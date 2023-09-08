https://ukraina.ru/20230908/1049253639.html

Спираль смерти, поздравление Путина, вмешательство Маска. Главное на Украине на утро 8 сентября

Спираль смерти, поздравление Путина, вмешательство Маска. Главное на Украине на утро 8 сентября - 08.09.2023 Украина.ру

Спираль смерти, поздравление Путина, вмешательство Маска. Главное на Украине на утро 8 сентября

Президент России Владимир Путин поздравил Донбасс с 80-летием освобождения от нацистских захватчиков. Украинский социолог Элла Либанова предупредила о вымирании Украины. Американский миллиардер Илон Маск заявил о том, что предотвратил атаку на Черноморский флот РФ

2023-09-08T09:51

2023-09-08T09:51

2023-09-08T11:40

эксклюзив

хроники

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Директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова заявила о риске попадания Украины в «спираль смерти» из-за демографического кризиса, говорится в публикации британской благотворительной организации AOAV.По словам Либановой, в 2001 году на Украине был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости в мире. В 2019 году страна по данному показателю была последней в Европе.На данный момент больше всего социолога беспокоит «исход» за рубеж украинок репродуктивного возраста.«Если мы не сможем вернуть этих женщин, это будет серьезной проблемой», — предупредила Либанова.В публикации британцев приводятся данные документа, согласно которому украинские демографы прогнозируют падение в 2023–2024 годах общего коэффициента рождаемости до 0,71, что «станет самым низким показателем, когда-либо зарегистрированным в мире».«Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда население Украины может оказаться в "спирали смерти"», — заявила Либанова.При этом даже в случае победы Украины рождаемость в стране, по словам Либановой, не восстановится.Ранее она уже заявляла о проблемах с демографией страны. Так, в интервью Виталию Портникову 24 августа Либанова заявила о приближении катастрофы.«Я очень боюсь, что после победы, после отмены военного положения, объединение семей произойдёт, но не на Украине. И чем дольше продлится война, чем больше инфраструктуры — и производственной, и жилищной — будет уничтожено, тем большая вероятность того, что это случится», — указывала она.При этом в разговоре о военных потерях Украины она отметила, что страна утратила «больше, чем демографический миллион», не уточняя, идёт ли речь только о погибших, или также о тех, кто вынужден был покинуть страну.«Я не совсем могу понять, как мы можем упорядочить эту территорию (Украину. — Ред.) меньшим количеством людей, чем нужно для её использования», — отмечала Либанова.Социолог также рассказала о своей мечте — оптимальном, с учётом реальности, количестве населения Украины.«Мы считали недавно. Если говорить о границах 1991 года, то моя мечта — это где-то 37 с хвостиком миллионов», — заявила Либанова.После того, как Портников спросил, не слишком ли это оптимистично, она поправилась.«В границах 1991 года — с Крымом, с Донбассом — моя мечта, чтобы нас было 30 миллионов в этих границах», — указала социолог.По её словам, Украина станет второй Польшей.«[Будет ещё одна Польша], только бедная и дай боже, чтобы мы были такими же мотивированными, как поляки. У нас никогда не было такого единства, как сегодня», — отметила директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины.В том интервью она также заявила, что украинские города-миллионики и дальше будут высасывать население из регионов.«Мы останемся бедной страной. В бедной стране население всегда собирается около столицы и метрополисов. У нас их сегодня пять — мы Львов также считаем метрополисом, хотя там нет миллиона», — заявляла Либанова.Так, она отмечала, что тот же Харьков «вытянет» область. При этом Либанова отмечала рост Киева, куда, по её словам, переселялись даже с Западной Украины. Среди причин этого: ввод нового жилья, а также относительно хорошая защищённость украинской столицы ПВО.Кроме того, Либанова заявила о том, что переводить производства, в т. ч. и в военные, на Западную Украину можно лишь ограниченно.«Юг — отдельно, запад — отдельно. Запад потому, что там есть экологическая ёмкость, которая, как говорят наши экологи, исчерпана. Там есть отдельные резервы на Львовщине и на Франковщине. Экологические резервы. Остальные [западные] области ничего не имеют: ни Волынь, ни Буковина, ни Закарпатье. Просто ничего. Потому что есть экологическая ёмкость — это вода, это свободные территории, которые не под лесами, не под горами. И этого там не хватает. Можно что-то переместить на Львовщину и Франковщину, но это всё, — правда, всё. Все наши разговоры о том, что мы релоцируем туда неизвестно что, мне кажутся довольно сомнительными. С точки зрения логистики, да, ...