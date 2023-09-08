Лавров: Россия располагает информацией о намерениях взорвать Турецкий и Голубой потоки - 08.09.2023 Украина.ру
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Лавров: Россия располагает информацией о намерениях взорвать Турецкий и Голубой потоки
Лавров: Россия располагает информацией о намерениях взорвать Турецкий и Голубой потоки - 08.09.2023 Украина.ру
Лавров: Россия располагает информацией о намерениях взорвать Турецкий и Голубой потоки
Министр иностранных дел РФ рассказал, что попыткам нападения подвергаются российские военные корабли, которые патрулируют маршрут прохождения газопроводов
2023-09-08T16:14
2023-09-08T16:14
новости
сергей лавров
турецкий поток
голубой поток
атаки
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Россия располагает информацией о том, что газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" хотят взорвать. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 8 сентября в ходе встречи с представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов в посольстве России в Бангладеше.По его словам, военные корабли, которые патрулировали маршрут прохождения газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" подверглись попытке нападения."Стали патрулировать эти участки Черного моря, потому что есть информация, что их тоже пытаются взорвать как взорвали "Северные потоки", - процитировали РИА Новости Лаврова.Министр добавил, что в настоящее время ряд стран требует от России снова разрешить экспорт украинского зерна."Мы им не запрещаем, просто мы их не будем пропускать по гуманитарным коридорам, которые были открыты и которые использовались для запуска этих надводных и подводных аппаратов для атаки не только наших военных судов, но и гражданских", - сказал Лавров.О попытках нападения на российские газопроводы заявил 4 сентября после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин. Он сказал, что российские корабли охраняют эти трубопроводные системы, которыми поставляется газ из России в Турцию, но их постоянно атакуют, в том числе с помощью БПЛА, запускаемых их украинских черноморских портов.
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новости, сергей лавров, турецкий поток, голубой поток, атаки
Новости, Сергей Лавров, турецкий поток, Голубой поток, атаки

Лавров: Россия располагает информацией о намерениях взорвать Турецкий и Голубой потоки

16:14 08.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с главой МИД РФ С. Лавровым
Президент РФ В. Путин встретился с главой МИД РФ С. Лавровым - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ рассказал, что попыткам нападения подвергаются российские военные корабли, которые патрулируют маршрут прохождения газопроводов
Россия располагает информацией о том, что газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" хотят взорвать. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 8 сентября в ходе встречи с представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов в посольстве России в Бангладеше.
По его словам, военные корабли, которые патрулировали маршрут прохождения газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" подверглись попытке нападения.
"Стали патрулировать эти участки Черного моря, потому что есть информация, что их тоже пытаются взорвать как взорвали "Северные потоки", - процитировали РИА Новости Лаврова.
Министр добавил, что в настоящее время ряд стран требует от России снова разрешить экспорт украинского зерна.
"Мы им не запрещаем, просто мы их не будем пропускать по гуманитарным коридорам, которые были открыты и которые использовались для запуска этих надводных и подводных аппаратов для атаки не только наших военных судов, но и гражданских", - сказал Лавров.
О попытках нападения на российские газопроводы заявил 4 сентября после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин. Он сказал, что российские корабли охраняют эти трубопроводные системы, которыми поставляется газ из России в Турцию, но их постоянно атакуют, в том числе с помощью БПЛА, запускаемых их украинских черноморских портов.
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