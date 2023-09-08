Минобороны Украины взвинчивает жалование иностранным наёмникам - 08.09.2023 Украина.ру
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Минобороны Украины взвинчивает жалование иностранным наёмникам
Минобороны Украины взвинчивает жалование иностранным наёмникам - 08.09.2023 Украина.ру
Минобороны Украины взвинчивает жалование иностранным наёмникам
США финансирует Зеленского украденным у России, а Зеленский тратит на наёмников из ЕС
2023-09-08T16:34
2023-09-08T16:34
украина
новости
иностранные наемники
наемники
наёмники
всу
минобороны украины
сво
иностранный легион
белорусские националисты
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Испанская компания по рекрутингу наёмников помогает Минобороны Украины сформировать "Международный легион" с приличными по меркам ЕС окладами - до 3400 евро в месяц. Об этом сообщает телеканал Euronews, неоднократно пойманный на русофобских фейках.В наёмническом "Международном легионе", более известном как International Legion Defenсe of Ukraine в подчинении ГУР Минобороны Украины, деньги за участие в боевых действиях получают иностранцы со всего мира. Сейчас среди них есть и белорусы, и даже американцы.В марте 2022 года Минобороны Украины запустило программу по набору иностранцев. Численность откликнувшихся и принятых в это формирование не разглашается, отметил телеканал.Сотрудничающая с Минобороны Украины испанская компания предлагает пятидневные курсы подготовки для потенциальных наёмников. Такой срок считается достаточным для тех, кто проработал два года в имеющей отношение к военной сфере структуре, хотя бы в полиции или службе безопасности. На 3,4 тыс евро в месяц могут рассчитывать лишь те, кто будет зачислен в элитные подразделения – у остальных денежное довольствие будет намного меньше.Напомним, в 2022 году Минобороны Украины запустило сразу несколько проектов по набору иностранных наёмников. С разной степенью успешности было сформировано несколько структур – "Грузинский национальный легион", "Турецкий легион", "Батальон Калиновского" из белорусских наёмников, "Легион Свобода России" из российских граждан и другие формирования, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации.Наёмники зачастую используются ВСУ как заградительные отряды, расстреливающие отступающих украинских военнослужащих. Известно также об участии иностранных наёмников на службе Минобороны Украины в расправах над гражданскими лицами и других военных преступлениях.
https://ukraina.ru/20230831/1049074043.html
https://ukraina.ru/20230908/1049254024.html
https://ukraina.ru/20220721/1036750821.html
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украина, новости, иностранные наемники, наемники, наёмники, всу, минобороны украины, сво, иностранный легион, белорусские националисты, грузия, турция, военные преступления
Украина, Новости, иностранные наемники, наемники, наёмники, ВСУ, Минобороны Украины, СВО, иностранный легион, белорусские националисты, Грузия, Турция, Военные преступления

Минобороны Украины взвинчивает жалование иностранным наёмникам

16:34 08.09.2023
 
© Фото : UKR LEAKS/Telegram Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине
 Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : UKR LEAKS/Telegram
Читать в
США финансирует Зеленского украденным у России, а Зеленский тратит на наёмников из ЕС
Испанская компания по рекрутингу наёмников помогает Минобороны Украины сформировать "Международный легион" с приличными по меркам ЕС окладами - до 3400 евро в месяц. Об этом сообщает телеканал Euronews, неоднократно пойманный на русофобских фейках.
В наёмническом "Международном легионе", более известном как International Legion Defenсe of Ukraine в подчинении ГУР Минобороны Украины, деньги за участие в боевых действиях получают иностранцы со всего мира. Сейчас среди них есть и белорусы, и даже американцы.
Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
31 августа, 17:00
У Украины остался месяц для наступления, новые наёмники ВСУ. О чём говорили эксперты 31 августа
В марте 2022 года Минобороны Украины запустило программу по набору иностранцев. Численность откликнувшихся и принятых в это формирование не разглашается, отметил телеканал.
Сотрудничающая с Минобороны Украины испанская компания предлагает пятидневные курсы подготовки для потенциальных наёмников. Такой срок считается достаточным для тех, кто проработал два года в имеющей отношение к военной сфере структуре, хотя бы в полиции или службе безопасности. На 3,4 тыс евро в месяц могут рассчитывать лишь те, кто будет зачислен в элитные подразделения – у остальных денежное довольствие будет намного меньше.
09:58
Участвовал в казни российских военных: в ходе СВО уничтожен наемник из СШАНа Украине ликвидирован очередной наемник из США - Джерико Скай Магаллон. Его мать уже подтвердила факт его смерти. Об этом 8 сентября сообщил Телеграм-канал Readovka
Напомним, в 2022 году Минобороны Украины запустило сразу несколько проектов по набору иностранных наёмников. С разной степенью успешности было сформировано несколько структур – "Грузинский национальный легион", "Турецкий легион", "Батальон Калиновского" из белорусских наёмников, "Легион Свобода России" из российских граждан и другие формирования, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации.
Наёмники зачастую используются ВСУ как заградительные отряды, расстреливающие отступающих украинских военнослужащих. Известно также об участии иностранных наёмников на службе Минобороны Украины в расправах над гражданскими лицами и других военных преступлениях.
белорусский батальон на украине Батальон имени Кастуся Калиновского - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля 2022, 17:28
Игрушки, десятина, побои: стали известны подробности о белорусских наемниках на УкраинеВ сети появились детали быта и "нравов" в подразделении белорусских националистов, воюющих на Украине, сообщает 21 июля Telegram-канал "Милитарист"
 
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