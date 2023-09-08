https://ukraina.ru/20230908/1049252496.html

США выделяют новый многомиллионный пакет военной помощи Украине

США выделяют новый многомиллионный пакет военной помощи Украине - 08.09.2023 Украина.ру

США выделяют новый многомиллионный пакет военной помощи Украине

США выделяют новый пакет военной помощи Украине на 600 миллионов долларов. Об этом 7 сентября сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх

2023-09-08T08:22

2023-09-08T08:22

2023-09-08T08:22

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"Сегодня министерство (обороны) объявляет о новом пакете оборонного содействия... для поддержи потребностей Украины на поле боя", - сказала она на брифинге.По ее словам, пакет включает дополнительные возможности в сфере противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы.Речь идет о закупках нового вооружения, в отличие от анонсированных накануне поставок Пентагона.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ukraina.ru/20230908/1049252374.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, зарубежье, помощь, новости, украина