Российские военные сбили чешский дрон ВСУ стоимостью полмиллиона евро - 08.09.2023 Украина.ру
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Российские военные сбили чешский дрон ВСУ стоимостью полмиллиона евро
Российские военные сбили чешский дрон ВСУ стоимостью полмиллиона евро - 08.09.2023 Украина.ру
Российские военные сбили чешский дрон ВСУ стоимостью полмиллиона евро
Бойцы российского добровольческого отряда "Барс-10" сбили над Каховским водохранилищем чешский беспилотник Primoco One стоимостью 550 тысяч евро. Об этом 8 сентября сообщил командир отряда с позывным "Сатурн", передает РИА Новости
2023-09-08T07:42
2023-09-08T07:56
новости
беспилотник
пзрк
вс рф
каховское водохранилище
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"Мы получили сообщение - разведданные от поста воздушного наблюдения - что легкомоторный самолет двигается со стороны города Запорожье в сторону Энергодара. Когда мы его визуально обнаружили, сбили из ПЗРК", - сказал он.По его словам, украинский дрон упал на территории бывшего Каховского водохранилища - сейчас воды там нет, но дно не высохло до конца и напоминает болото. При этом территория от берега заминирована украинскими войсками и обстреливается, сказал "Сатурн".Чехия презентовала Primoco One в 2020 году как БПЛА самолетного типа, предназначенного для разведки и наблюдения, при этом имеющего нескольких точек для установки "полезной нагрузки". Также сообщалось, что он оснащен автопилотом и способен выполнять миссии днем, ночью и в тяжелых погодных условиях, взлетает и садится полностью автономно. В ноябре прошлого года шесть таких дронов Украине передал Люксембург. При этом в июне 2022 года производитель этих беспилотников чешская компания Primoco UAV SE сообщила о продаже "европейскому клиенту" как раз шести аппаратов Primoco UAV One 150 на общую сумму 3,3 млн евро.Теперь сбитый Primoco One передадут на изучение военным специалистам в подразделения ВС РФ.
https://ukraina.ru/20230907/1049249153.html
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новости, беспилотник, пзрк, вс рф, каховское водохранилище
Новости, беспилотник, ПЗРК, ВС РФ, Каховское водохранилище

Российские военные сбили чешский дрон ВСУ стоимостью полмиллиона евро

07:42 08.09.2023 (обновлено: 07:56 08.09.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Бойцы российского добровольческого отряда "Барс-10" сбили над Каховским водохранилищем чешский беспилотник Primoco One стоимостью 550 тысяч евро. Об этом 8 сентября сообщил командир отряда с позывным "Сатурн", передает РИА Новости
"Мы получили сообщение - разведданные от поста воздушного наблюдения - что легкомоторный самолет двигается со стороны города Запорожье в сторону Энергодара. Когда мы его визуально обнаружили, сбили из ПЗРК", - сказал он.
По его словам, украинский дрон упал на территории бывшего Каховского водохранилища - сейчас воды там нет, но дно не высохло до конца и напоминает болото. При этом территория от берега заминирована украинскими войсками и обстреливается, сказал "Сатурн".
"Мы, понимая, что сбитый чешский беспилотник - важный объект для изучения, попытались его достать. Пришлось это делать ползком, потому что почва не выдерживает веса человека, раза четыре пробовали добраться. В итоге с помощью смекалки и веревок удалось собрать все части, включая двигатель, и доставить в расположение", - заключил военнослужащий.
Чехия презентовала Primoco One в 2020 году как БПЛА самолетного типа, предназначенного для разведки и наблюдения, при этом имеющего нескольких точек для установки "полезной нагрузки". Также сообщалось, что он оснащен автопилотом и способен выполнять миссии днем, ночью и в тяжелых погодных условиях, взлетает и садится полностью автономно. В ноябре прошлого года шесть таких дронов Украине передал Люксембург. При этом в июне 2022 года производитель этих беспилотников чешская компания Primoco UAV SE сообщила о продаже "европейскому клиенту" как раз шести аппаратов Primoco UAV One 150 на общую сумму 3,3 млн евро.
Теперь сбитый Primoco One передадут на изучение военным специалистам в подразделения ВС РФ.
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НовостибеспилотникПЗРКВС РФКаховское водохранилище
 
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