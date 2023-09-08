США выделяют новый многомиллионный пакет военной помощи Украине - 08.09.2023 Украина.ру
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США выделяют новый многомиллионный пакет военной помощи Украине
США выделяют новый многомиллионный пакет военной помощи Украине - 08.09.2023 Украина.ру
США выделяют новый многомиллионный пакет военной помощи Украине
США выделяют новый пакет военной помощи Украине на 600 миллионов долларов. Об этом 7 сентября сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх
2023-09-08T08:22
2023-09-08T08:22
сша
зарубежье
помощь
новости
украина
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"Сегодня министерство (обороны) объявляет о новом пакете оборонного содействия... для поддержи потребностей Украины на поле боя", - сказала она на брифинге.По ее словам, пакет включает дополнительные возможности в сфере противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы.Речь идет о закупках нового вооружения, в отличие от анонсированных накануне поставок Пентагона.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, зарубежье, помощь, новости, украина
США, Зарубежье, помощь, Новости, Украина

США выделяют новый многомиллионный пакет военной помощи Украине

08:22 08.09.2023
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
США выделяют новый пакет военной помощи Украине на 600 миллионов долларов. Об этом 7 сентября сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх
"Сегодня министерство (обороны) объявляет о новом пакете оборонного содействия... для поддержи потребностей Украины на поле боя", - сказала она на брифинге.
По ее словам, пакет включает дополнительные возможности в сфере противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы.
Речь идет о закупках нового вооружения, в отличие от анонсированных накануне поставок Пентагона.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
08:11
Пентагон озвучил сумму военной помощи США Украине за время президентства БайденаОбщая сумма военной помощи США Украине за время президентства Джо Байдена превысила 44,4 миллиарда долларов. Об этом заявили 7 сентября в Пентагоне
 
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Заголовок открываемого материала
08:55Маск оправдался за срыв украинской атаки на российский флот
08:39Байден выпустил предвыборный ролик про поездку в Киев
08:22США выделяют новый многомиллионный пакет военной помощи Украине
08:11Пентагон озвучил сумму военной помощи США Украине за время президентства Байдена
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