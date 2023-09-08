Трое поляков избили двух 16-летних украинских беженок - 08.09.2023 Украина.ру
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Трое поляков избили двух 16-летних украинских беженок
Трое поляков избили двух 16-летних украинских беженок - 08.09.2023 Украина.ру
Трое поляков избили двух 16-летних украинских беженок
Трое жителей польского Гданьска - 26-летняя женщина и двое мужчин 28-ми и 43-х лет - напали на двух украинских подростков. О происшествии 8 сентября сообщило местное радио RFM24
2023-09-08T12:38
2023-09-08T12:38
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Известно, что произошло нападение в понедельник, 4 сентября. По словам пострадавших беженок, местная жительница начала бить одну из них по голове и лицу "без всякой причины", а также повредила ее телефон."Ее сверстница защищала подругу и на нее напали двое мужчин. Преступники несколько раз ударили ее и душили, разбив очки, а также бросили в воду сумочку с телефоном", - рассказала СМИ младший инспектор из Главного управления муниципальной полиции в Гданьске Магдалена Циска.Нападавшую женщину задержали почти сразу. В ее крови было обнаружено 0,5 промилле алкоголя.Согласно медицинской терминологии, уровень алкоголя в крови достигает отметки 0,5 промилле в случае, если до измерения человек выпил 100 граммов водки или другие напитки, эквивалентные этому объему по градусам.Спустя два дня полиция Гданьска задержала 28-летнего нападавшего, а еще через сутки и 43-летнего соучастника этого преступления.Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы за причинение телесных повреждений средней тяжести, еще столько же - за ущерб имуществу.Полиция ищет свидетелей происшествия, чтобы "получить дополнительную информацию по делу"."Тут в пору играть в антоним "ЧБД" - "Что было ДО?". Не бывает такого, чтобы просто взяли прохожие и ни с того, ни с сего напали. Украинские школьницы о чем-то, очевидно, умалчивают", - отреагировал на новость один из пользователей сети.Украинские фамилии то и дело фигурируют в сводках стран Запада. Так, например, 23 августа, стало известно, что двух украинских беженок жестоко избили в Чехии.Подвергшиеся атаке украинки заявили полиции, что с нападавшими знакомы не были и мотив их поведения объяснить не могут. Однако женщины предположили, что агрессия в их сторону могла быть связана с недавним случаем в Пльзене, где украинский беженец жестоко изнасиловал и попытался убить 15-летнюю девушку.Однако такие нападения - больше исключения. Чаще всего украинские беженцы находятся по другую сторону закона. Очередной пример - на днях украинец расправился со своими приемными родителями-миссионерами из США.
https://ukraina.ru/20230823/1048885991.html
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новости, новости украины, польша, поляки, украинские беженцы, беженцы
Новости, Новости Украины, Польша, поляки, украинские беженцы, беженцы

Трое поляков избили двух 16-летних украинских беженок

12:38 08.09.2023
 
© РИА Новости . А. Варфоломеев / Перейти в фотобанкГданьск
Гданьск - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . А. Варфоломеев
Перейти в фотобанк
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Трое жителей польского Гданьска - 26-летняя женщина и двое мужчин 28-ми и 43-х лет - напали на двух украинских подростков. О происшествии 8 сентября сообщило местное радио RFM24
Известно, что произошло нападение в понедельник, 4 сентября. По словам пострадавших беженок, местная жительница начала бить одну из них по голове и лицу "без всякой причины", а также повредила ее телефон.
"Ее сверстница защищала подругу и на нее напали двое мужчин. Преступники несколько раз ударили ее и душили, разбив очки, а также бросили в воду сумочку с телефоном", - рассказала СМИ младший инспектор из Главного управления муниципальной полиции в Гданьске Магдалена Циска.
Нападавшую женщину задержали почти сразу. В ее крови было обнаружено 0,5 промилле алкоголя.
Согласно медицинской терминологии, уровень алкоголя в крови достигает отметки 0,5 промилле в случае, если до измерения человек выпил 100 граммов водки или другие напитки, эквивалентные этому объему по градусам.
Спустя два дня полиция Гданьска задержала 28-летнего нападавшего, а еще через сутки и 43-летнего соучастника этого преступления.
Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы за причинение телесных повреждений средней тяжести, еще столько же - за ущерб имуществу.
Полиция ищет свидетелей происшествия, чтобы "получить дополнительную информацию по делу".
"Тут в пору играть в антоним "ЧБД" - "Что было ДО?". Не бывает такого, чтобы просто взяли прохожие и ни с того, ни с сего напали. Украинские школьницы о чем-то, очевидно, умалчивают", - отреагировал на новость один из пользователей сети.
Украинские фамилии то и дело фигурируют в сводках стран Запада. Так, например, 23 августа, стало известно, что двух украинских беженок жестоко избили в Чехии.
Подвергшиеся атаке украинки заявили полиции, что с нападавшими знакомы не были и мотив их поведения объяснить не могут. Однако женщины предположили, что агрессия в их сторону могла быть связана с недавним случаем в Пльзене, где украинский беженец жестоко изнасиловал и попытался убить 15-летнюю девушку.
23 августа, 13:35
После изнасилования девочки: двух украинских беженок жестоко избили в ЧехииДве украинские беженки - 34-летняя Лилия и 44-летняя Татьяна - были избиты во время паломничества в Пласы на севере Пльзеня. Об этом 23 августа написал чешский новостной сайт Novinky.cz
Однако такие нападения - больше исключения. Чаще всего украинские беженцы находятся по другую сторону закона. Очередной пример - на днях украинец расправился со своими приемными родителями-миссионерами из США.
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Вчера, 16:44
Убивал долго и мучительно: украинец расправился со своими приемными родителями-миссионерами из США Пара миссионеров из США - Робби и Дженнифер Тауэр - были убиты усыновленным ими семь лет назад украинцем - Димой Тауэром. Обстоятельства произошедшего на днях обнародовало издание WinkNews, филиал CBS в Юго-Западной Флориде
 
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