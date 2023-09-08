Резников написал прощальное письмо: на английском и в The Guardian - 08.09.2023 Украина.ру
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Резников написал прощальное письмо: на английском и в The Guardian
Резников написал прощальное письмо: на английском и в The Guardian - 08.09.2023 Украина.ру
Резников написал прощальное письмо: на английском и в The Guardian
Алексей Резников написал прощальное письмо о 671 дне, проведенном им в должности министра обороны Украины. Опубликовать свой текст на английском языке он решил на страницах британской газеты The Guardian. Публикация увидела свет 8 сентября
2023-09-08T17:19
2023-09-08T17:19
новости
the guardian
письмо
прощание
резников
министр обороны
украина
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Далее Резников приводит уже привычные для представителей киевского режима постулаты о том, что "Россию нужно остановить", "Кремль не пойдет на уступки" и "Москва должна быть наказана".Наконец, дал Резников и рецепт победы Украины. Она, в его версии, укладывается всего в несколько пунктов:В заключительной части своего письма Резников попросил читателей The Guardian поддержать нового министра обороны Украины Рустема Умерова. Он назвал его компетентным и профессиональным человеком, "способным продолжить начатые нами инициативы".В воскресенье, 3 сентября, Владимир Зеленский заявил о планах по замене министра обороны Алексея Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова."Отстранение министра обороны подчеркивает сохраняющуюся проблему коррупции в Украине, которая стала редкой областью критики руководства президента Владимира Зеленского", - прокомментировал это решение The New York Times.В конце августа депутат Верховной Рады Ярослав Железняк утверждал, что Резникова назначат послом в Великобритании. Сам экс-министр отреагировал на эту информацию коротким "не в курсе".
https://ukraina.ru/20230904/1049152981.html
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новости, the guardian, письмо, прощание, резников, министр обороны, украина
Новости, The Guardian, письмо, прощание, Резников, министр обороны, Украина

Резников написал прощальное письмо: на английском и в The Guardian

17:19 08.09.2023
 
© AP - Pavel Golovkin
© AP - Pavel Golovkin
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Алексей Резников написал прощальное письмо о 671 дне, проведенном им в должности министра обороны Украины. Опубликовать свой текст на английском языке он решил на страницах британской газеты The Guardian. Публикация увидела свет 8 сентября
"Будучи министром обороны, я всегда думал о том, что понадобится вооруженным силам Украины завтра, а не сегодня. Это привело к жизненно важному приобретению Джавелинов, NLAW и Стингеров; позже мы приобрели гаубицу М777, ракетный комплекс "Патриот" и сейчас готовимся к развертыванию истребителей F-16. Этого бы не произошло без воли, решимости и сострадания моих коллег-министров обороны из более чем 50 стран мира", - написал Резников.
Далее Резников приводит уже привычные для представителей киевского режима постулаты о том, что "Россию нужно остановить", "Кремль не пойдет на уступки" и "Москва должна быть наказана".
Наконец, дал Резников и рецепт победы Украины. Она, в его версии, укладывается всего в несколько пунктов:
  • восстановление территориальной целостности Украины,
  • вывод российских войск,
  • репарации от России,
  • будущее и участие Украины в архитектуре международной безопасности и другое.
В заключительной части своего письма Резников попросил читателей The Guardian поддержать нового министра обороны Украины Рустема Умерова. Он назвал его компетентным и профессиональным человеком, "способным продолжить начатые нами инициативы".
В воскресенье, 3 сентября, Владимир Зеленский заявил о планах по замене министра обороны Алексея Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.
"Отстранение министра обороны подчеркивает сохраняющуюся проблему коррупции в Украине, которая стала редкой областью критики руководства президента Владимира Зеленского", - прокомментировал это решение The New York Times.
Министр обороны Украины А. Резников выступил на заседании Верховной рады - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
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NYT: Резникова отстранили из-за коррупции в Минобороны УкраиныОтставка Алексея Резникова связана с высоким уровнем коррупции в министерстве обороны Украины, заявил журналист издания The New York Times
В конце августа депутат Верховной Рады Ярослав Железняк утверждал, что Резникова назначат послом в Великобритании. Сам экс-министр отреагировал на эту информацию коротким "не в курсе".
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
4 сентября, 07:56
Резников высказался о возможном назначении послом в БританииАлексей Резников, который уходит с поста главы министерства обороны Украины, 3 сентября заявил, что не знает о своем возможном назначении послом в Великобритании, передает украинское издание "Бабель"
 
НовостиThe GuardianписьмопрощаниеРезниковминистр обороныУкраина
 
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