиях получают иностранцы со всего мира. Сейчас среди них есть и белорусы, и даже американцы.В марте 2022 года Минобороны Украины запустило программу по набору иностранцев. Численность откликнувшихся и принятых в это формирование не разглашается, отметил телеканал.Сотрудничающая с Минобороны Украины испанская компания предлагает пятидневные курсы подготовки для потенциальных наёмников. Такой срок считается достаточным для тех, кто проработал два года в имеющей отношение к военной сфере структуре, хотя бы в полиции или службе безопасности. На 3,4 тыс евро в месяц могут рассчитывать лишь те, кто будет зачислен в элитные подразделения – у остальных денежное довольствие будет намного меньше.Напомним, в 2022 году Минобороны Украины запустило сразу несколько проектов по набору иностранных наёмников. С разной степенью успешности было сформировано несколько структур – "Грузинский национальный легион", "Турецкий легион", "Батальон Калиновского" из белорусских наёмников, "Легион Свобода России" из российских граждан и другие формирования, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации.Наёмники зачастую используются ВСУ как заградительные отряды, расстреливающие отступающих украинских военнослужащих. Известно также об участии иностранных наёмников на службе Минобороны Украины в расправах над гражданскими лицами и других военных преступлениях.

https://ukraina.ru/20230831/1049074043.html

https://ukraina.ru/20230908/1049254024.html

https://ukraina.ru/20220721/1036750821.html

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