но туда некуда перевозить. Поэтому, как мне кажется, мы должны по-другому посмотреть на центральные регионы», — отмечала Либанова.Она также призвала задуматься государство о сбережении населения страны. При этом до начала боевых действий на 1 квадратный километр территории страны жили 45 человек, указала Либанова.Вмешательство МаскаАмериканский предприниматель и миллиардер Илон Маск подтвердил, что помешал ВСУ атаковать российский Черноморский флот. Соответствующий комментарий он опубликовал в своей соцсети Х, комментируя информацию телеканала CNN.Ранее это СМИ обнародовало отрывки ещё неопубликованной биографии Маска, которую написал Уолтер Айзексон. В ней рассказывалось, что бизнесмен распорядился ограничить работу спутникового интернета Starlink в районе Крыма.Маск со своей стороны уточнил, что не просил ничего деактивировать, т. к. «указанные регионы Starlink не были активированы».Он заявил, что получил экстренный запрос от американского правительства на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя с целью «потопить большую часть российского флота на якоре».«Если бы я согласился на запрос, то SpaceX оказалась бы вовлечена в крупный акт войны и эскалацию конфликта», — рассказал Маск.По информации СNN, американский миллиардер был обеспокоен тем, что в ответ на «маленький Перл-Харбор» Россия якобы могла ответить ядерным оружием.Из-за отключения Starlink украинские подводные дроны, нагруженные взрывчаткой, «потеряли связь и их вынесло на берег».Ранее, в феврале, Маск заявлял, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне. На Украине решение Маска вызвало критику.Поздравление ПутинаПрезидент России Владимир Путин поздравил население Донбасса с 80-летием освобождения от нацистских оккупантов.«Дорогие друзья! Уважаемые ветераны! 8 сентября 1943 года — важная, знаковая дата в истории нашей страны. В этот день 80 лет назад был освобождён, очищен от нацистских оккупантов легендарный непокорённый Донбасс — многовековой оплот России, земля тружеников, воинов, богатый и щедрый край. Его ресурсы имели для врага колоссальное значение. Завладеть ими была одной из целей нападения Германии на Советский Союз, и нацисты делали всё, чтобы сохранить за собой донецкие степи, заставить людей работать на военную машину Третьего рейха. Но на захваченных территориях их встретило яростное народное сопротивление. Его накал не ослабевал без малого семьсот дней. За то время, пока жестокий, циничный зверь хозяйничал на Донбассе, пыткам и казням подверглись сотни тысяч партизан, подпольщиков, мирных граждан, детей, а на ключевых рубежах выросли мощные вражеские укрепления. Берега Северского Донца испещрили доты и дзоты, многие километры минных полей. Сломить такую линию обороны, казалось, было немыслимо сложно, но бойцы Красной Армии выполнили эту задачу, совершили подвиги за гранью возможностей человека, прошли героический и жертвенный путь, упрочив триумф советских войск на Курской дуге», — заявил Путин.По его словам, особой страницей в истории освобождения Донбасса является штурм Саур-Могилы.«Особая страница — многотрудный, самоотверженный штурм Саур-Могилы. Нацисты превратили этот древний курган в неприступную цитадель, но не было в мире силы, что смогла бы остановить наших бойцов. Эта стратегическая высота переходила из рук в руки несколько раз и покорилась советскому солдату — тем, кто насмерть стоял за правду, за справедливость, за свободу и будущее нашей Родины», — отметил Путин.Президент России заявил, что уверен: именно пример солдат Великой Отечественной войны вёл их потомков — ополченцев Донбасса девять лет назад, умножал их отвагу и стойкость в новой схватке с нацизмом, дал внукам и правнукам победителей силы, чтобы отстоять свою землю, свою культуру, язык, наследие.«Разрушенный в ходе боёв 2014 года мемориал Саур-Могилы сегодня полностью восстановлен, а рядом с образами советских воинов по праву увековечены подвиги их доблестных, славных потомков — новых героев Донбасса. И в этом вся наша Россия: цельная своей историей, нерушимая своими духовными традициями и верная заветам и памяти предков. Сердечно поздравляю жителей Донецкой Народной Республики, всех граждан России с 80-летием освобождения Донбасса от нацистских захватчиков», — подытожил Путин.Как сообщают СМИ, с самого утра в Донецке люди идут с цветами к памятникам, посвященным воинам Великой Отечественной войны. Одно из таких видео выложил телеграм-канал «Донбасс решает».

https://ukraina.ru/20230907/1049248785.html

https://ukraina.ru/20230907/1049235401.html

https://ukraina.ru/20230907/1049226976.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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