Украина превращается в пиратское государство. Эксперты и политики о настоящем и будущем страны - 08.09.2023 Украина.ру
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Украина превращается в пиратское государство. Эксперты и политики о настоящем и будущем страны
Украина превращается в пиратское государство. Эксперты и политики о настоящем и будущем страны - 08.09.2023 Украина.ру
Украина превращается в пиратское государство. Эксперты и политики о настоящем и будущем страны
Украинский вопрос важен сегодня не только и не столько для граждан Украины, сколько для мировых игроков, использующих Украину в жесткой борьбе за лидерство. При этом вступать в прямой военный конфликт с Россией они не хотят. Но сама Украина погружается в пропасть, безвозвратно теряя созданный несколькими поколениями потенциал, считают эксперты.
2023-09-08T04:20
2023-09-08T04:22
эксклюзив
сво
украина
россия
сша
нато
экономика
политика
андрей ермолаев
кость бондаренко
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Украинский кризис - часть кризиса мирового. Следующий 2024 год важен для американцев, он может стать либо годом перелома в мировой политике, либо годом укрепления позиций США на Западе. Но первое пока выглядит более вероятным, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. Дело в том, что по многим признакам – расширение БРИКС и пр. – видно, что ряд стран разочарованы в Америке как в мировом лидере. Об этом эксперт сказал в интервью на ютуб-канале "Да это так".По мнению Ермолаева, тут очень многое зависит от Украины, в нее якобы "поверили, как в нового демократического лидера" (отметим, что Ермолаев говорит о некоей "национальной демократии"). Но что при этом происходит в стране?"Мы разрушаем капитал созидательный, связанный с индустрией и находимся в плену так называемого паразитарного капитала, того, который и на войне зарабатывает, и на помощи, и на бюджете. И менеджеры которого… мы их считаем успешными", - сказал политолог, добавив, что эти менеджеры на самом деле "патронируют миллиардную коррупцию"."И этот капитал сейчас является самым доходным и влиятельным в стране, он переиграл всех – и аграриев, и индустриалов, и олигархов, и не-олигархов", - обрисовал Ермолаев ситуацию, добавив, что "с этими прохвостами имеет дело западный капитал, который кредитует оборонку" и который видит все эти манипуляции в украинском "аквариуме".По мнению политолога, "если оставить все как есть, то Украина в какой-то момент просто банально превратится в пиратское государство, где наверху вот эти вот… как их называют - (джентльмены – Ред.) удачи", - сделал Ермолаев прогноз. По его мнению, американцев могут смутить не сами суммы, присвоенные этими "джентльменами" - "мелочь по карманам тырят", шпанократия – но тот факт, что это влияет на события, связанные с большой политикой, на репутацию западных политиков. Этого прощать не будут, считает эксперт.Что касается уровня поддержки киевского режима в мире в текущем кризисе, то есть целый ряд государств, которые считают, что украинский конфликт – "это не их война", которые не могут решить ряд своих существенных проблем без сотрудничества с Россией, указал политолог Кость Бондаренко на том же ютуб-канале. Так, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна не может отказаться от российского газа.Эксперт предположил, что и в 2024-м, и в 2025-м годах сохранится транзит российского газа через украинскую ГТС, более того – "мы станем еще свидетелями того, как сами европейские государства начнут сейчас в ускоренном порядке ремонтировать "Северные потоки"…Это от того, что они критически зависят от цены на газ, и все это скажется и на политических процессах, например, в Германии, отметил Бондаренко, напомнив о "бабочке Брэдбери" - все в этом мире взаимосвязано.Политолог прокомментировал слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что уже началась Третья мировая. По мнению эксперта, это фигура речи, Третья мировая пока не началась, мировая война – это война блоков. По мнению эксперта, главная задача американцев и НАТО сейчас – не допустить создания формирующегося на наших глазах военно-политического блока России, Китая, Ирана и некоторых других государств, которые могут в такой блок войти.