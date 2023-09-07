https://ukraina.ru/20230907/1049242433.html

Убивал долго и мучительно: украинец расправился со своими приемными родителями-миссионерами из США

Убивал долго и мучительно: украинец расправился со своими приемными родителями-миссионерами из США - 07.09.2023 Украина.ру

Убивал долго и мучительно: украинец расправился со своими приемными родителями-миссионерами из США

Пара миссионеров из США - Робби и Дженнифер Тауэр - были убиты усыновленным ими семь лет назад украинцем - Димой Тауэром. Обстоятельства произошедшего на днях обнародовало издание WinkNews, филиал CBS в Юго-Западной Флориде

2023-09-07T16:44

2023-09-07T16:44

2023-09-07T16:44

новости

украинец

убийство

сша

родители

приемные семьи

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В пятницу, 1 сентября, соседка Тауэров услышала крики и вызвала полицию. Прибывшие на место силовики застали 21-летнего Диму Тауэра в окровавленной одежде у его машины.Увидев полицейских, украинец попытался скрыться. Для его преследования были задействованы все свободные подразделения, однако след стражи порядка все равно потеряли. Поймать мужчину удалось только на следующее утро, спустя восемь часов поисков.По версии следствия, своих приемных родителей украинец убивал долго и мучительно. Об этом свидетельствует огромное количество брызг и луж крови по всему дому: в спальне, гостиной и даже на кухне.Соседи и родственники семьи рассказали, что 49-летний Робби и 51-летняя Дженнифер были набожной христианской миссионерской парой. Они работали агентами по недвижимости.Тауэры часто посещали Украину с христианскими миссиями, а семь лет назад усыновили 14-летнего мальчика-отказника, забрав его из детского дома с совершенно нечеловеческими условиями."В приюте у него были синяки. Когда они выходили куда-нибудь поесть, он съедал около шести хот-догов, до такой степени он был голодным. Эти приюты для детей похожи на тюрьму", - рассказал об усыновленном украинце дядя погибшего Робби Тауэра Уоррен Райнс.По его словам, после усыновления мальчик был агрессивным, мог поднять руку на приемного отца и устраивал драки в школе. В 2020 году его даже арестовывали за одну из потасовок, однако тогда прокурор штата решил не возбуждать дело.Дядя погибшего мужчины отметил, что Тауэры были "действительно хорошими, заботливыми людьми" и покупали своему приемному сыну все, что он хотел, включая машину, на которой он пытался уйти от полиции."Они были единственными людьми в его жизни, которые когда-либо пытались ему помочь. Они относились к нему как к собственному сыну", - добавил он.Украинцу предъявлены обвинения в убийстве своих приемных родителей.

https://ukraina.ru/20230823/1048885991.html

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новости, украинец, убийство, сша, родители, приемные семьи