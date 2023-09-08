https://ukraina.ru/20230908/1049262103.html

Предотвращённый теракт, реакция Польши на угрозы, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 сентября

Предотвращённый теракт, реакция Польши на угрозы, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 сентября - 08.09.2023 Украина.ру

Предотвращённый теракт, реакция Польши на угрозы, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 сентября

В Крыму предотвратили теракт украинских спецслужб. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России. Польша отреагировала на возможную жалобу Украины во Всемирную торговую организацию

2023-09-08T13:11

2023-09-08T13:11

2023-09-08T14:08

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/08/1049261706_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_30f84ec65c40043734da4340a3caa2ff.jpg.webp

Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 92 удара по этому региону России.«На Донецком направлении противник совершил 71 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, на Горловском — 17 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, на Ясиноватском — 4 обстрела из артиллерии 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, выпустив 313 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Калининский, Никитовский районы), Зайцево, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы).«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех гражданских лиц, в т. ч. двоих парней-подростков 2007 г. р. в Калининском районе Горловки», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 16 домостроений в Куйбышевском, Петровском, Киевском районах Донецка, Калининском районе Горловки. Также были повреждены три объекта гражданской инфраструктуры в Киевском, Куйбышевском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Ясиноватскому району в общей сложности 4 снаряда калибром 155 мм, по Куйбышевскому, Киевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка — 24 снаряда калибром 155 мм, в т. ч. и кассетных, и 11 ракет из РСЗО, по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки — 12 снарядов калибром 152 мм.Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела Петровского района по улице Петровского возле школы № 106 получил ранение мужчина 1948 года рождения.По данным агентства «Таврия. Новости Херсонской области» накануне ВСУ выпустили по этому региону России 85 снарядов.«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 85 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Корсунка — 14; Крынки — 9; Саги — 9; Песчановка — 9; Алёшки — 9; Голая Пристань — 12; Старая Збурьевка — 7; Подстепное — 7; Казачьи Лагеря — 9», — информировало агентство..В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии.«Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагеря, Подстепное», — указывалось в публикации.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Вечером 7 сентября лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в Бердянске.«В Бердянске громко! Нацисты нанесли по городу ракетный удар. Наше ПВО отработало по вражеской цели», — отметил он.Утром 8 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов по этому региону России со стороны ВСУ.«В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с БПЛА сброшено одно самодельное взрывное устройство... В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Новопетровка — зафиксировано 4 прилёта. ...В трёх частных жилых домовладениях выбиты окна. Также в результате обстрела произошло возгорание сухой травы на площади в 100 квадратных метров. Силами добровольной пожарной дружины возгорание ликвидировано. В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый — установлено три прилёта», — писал Гладков.Во всех случаях обошлось без пострадавших.Кроме того, в Грайворонском городском округе по окраине села Заречье-Второе было выпущено 12 миномётных снарядов, по окраине села Дроновка — три миномётных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений не было.«В Краснояружском районе из миномёта обстреляли окраину поселка Задорожный — зафиксировано 5 прилётов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена. По окраине поселка Прилесье выпущено три миномётных снаряда, по окраине села Староселье — три артиллерийских снаряда. В данных населенных пунктах обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 10 миномётных снарядов, по селам Белянка и Сурково — 7 и 6 миномётных снарядов соответственно, по хутору Панков и селу Терезовка — по 4 миномётных снаряда. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — сообщалось в сводке.Позже Гладков сообщил о неоднократном обстреле села Новая Таволжанка. Пострадавших нет.