Способы помешать есть – это, например, сталкивание интересов, провоцирование конфликтов в Азиатском и Тихоокеанском регионах, но это может быть и поиск путей сотрудничества, "прямая дипломатия между США и отдельными членами вот этого гипотетического блока", рассказал Бондаренко. Он добавил, что не удивится, если на определенном этапе "Вашингтон начнет ускоренную дипломатическую игру не только с Пекином, но и параллельно, например, с той же Москвой".Сейчас именно Киев проявляет самую "ястребиную позицию", стараясь втянуть в конфликт НАТО. Но, например, инцидент с падением обломков беспилотника в Румынии мировые игроки сочли за лучшее не считать поводом к войне, как ранее не сочли таким поводом польский инцидент 2022 года, отмечает украинский политолог Вадим Карасев в эфире ютуб-канала "Новини Live".По его словам, никто не хочет прямой войны НАТО и России, ни НАТО не хочет, ни Россия. Киев хочет – ведь "тогда НАТО воюет за нас", продолжил эксперт. По его мнению, Киев хочет обострить ситуацию и вывести войну на новый уровень, тогда, как считает нынешнее украинское руководство, "у России нет шансов".Так думают киевские политики. "Но есть еще один момент: НАТО не хочет войны, и США не хотят этой войны. Почему? А мы не знаем, чем закончится эта война. Не знаем, никто не знает", - сказал Карасев, задав вопрос: а вдруг НАТО не сможет проявить себя как мощная военная сила? Вдруг Россия не будет проигрывать, потому что она еще не все свои карты раскрыла – в том числе ядерную карту. Тогда ведь весь проект НАТО как гаранта безопасности для стран Запада потеряет свое значение, вот что стоит на кону, считает эксперт. По его словам, именно поэтому Байден действует так осторожно.России тоже не нужна эскалация, "они хотят войну закончить в формате СВО", не доводя дело до масштабного конфликта с применением ядерного оружия, сказал Карасев. Что касается Украины, то тут все сложнее. Смену руководства украинского Минобороны эксперт счел признаком возможной "перезагрузки" войны: и это будет либо эскалация, либо, наоборот, заморозка конфликта, переход на длительное время к "холодной" войне, когда все застынет на нынешней линии противостояния. Что дальше? Возвращать территории можно разными методами, не только лобовым наступлением, отметил Карасев.Но пока Киев предпочитает именно лобовое контрнаступление, не считаясь с количеством жертв. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал потери киевского режима "колоссальными". По его словам, "с начала так называемого наступления потери противника превысили 66 тысяч человек и 7 600 единиц вооружения". При этом - "ни на одном из направлений ВСУ своих целей не достигли".Потери будут расти, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. А эфире телеканала "Мрия" он заявил, что очевидны прогнозы, согласно которым к концу года цифра потерь в рядах ВСУ превысит полмиллиона человек. Можно ли изменить ситуацию? К сожалению, это зависит не от украинцев, считает политик.В интервью белорусскому телеканалу "ОНТ" Азаров отметил, что будущее Украины не зависит "ни от политических сил, которых нет, ни от народа Украины, который безмолвствует, потому что загнан в абсолютно жесткую карательную структуру". А зависит это от тех, кто управляет Украиной последние десять лет – это, прежде всего, американские спецслужбы, которым и удалось развязать конфликт между США и Россией – "руками украинцев". Таким образом, продолжил экс-премьер, "у Украины будущего нет", точнее, оно целиком и полностью зависит от того, как будет этот конфликт развиваться.
https://ukraina.ru/20230906/1049193354.html
https://ukraina.ru/20230906/1049194791.html
https://ukraina.ru/20230907/1049226544.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, сво, украина, россия, сша, нато, экономика, политика, андрей ермолаев, кость бондаренко, вадим карасев, николай азаров, сергей шойгу, потери всу
Эксклюзив, СВО, Украина, Россия, США, НАТО, экономика, политика, Андрей Ермолаев, Кость Бондаренко, Вадим Карасев, Николай Азаров, Сергей Шойгу, потери ВСУ

Украина превращается в пиратское государство. Эксперты и политики о настоящем и будущем страны

04:20 08.09.2023 (обновлено: 04:22 08.09.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинский вопрос важен сегодня не только и не столько для граждан Украины, сколько для мировых игроков, использующих Украину в жесткой борьбе за лидерство. При этом вступать в прямой военный конфликт с Россией они не хотят. Но сама Украина погружается в пропасть, безвозвратно теряя созданный несколькими поколениями потенциал, считают эксперты.
