https://ukraina.ru/20230908/1049251855.html

Система ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску - Рогов

Система ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску - Рогов - 08.09.2023 Украина.ру

Система ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску - Рогов

Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетный удар украинских войск по Бердянску в Запорожской области. Об этом вечером 7 сентября сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале

2023-09-08T07:12

2023-09-08T07:12

2023-09-08T10:06

владимир рогов

пво

бердянск

запорожская область

новые регионы

новости

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"В Бердянске громко. Нацисты нанесли по городу ракетный удар. Наше ПВО отработало по вражеской цели", - написал Рогов.По его словам, подробности случившегося уточняются.Ранее он сообщал, что ВСУ атаковали автодорогу возле Васильевки Запорожской области. Под удар попала одна из легковых машин, в которой ехали родители с двумя детьми.

https://ukraina.ru/20230630/1047705419.html

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владимир рогов, пво, бердянск, запорожская область, новые регионы, новости