https://ukraina.ru/20230908/1049276005.html

"Лизать мёд прямо с улья": украинские музыканты спустились ниже ради ВСУ

"Лизать мёд прямо с улья": украинские музыканты спустились ниже ради ВСУ - 08.09.2023 Украина.ру

"Лизать мёд прямо с улья": украинские музыканты спустились ниже ради ВСУ

Украинская инди-поп группа LATEXFAUNA выпустила новый трек MASANDRA. С помощью клипа на нее музыканты решили заработать на нужды ВСУ. Чтобы куш получился побольше, артисты пошли на меры "ниже пояса". Об этом 8 сентября сообщил украинский телеканал ТСН

2023-09-08T16:42

2023-09-08T16:42

2023-09-08T16:42

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Клип действительно откровенный, видео снято одним дублем. Публикуем только ту часть кадра, которая укладывается в нормы российского законодательства:LATEXFAUNA стала первой музыкальной группой Украины, которая запустила собственную страницу на платформе эротического контента OnlyFans.Музыканты предложили фанатам подписку за $10 (почти тысяча рублей), пообещав, что все собранные таким образом средства пойдут на нужды ВСУ.Музыканты из LATEXFAUNA не первые, кто решил поддерживать украинские войска "через постель". В начале августа психолог из Киева Анна Рымаренко создала эротический Tелеграм-канал для того, чтобы "поддержать боевой дух украинской армии".Были и другие прецеденты, когда украинские вебкам-модели на своих страницах организовывали сбор средств на нужды ВСУ. Однако часто оказывалось, что эта формулировка была уловкой, чтобы побольше заработать.А вот OnlyFans весной прошлого года реально перевел в бюджет Украины более $300 тысяч (почти 29,5 млн руб.). Таким образом сервис выполнил украинский закон 2021 года, предписывающий иностранным компаниям платить налоги в местный бюджет.

https://ukraina.ru/20220808/1037424419.html

https://ukraina.ru/20220524/1034025432.html

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новости, украина, музыканты, onlyfans, всу