Система ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску - Рогов - 08.09.2023 Украина.ру
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Система ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску - Рогов
Система ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску - Рогов - 08.09.2023 Украина.ру
Система ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску - Рогов
Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетный удар украинских войск по Бердянску в Запорожской области. Об этом вечером 7 сентября сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале
2023-09-08T07:12
2023-09-08T10:06
владимир рогов
пво
бердянск
запорожская область
новые регионы
новости
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"В Бердянске громко. Нацисты нанесли по городу ракетный удар. Наше ПВО отработало по вражеской цели", - написал Рогов.По его словам, подробности случившегося уточняются.Ранее он сообщал, что ВСУ атаковали автодорогу возле Васильевки Запорожской области. Под удар попала одна из легковых машин, в которой ехали родители с двумя детьми.
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владимир рогов, пво, бердянск, запорожская область, новые регионы, новости
Владимир Рогов, ПВО, Бердянск, Запорожская область, Новые регионы, Новости

Система ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску - Рогов

07:12 08.09.2023 (обновлено: 10:06 08.09.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетный удар украинских войск по Бердянску в Запорожской области. Об этом вечером 7 сентября сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале
"В Бердянске громко. Нацисты нанесли по городу ракетный удар. Наше ПВО отработало по вражеской цели", - написал Рогов.
По его словам, подробности случившегося уточняются.
Ранее он сообщал, что ВСУ атаковали автодорогу возле Васильевки Запорожской области. Под удар попала одна из легковых машин, в которой ехали родители с двумя детьми.
30 июня, 10:22
ВСУ обстреляли Бердянск ракетами Storm Shadow - РоговВСУ, предположительно ракетами Storm Shadow, ударили по Бердянску Запорожской области, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале 30 июня
 
Владимир РоговПВОБердянскЗапорожская областьНовые регионыНовости
 
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