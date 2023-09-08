https://ukraina.ru/20230908/1049259058.html

Трое поляков избили двух 16-летних украинских беженок

Трое поляков избили двух 16-летних украинских беженок - 08.09.2023 Украина.ру

Трое поляков избили двух 16-летних украинских беженок

Трое жителей польского Гданьска - 26-летняя женщина и двое мужчин 28-ми и 43-х лет - напали на двух украинских подростков. О происшествии 8 сентября сообщило местное радио RFM24

2023-09-08T12:38

2023-09-08T12:38

2023-09-08T12:38

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Известно, что произошло нападение в понедельник, 4 сентября. По словам пострадавших беженок, местная жительница начала бить одну из них по голове и лицу "без всякой причины", а также повредила ее телефон."Ее сверстница защищала подругу и на нее напали двое мужчин. Преступники несколько раз ударили ее и душили, разбив очки, а также бросили в воду сумочку с телефоном", - рассказала СМИ младший инспектор из Главного управления муниципальной полиции в Гданьске Магдалена Циска.Нападавшую женщину задержали почти сразу. В ее крови было обнаружено 0,5 промилле алкоголя.Согласно медицинской терминологии, уровень алкоголя в крови достигает отметки 0,5 промилле в случае, если до измерения человек выпил 100 граммов водки или другие напитки, эквивалентные этому объему по градусам.Спустя два дня полиция Гданьска задержала 28-летнего нападавшего, а еще через сутки и 43-летнего соучастника этого преступления.Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы за причинение телесных повреждений средней тяжести, еще столько же - за ущерб имуществу.Полиция ищет свидетелей происшествия, чтобы "получить дополнительную информацию по делу"."Тут в пору играть в антоним "ЧБД" - "Что было ДО?". Не бывает такого, чтобы просто взяли прохожие и ни с того, ни с сего напали. Украинские школьницы о чем-то, очевидно, умалчивают", - отреагировал на новость один из пользователей сети.Украинские фамилии то и дело фигурируют в сводках стран Запада. Так, например, 23 августа, стало известно, что двух украинских беженок жестоко избили в Чехии.Подвергшиеся атаке украинки заявили полиции, что с нападавшими знакомы не были и мотив их поведения объяснить не могут. Однако женщины предположили, что агрессия в их сторону могла быть связана с недавним случаем в Пльзене, где украинский беженец жестоко изнасиловал и попытался убить 15-летнюю девушку.Однако такие нападения - больше исключения. Чаще всего украинские беженцы находятся по другую сторону закона. Очередной пример - на днях украинец расправился со своими приемными родителями-миссионерами из США.

https://ukraina.ru/20230823/1048885991.html

https://ukraina.ru/20230907/1049242433.html

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