Резников написал прощальное письмо: на английском и в The Guardian

Резников написал прощальное письмо: на английском и в The Guardian

Алексей Резников написал прощальное письмо о 671 дне, проведенном им в должности министра обороны Украины. Опубликовать свой текст на английском языке он решил на страницах британской газеты The Guardian. Публикация увидела свет 8 сентября

Далее Резников приводит уже привычные для представителей киевского режима постулаты о том, что "Россию нужно остановить", "Кремль не пойдет на уступки" и "Москва должна быть наказана".Наконец, дал Резников и рецепт победы Украины. Она, в его версии, укладывается всего в несколько пунктов:В заключительной части своего письма Резников попросил читателей The Guardian поддержать нового министра обороны Украины Рустема Умерова. Он назвал его компетентным и профессиональным человеком, "способным продолжить начатые нами инициативы".В воскресенье, 3 сентября, Владимир Зеленский заявил о планах по замене министра обороны Алексея Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова."Отстранение министра обороны подчеркивает сохраняющуюся проблему коррупции в Украине, которая стала редкой областью критики руководства президента Владимира Зеленского", - прокомментировал это решение The New York Times.В конце августа депутат Верховной Рады Ярослав Железняк утверждал, что Резникова назначат послом в Великобритании. Сам экс-министр отреагировал на эту информацию коротким "не в курсе".

