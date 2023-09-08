США выделяют новый многомиллионный пакет военной помощи Украине
© Фото : CC0, Pixabay
© Фото : CC0, Pixabay
США выделяют новый пакет военной помощи Украине на 600 миллионов долларов. Об этом 7 сентября сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх
"Сегодня министерство (обороны) объявляет о новом пакете оборонного содействия... для поддержи потребностей Украины на поле боя", - сказала она на брифинге.
По ее словам, пакет включает дополнительные возможности в сфере противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы.
Речь идет о закупках нового вооружения, в отличие от анонсированных накануне поставок Пентагона.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.