Украинский кризис - часть кризиса мирового. Следующий 2024 год важен для американцев, он может стать либо годом перелома в мировой политике, либо годом укрепления позиций США на Западе. Но первое пока выглядит более вероятным, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. Дело в том, что по многим признакам – расширение БРИКС и пр. – видно, что ряд стран разочарованы в Америке как в мировом лидере. Об этом эксперт сказал в интервью на ютуб-канале "Да это так".
По мнению Ермолаева, тут очень многое зависит от Украины, в нее якобы "поверили, как в нового демократического лидера" (отметим, что Ермолаев говорит о некоей "национальной демократии"). Но что при этом происходит в стране?
"Мы разрушаем капитал созидательный, связанный с индустрией и находимся в плену так называемого паразитарного капитала, того, который и на войне зарабатывает, и на помощи, и на бюджете. И менеджеры которого… мы их считаем успешными", - сказал политолог, добавив, что эти менеджеры на самом деле "патронируют миллиардную коррупцию".
"И этот капитал сейчас является самым доходным и влиятельным в стране, он переиграл всех – и аграриев, и индустриалов, и олигархов, и не-олигархов", - обрисовал Ермолаев ситуацию, добавив, что "с этими прохвостами имеет дело западный капитал, который кредитует оборонку" и который видит все эти манипуляции в украинском "аквариуме".
По мнению политолога, "если оставить все как есть, то Украина в какой-то момент просто банально превратится в пиратское государство, где наверху вот эти вот… как их называют - (джентльмены – Ред.) удачи", - сделал Ермолаев прогноз. По его мнению, американцев могут смутить не сами суммы, присвоенные этими "джентльменами" - "мелочь по карманам тырят", шпанократия – но тот факт, что это влияет на события, связанные с большой политикой, на репутацию западных политиков. Этого прощать не будут, считает эксперт.
Работа расчета орудия Гиацинт-С ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
6 сентября, 07:06
"В 2023 году уже все закончится". Эксперты и военные обсуждают будущее проекта "антироссийская Украина"Бои в зоне СВО продолжаются, киевский режим готов бросить в мясорубку уже и больных, и непригодных, объявив их пригодными. Потери растут. Украинские чиновники снова требуют принять Украину в НАТО и заявляют, что Третья мировая война уже идет
Что касается уровня поддержки киевского режима в мире в текущем кризисе, то есть целый ряд государств, которые считают, что украинский конфликт – "это не их война", которые не могут решить ряд своих существенных проблем без сотрудничества с Россией, указал политолог Кость Бондаренко на том же ютуб-канале. Так, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна не может отказаться от российского газа.
Эксперт предположил, что и в 2024-м, и в 2025-м годах сохранится транзит российского газа через украинскую ГТС, более того – "мы станем еще свидетелями того, как сами европейские государства начнут сейчас в ускоренном порядке ремонтировать "Северные потоки"…
Это от того, что они критически зависят от цены на газ, и все это скажется и на политических процессах, например, в Германии, отметил Бондаренко, напомнив о "бабочке Брэдбери" - все в этом мире взаимосвязано.
Политолог прокомментировал слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что уже началась Третья мировая. По мнению эксперта, это фигура речи, Третья мировая пока не началась, мировая война – это война блоков. По мнению эксперта, главная задача американцев и НАТО сейчас – не допустить создания формирующегося на наших глазах военно-политического блока России, Китая, Ирана и некоторых других государств, которые могут в такой блок войти.
Способы помешать есть – это, например, сталкивание интересов, провоцирование конфликтов в Азиатском и Тихоокеанском регионах, но это может быть и поиск путей сотрудничества, "прямая дипломатия между США и отдельными членами вот этого гипотетического блока", рассказал Бондаренко. Он добавил, что не удивится, если на определенном этапе "Вашингтон начнет ускоренную дипломатическую игру не только с Пекином, но и параллельно, например, с той же Москвой".
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
6 сентября, 09:15
"Третья мировая уже началась": секретарь СНБО Украины снова попросился в НАТОСекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в ходе выступления на Киевском форуме безопасности заявил, что, по его мнению, Третья мировая война уже началась
Сейчас именно Киев проявляет самую "ястребиную позицию", стараясь втянуть в конфликт НАТО. Но, например, инцидент с падением обломков беспилотника в Румынии мировые игроки сочли за лучшее не считать поводом к войне, как ранее не сочли таким поводом польский инцидент 2022 года, отмечает украинский политолог Вадим Карасев в эфире ютуб-канала "Новини Live".