Днём 8 сентября глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила об эвакуации избирательной комиссии в Херсонской области из-за ракетной атаки.«У нас меняется там ситуация (в новых регионах России. — Ред.). В Херсонской области, Николай Иванович (Булаев, заместитель главы ЦИК. — Ред.) скажет подробнее, там пришлось эвакуировать комиссию», — отметила Памфилова.Как объяснил Булаев, в регионе объявили «ракетную атаку».Ранее в украинских СМИ появилось видео прицельной атаки FPV-дрона на автобус в Луганской Народной Республике, перевозящий бюллетени для выборов.Днём 8 сентября глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о работе ПВО на севере полуострова. По его словам, был сбит украинский БПЛА.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Попытка теракта в КрымуУтром 8 сентября глава Крыма Аксёнов написал в своём телеграм-канале о предотвращении теракта.«В Крыму предотвращен теракт на железной дороге, который готовился по заданию украинских спецслужб. Подозреваемый задержан. Объекты транспортной инфраструктуры — одна из главных целей террористов, обеспечению безопасности этих объектов уделяется повышенное внимание. Спасибо сотрудникам ФСБ за эффективную работу! А украинских агентов ждет незавидная судьба. Они будут найдены и наказаны.» — указал он.Позже информацию о предотвращении теракта распространила ФСБ, опубликовав также и видео допроса задержанного украинского агента.«Пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок. Задержан гражданин России, житель Севастополя 1978 года рождения, который по заданию военной разведки Украины осуществлял сбор сведений о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны России, а также подготовку теракта на объекте железнодорожного транспорта», — рассказали в ведомстве.Сам задержанный описал, как его вербовали.«На меня вышел пользователь с ником Макс Полянов, он представился, что он сотрудник ГУР (Главное управление разведки Минобороны Украины. — Ред). Буквально через пару дней он предложил сотрудничать. …Ему нужна была информация о центральном входе в Севастопольскую бухту, где размещены защитные боновые сооружения и точки ПВО, которые их прикрывают», — рассказал задержанный.Он также сообщил, что ему поручили собирать данные о передвижении кораблей и подводных лодок-носителей ракет «Калибр».«Оповещение о взлёте авиации с аэропорта "Бельбек" и по возможности, когда носители "Калибров" находятся в бухте — фиксировать их в местах базирования. Всё это передавалось через мессенджер Telegram», — признался он.Решением суда задержанный был арестован.Реакция ПольшиПольский министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк назвал возможную жалобу Украины во Всемирную торговую организацию из-за ситуации с запретом импорта зерна неэффективным элементом давления.«Это угроза, и это ещё один элемент давления с украинской стороны. Эти элементы иногда выходят за определенные рамки классической дипломатии со стороны Украины. Она использует средства дипломатического давления, иногда очень нестандартные, и выходит за определённые рамки», — заявил он.Шинковский вель Сенк заявил, что полякам это не импонирует, потому что приоритет Польши — защита польских фермеров, польских граждан.«И такого рода жесты или угрозы нас не впечатляют, это просто элемент давления, но давления, которое не будет эффективным», — подчеркнул министр.Шинковский вель Сенк заявил, что после 15 сентября эмбарго на украинские товары не будет отменено.«Иногда приходится использовать, если не хватает действий на уровне ЕС, элементы национальных действий, но мы боремся за то, чтобы решения принимались на уровне ЕС. У нас есть сильные аргументы. Они представлены как министром сельского хозяйства, так и комиссаром Войцеховским на уровне Еврокомиссии, чтобы продолжить это решение (о сохранении моратория на украинский агроимпорт. — Ред.)», — заявил министр.Ранее стало известно, что, несмотря отмену Еврокомиссией с 15 сентября моратория на импорт украинской кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, два государства — Польша и Венгрия — намерены в одностороннем порядке продлить действие запрета.Украина уже заявила, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Польше судом за продление моратория.«Мы не будем спокойно воспринимать нарушение данных нам обещаний, нарушение соглашения об ассоциации, нарушение условий свободного рынка. …Если надо будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хотя и не хотим этого», — заявил он 6 сентября.Зеленский призвал Польшу к единству, указав на то, что проигравшими оказываются все, когда «политика в Европе идёт вразрез и игнорирует общие обязательства и общие ценности».

https://ukraina.ru/20230908/1049253639.html

https://ukraina.ru/20230907/1049248785.html

https://ukraina.ru/20230907/1049235401.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив