https://ukraina.ru/20230907/1049249153.html

Украинский беспилотник нейтрализован в Волгоградской области

Украинский беспилотник нейтрализован в Волгоградской области - 07.09.2023 Украина.ру

Украинский беспилотник нейтрализован в Волгоградской области

Ущерб украинский БПЛА причинить не смог

2023-09-07T18:55

2023-09-07T18:55

2023-09-07T18:55

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Украинский беспилотный летательный аппарат нейтрализован 7 сентября над территорией Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров.Аппарат был перехвачен и нейтрализован силами Минобороны России. "Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет", - уточнил губернатор.Тип летательного аппарата и страна его производства не уточняются. Также нет информации о районе запуска БПЛА.

https://ukraina.ru/20230907/1049244296.html

https://ukraina.ru/20230907/1049249036.html

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минобороны рф, новости, бпла, терроризм, пво, украина