По его словам, никто не хочет прямой войны НАТО и России, ни НАТО не хочет, ни Россия. Киев хочет – ведь "тогда НАТО воюет за нас", продолжил эксперт. По его мнению, Киев хочет обострить ситуацию и вывести войну на новый уровень, тогда, как считает нынешнее украинское руководство, "у России нет шансов".
Так думают киевские политики. "Но есть еще один момент: НАТО не хочет войны, и США не хотят этой войны. Почему? А мы не знаем, чем закончится эта война. Не знаем, никто не знает", - сказал Карасев, задав вопрос: а вдруг НАТО не сможет проявить себя как мощная военная сила? Вдруг Россия не будет проигрывать, потому что она еще не все свои карты раскрыла – в том числе ядерную карту. Тогда ведь весь проект НАТО как гаранта безопасности для стран Запада потеряет свое значение, вот что стоит на кону, считает эксперт. По его словам, именно поэтому Байден действует так осторожно.
России тоже не нужна эскалация, "они хотят войну закончить в формате СВО", не доводя дело до масштабного конфликта с применением ядерного оружия, сказал Карасев. Что касается Украины, то тут все сложнее. Смену руководства украинского Минобороны эксперт счел признаком возможной "перезагрузки" войны: и это будет либо эскалация, либо, наоборот, заморозка конфликта, переход на длительное время к "холодной" войне, когда все застынет на нынешней линии противостояния. Что дальше? Возвращать территории можно разными методами, не только лобовым наступлением, отметил Карасев.
Но пока Киев предпочитает именно лобовое контрнаступление, не считаясь с количеством жертв. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал потери киевского режима "колоссальными". По его словам, "с начала так называемого наступления потери противника превысили 66 тысяч человек и 7 600 единиц вооружения". При этом - "ни на одном из направлений ВСУ своих целей не достигли".
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Вчера, 10:20
Экономия. Азаров объяснил, зачем Киев скрывает цифры реальных потерь в рядах ВСУКиев скрывает цифры реальных потерь в рядах украинских войск. Чтобы избежать выплат родственникам погибших, их приписывают к числу пропавших без вести. Об этом заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в эфире украинского канала "Мечта". Видео опубликовано 7 сентября телеграм-канале Азарова
Потери будут расти, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. А эфире телеканала "Мрия" он заявил, что очевидны прогнозы, согласно которым к концу года цифра потерь в рядах ВСУ превысит полмиллиона человек. Можно ли изменить ситуацию? К сожалению, это зависит не от украинцев, считает политик.
В интервью белорусскому телеканалу "ОНТ" Азаров отметил, что будущее Украины не зависит "ни от политических сил, которых нет, ни от народа Украины, который безмолвствует, потому что загнан в абсолютно жесткую карательную структуру". А зависит это от тех, кто управляет Украиной последние десять лет – это, прежде всего, американские спецслужбы, которым и удалось развязать конфликт между США и Россией – "руками украинцев". Таким образом, продолжил экс-премьер, "у Украины будущего нет", точнее, оно целиком и полностью зависит от того, как будет этот конфликт развиваться.
 
ЭксклюзивСВОУкраинаРоссияСШАНАТОэкономикаполитикаАндрей ЕрмолаевКость БондаренкоВадим КарасевНиколай АзаровСергей Шойгупотери ВСУ
 
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04:39Андрей Киор: Через 5 лет в Мариуполе будет 2-2,5 миллиона жителей
04:25Евгений Ким о том, почему ВСУ не могут повторить подвиг китайских добровольцев в Корейской войне
04:20Украина превращается в пиратское государство. Эксперты и политики о настоящем и будущем страны
04:15Богдан Безпалько: После провала ВСУ Россия дотянется до Измаила, чтобы в 2024 году нанести удар по США
21:05ВСУ выпустили 30 снарядов по селу в Брянской области
20:54Австрия тоже отказалась выдавать сбежавших от режима Зеленского
20:01Армянские спецслужбы занялись пророссийскими блогерами и журналистами Sputnik
19:42На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 180 человек и технику
19:34На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли около 60 человек и технику
19:07Пентагон собирает заседание группы "Рамштайн"
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18:47Над Брянской областью перехвачен украинский беспилотник
18:36Возможная экстрадиция Коломойского и судьба "плюсов". Итоги 7 сентября на Украине
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