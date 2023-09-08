Китайские блогеры неприятно удивлены демаршем украинского МИДа - 08.09.2023 Украина.ру
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Китайские блогеры неприятно удивлены демаршем украинского МИДа
Китайские блогеры неприятно удивлены демаршем украинского МИДа - 08.09.2023 Украина.ру
Китайские блогеры неприятно удивлены демаршем украинского МИДа
В пятницу, 8 сентября, представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что посещение группой китайских блогеров Мариуполя "грубо нарушает законодательство Украины". В связи с этим он потребовал объяснений от китайских властей и сообщил, что участникам делегации будет запрещен въезд на Украину.
2023-09-08T14:38
2023-09-08T15:29
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Украинские власти особенно разгневались на то, что китайская певица и блогер Ван Фан исполнила песню "Катюша" в здании полуразрушенного в результате боев Драматического театра в Мариуполе."Действия китайских граждан не требуют предоставления разъяснений украинским властям, - сказано в коллективном заявлении китайской делегации. – Организатор поездки, издание "Украина.ру", посчитало сухопутный путь в Крым наиболее безопасным маршрутом, особенно после ряда террористических атак со стороны Украины на Крымский мост. И мы рады, что по пути увидели много интересного и поучительного, о чем сможем рассказать своим читателям".Китайская делегация состоит из блогеров и медиаменеджеров, которые проявляют интерес к происходящему в новых российских регионах, а также в зоне специальной военной операции. В нее входят генеральный директор корпорации "Апрель-Медиа" Жао Цзинь, блогер-миллионник Сюй Цзицзюнь, военный эксперт и телеобозреватель Хун Юань, член Политического консультативного совета КНР Чжоу Сяопин, профессор искусствоведения и певица Ван Фан, и директор Института международных отношений Китая Ван Ивэй.- Наша редакция давно сотрудничает с китайскими журналистами и блогерами, - говорит главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер Хисамов. – Они не раз высказывали желание посмотреть своими глазами и рассказать многомиллионной аудитории о том, что происходит в нашей стране и особенно в новых регионах.Мы организовали их визит. В частности, китайские блогеры встречались с руководителеми ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. В ходе турне китайские коллеги смогли увидеть, какие мощные преобразования происходят в этих регионах, как много Россия уже сделала здесь и еще планирует сделать. Главное, что становится понятным всем, кто непредвзято увидит реальную ситуацию в этих местах – Россия пришла сюда навсегда".
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зарубежье, россия, китай, украина.ру
Зарубежье, Россия, Китай, Украина.ру

Китайские блогеры неприятно удивлены демаршем украинского МИДа

14:38 08.09.2023 (обновлено: 15:29 08.09.2023)
 
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
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В пятницу, 8 сентября, представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что посещение группой китайских блогеров Мариуполя "грубо нарушает законодательство Украины". В связи с этим он потребовал объяснений от китайских властей и сообщил, что участникам делегации будет запрещен въезд на Украину.
Украинские власти особенно разгневались на то, что китайская певица и блогер Ван Фан исполнила песню "Катюша" в здании полуразрушенного в результате боев Драматического театра в Мариуполе.
"Действия китайских граждан не требуют предоставления разъяснений украинским властям, - сказано в коллективном заявлении китайской делегации. – Организатор поездки, издание "Украина.ру", посчитало сухопутный путь в Крым наиболее безопасным маршрутом, особенно после ряда террористических атак со стороны Украины на Крымский мост. И мы рады, что по пути увидели много интересного и поучительного, о чем сможем рассказать своим читателям".
Китайская делегация состоит из блогеров и медиаменеджеров, которые проявляют интерес к происходящему в новых российских регионах, а также в зоне специальной военной операции. В нее входят генеральный директор корпорации "Апрель-Медиа" Жао Цзинь, блогер-миллионник Сюй Цзицзюнь, военный эксперт и телеобозреватель Хун Юань, член Политического консультативного совета КНР Чжоу Сяопин, профессор искусствоведения и певица Ван Фан, и директор Института международных отношений Китая Ван Ивэй.
- Наша редакция давно сотрудничает с китайскими журналистами и блогерами, - говорит главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер Хисамов. – Они не раз высказывали желание посмотреть своими глазами и рассказать многомиллионной аудитории о том, что происходит в нашей стране и особенно в новых регионах.
Мы организовали их визит. В частности, китайские блогеры встречались с руководителеми ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. В ходе турне китайские коллеги смогли увидеть, какие мощные преобразования происходят в этих регионах, как много Россия уже сделала здесь и еще планирует сделать. Главное, что становится понятным всем, кто непредвзято увидит реальную ситуацию в этих местах – Россия пришла сюда навсегда".
 
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