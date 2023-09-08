https://ukraina.ru/20230908/1049258213.html

"Они забыли, кому служат": Сенатор США раскритиковал финансирование Украины

"Они забыли, кому служат": Сенатор США раскритиковал финансирование Украины - 08.09.2023 Украина.ру

"Они забыли, кому служат": Сенатор США раскритиковал финансирование Украины

Белый дом должен служить американцам, а не другим нациям за океаном, заявил сенатор США от штата Миссури Джош Хоули в эфире Fox News

2023-09-08T12:18

2023-09-08T12:18

2023-09-08T12:18

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сша

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джо байден

сенатор

украина

зарубежье

финансирование

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Единственное строительство нации, которым мы должны заниматься в Белом доме, - это строительство американской нации, заявил сенатор.Хоули заявил, что не может поверить в то, что Белому дому так трудно ответить на вопрос о том, собираются ли они в первую очередь поддержать американских граждан, которые находятся в эпицентре стихийного бедствия и испытывают нужду, или сначала уделить приоритетное внимание гражданам какой-либо другой страны.Телеведущая попросила сенатора от Миссури прокомментировать тот факт, что многие выступают против многомиллионного финансирования Украины, но деньги продолжают выделять только потому, что президент США Джо Байден выступает за это.Хоули заявил, что в Белом доме так "ничему и не научились". "Мы не должны участвовать в этом безумном государственном строительстве за рубежом как Украина, как Афганистан, как Ирак", отметил он.А передачу огромных средств Украине Хоули назвал ошибкой, так как у США нет наблюдателя, который отслеживал бы движение этих средств.6 сентября в Пентагоне заявили о новом пакете военной помощи Украине, общей суммой на 175 миллионов долларов. В рамках пакета США передадут Украине 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана. Танки Abrams при этом Киев пока не получил.А 7 сентября в США объявили о новом пакете оборонного содействия Украине на 600 миллионов долларов.

https://ukraina.ru/20230908/1049252374.html

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новости, сша, президент сша, джо байден, сенатор, украина, зарубежье, финансирование