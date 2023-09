https://ukraina.ru/20230908/1049252104.html

Российские военные сбили чешский дрон ВСУ стоимостью полмиллиона евро

Бойцы российского добровольческого отряда "Барс-10" сбили над Каховским водохранилищем чешский беспилотник Primoco One стоимостью 550 тысяч евро. Об этом 8 сентября сообщил командир отряда с позывным "Сатурн", передает РИА Новости

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048441440_0:52:2793:1623_1920x0_80_0_0_87adb6b49fde0eb0b94056aa499f3b76.jpg

"Мы получили сообщение - разведданные от поста воздушного наблюдения - что легкомоторный самолет двигается со стороны города Запорожье в сторону Энергодара. Когда мы его визуально обнаружили, сбили из ПЗРК", - сказал он.По его словам, украинский дрон упал на территории бывшего Каховского водохранилища - сейчас воды там нет, но дно не высохло до конца и напоминает болото. При этом территория от берега заминирована украинскими войсками и обстреливается, сказал "Сатурн".Чехия презентовала Primoco One в 2020 году как БПЛА самолетного типа, предназначенного для разведки и наблюдения, при этом имеющего нескольких точек для установки "полезной нагрузки". Также сообщалось, что он оснащен автопилотом и способен выполнять миссии днем, ночью и в тяжелых погодных условиях, взлетает и садится полностью автономно. В ноябре прошлого года шесть таких дронов Украине передал Люксембург. При этом в июне 2022 года производитель этих беспилотников чешская компания Primoco UAV SE сообщила о продаже "европейскому клиенту" как раз шести аппаратов Primoco UAV One 150 на общую сумму 3,3 млн евро.Теперь сбитый Primoco One передадут на изучение военным специалистам в подразделения ВС РФ.

новости, беспилотник, пзрк, вс рф, каховское водохранилище