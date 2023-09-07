Украинский беспилотник нейтрализован в Волгоградской области - 07.09.2023 Украина.ру
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Украинский беспилотник нейтрализован в Волгоградской области
Украинский беспилотник нейтрализован в Волгоградской области - 07.09.2023 Украина.ру
Украинский беспилотник нейтрализован в Волгоградской области
Ущерб украинский БПЛА причинить не смог
2023-09-07T18:55
2023-09-07T18:55
минобороны рф
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Украинский беспилотный летательный аппарат нейтрализован 7 сентября над территорией Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров.Аппарат был перехвачен и нейтрализован силами Минобороны России. "Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет", - уточнил губернатор.Тип летательного аппарата и страна его производства не уточняются. Также нет информации о районе запуска БПЛА.
https://ukraina.ru/20230907/1049244296.html
https://ukraina.ru/20230907/1049249036.html
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минобороны рф, новости, бпла, терроризм, пво, украина
Минобороны РФ, Новости, БПЛА, терроризм, ПВО, Украина

Украинский беспилотник нейтрализован в Волгоградской области

18:55 07.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО
Военнослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Ущерб украинский БПЛА причинить не смог
Украинский беспилотный летательный аппарат нейтрализован 7 сентября над территорией Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров.
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
16:51
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Аппарат был перехвачен и нейтрализован силами Минобороны России. "Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет", - уточнил губернатор.
Тип летательного аппарата и страна его производства не уточняются. Также нет информации о районе запуска БПЛА.
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Минобороны РФНовостиБПЛАтерроризмПВОУкраина
 
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18:55Украинский беспилотник нейтрализован в Волгоградской области
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