https://ukraina.ru/20230908/1049252104.html
Российские военные сбили чешский дрон ВСУ стоимостью полмиллиона евро
Российские военные сбили чешский дрон ВСУ стоимостью полмиллиона евро - 08.09.2023 Украина.ру
Российские военные сбили чешский дрон ВСУ стоимостью полмиллиона евро
Бойцы российского добровольческого отряда "Барс-10" сбили над Каховским водохранилищем чешский беспилотник Primoco One стоимостью 550 тысяч евро. Об этом 8 сентября сообщил командир отряда с позывным "Сатурн", передает РИА Новости
2023-09-08T07:42
2023-09-08T07:42
2023-09-08T07:56
новости
беспилотник
пзрк
вс рф
каховское водохранилище
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"Мы получили сообщение - разведданные от поста воздушного наблюдения - что легкомоторный самолет двигается со стороны города Запорожье в сторону Энергодара. Когда мы его визуально обнаружили, сбили из ПЗРК", - сказал он.По его словам, украинский дрон упал на территории бывшего Каховского водохранилища - сейчас воды там нет, но дно не высохло до конца и напоминает болото. При этом территория от берега заминирована украинскими войсками и обстреливается, сказал "Сатурн".Чехия презентовала Primoco One в 2020 году как БПЛА самолетного типа, предназначенного для разведки и наблюдения, при этом имеющего нескольких точек для установки "полезной нагрузки". Также сообщалось, что он оснащен автопилотом и способен выполнять миссии днем, ночью и в тяжелых погодных условиях, взлетает и садится полностью автономно. В ноябре прошлого года шесть таких дронов Украине передал Люксембург. При этом в июне 2022 года производитель этих беспилотников чешская компания Primoco UAV SE сообщила о продаже "европейскому клиенту" как раз шести аппаратов Primoco UAV One 150 на общую сумму 3,3 млн евро.Теперь сбитый Primoco One передадут на изучение военным специалистам в подразделения ВС РФ.
https://ukraina.ru/20230907/1049249153.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, беспилотник, пзрк, вс рф, каховское водохранилище
Новости, беспилотник, ПЗРК, ВС РФ, Каховское водохранилище
Российские военные сбили чешский дрон ВСУ стоимостью полмиллиона евро
07:42 08.09.2023 (обновлено: 07:56 08.09.2023)
Бойцы российского добровольческого отряда "Барс-10" сбили над Каховским водохранилищем чешский беспилотник Primoco One стоимостью 550 тысяч евро. Об этом 8 сентября сообщил командир отряда с позывным "Сатурн", передает РИА Новости
"Мы получили сообщение - разведданные от поста воздушного наблюдения - что легкомоторный самолет двигается со стороны города Запорожье в сторону Энергодара. Когда мы его визуально обнаружили, сбили из ПЗРК", - сказал он.
По его словам, украинский дрон упал на территории бывшего Каховского водохранилища - сейчас воды там нет, но дно не высохло до конца и напоминает болото. При этом территория от берега заминирована украинскими войсками и обстреливается, сказал "Сатурн".
"Мы, понимая, что сбитый чешский беспилотник - важный объект для изучения, попытались его достать. Пришлось это делать ползком, потому что почва не выдерживает веса человека, раза четыре пробовали добраться. В итоге с помощью смекалки и веревок удалось собрать все части, включая двигатель, и доставить в расположение", - заключил военнослужащий.
Чехия презентовала Primoco One в 2020 году как БПЛА самолетного типа, предназначенного для разведки и наблюдения, при этом имеющего нескольких точек для установки "полезной нагрузки". Также сообщалось, что он оснащен автопилотом и способен выполнять миссии днем, ночью и в тяжелых погодных условиях, взлетает и садится полностью автономно. В ноябре прошлого года шесть таких дронов Украине передал Люксембург. При этом в июне 2022 года производитель этих беспилотников чешская компания Primoco UAV SE сообщила о продаже "европейскому клиенту" как раз шести аппаратов Primoco UAV One 150 на общую сумму 3,3 млн евро.
Теперь сбитый Primoco One передадут на изучение военным специалистам в подразделения ВС РФ.