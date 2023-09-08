https://ukraina.ru/20230908/1049277057.html
Резников написал прощальное письмо: на английском и в The Guardian
Резников написал прощальное письмо: на английском и в The Guardian - 08.09.2023 Украина.ру
Резников написал прощальное письмо: на английском и в The Guardian
Алексей Резников написал прощальное письмо о 671 дне, проведенном им в должности министра обороны Украины. Опубликовать свой текст на английском языке он решил на страницах британской газеты The Guardian. Публикация увидела свет 8 сентября
2023-09-08T17:19
2023-09-08T17:19
2023-09-08T17:19
новости
the guardian
письмо
прощание
резников
министр обороны
украина
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Далее Резников приводит уже привычные для представителей киевского режима постулаты о том, что "Россию нужно остановить", "Кремль не пойдет на уступки" и "Москва должна быть наказана".Наконец, дал Резников и рецепт победы Украины. Она, в его версии, укладывается всего в несколько пунктов:В заключительной части своего письма Резников попросил читателей The Guardian поддержать нового министра обороны Украины Рустема Умерова. Он назвал его компетентным и профессиональным человеком, "способным продолжить начатые нами инициативы".В воскресенье, 3 сентября, Владимир Зеленский заявил о планах по замене министра обороны Алексея Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова."Отстранение министра обороны подчеркивает сохраняющуюся проблему коррупции в Украине, которая стала редкой областью критики руководства президента Владимира Зеленского", - прокомментировал это решение The New York Times.В конце августа депутат Верховной Рады Ярослав Железняк утверждал, что Резникова назначат послом в Великобритании. Сам экс-министр отреагировал на эту информацию коротким "не в курсе".
https://ukraina.ru/20230904/1049152981.html
https://ukraina.ru/20230904/1049135919.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, the guardian, письмо, прощание, резников, министр обороны, украина
Новости, The Guardian, письмо, прощание, Резников, министр обороны, Украина
Резников написал прощальное письмо: на английском и в The Guardian
Алексей Резников написал прощальное письмо о 671 дне, проведенном им в должности министра обороны Украины. Опубликовать свой текст на английском языке он решил на страницах британской газеты The Guardian. Публикация увидела свет 8 сентября
"Будучи министром обороны, я всегда думал о том, что понадобится вооруженным силам Украины завтра, а не сегодня. Это привело к жизненно важному приобретению Джавелинов, NLAW и Стингеров; позже мы приобрели гаубицу М777, ракетный комплекс "Патриот" и сейчас готовимся к развертыванию истребителей F-16. Этого бы не произошло без воли, решимости и сострадания моих коллег-министров обороны из более чем 50 стран мира", - написал Резников.
Далее Резников приводит уже привычные для представителей киевского режима постулаты о том, что "Россию нужно остановить", "Кремль не пойдет на уступки" и "Москва должна быть наказана".
Наконец, дал Резников и рецепт победы Украины. Она, в его версии, укладывается всего в несколько пунктов:
—восстановление территориальной целостности Украины,
—вывод российских войск,
—репарации от России,
—будущее и участие Украины в архитектуре международной безопасности и другое.
В заключительной части своего письма Резников попросил читателей The Guardian поддержать нового министра обороны Украины Рустема Умерова. Он назвал его компетентным и профессиональным человеком, "способным продолжить начатые нами инициативы".
В воскресенье, 3 сентября, Владимир Зеленский заявил о планах по замене министра обороны Алексея Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.
"Отстранение министра обороны подчеркивает сохраняющуюся проблему коррупции в Украине, которая стала редкой областью критики руководства президента Владимира Зеленского", - прокомментировал это решение The New York Times.
В конце августа депутат Верховной Рады Ярослав Железняк утверждал, что Резникова назначат послом в Великобритании. Сам экс-министр отреагировал на эту информацию коротким "не в курсе".