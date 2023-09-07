https://ukraina.ru/20230907/1049233532.html

Депутат Гончаренко подтвердил запрет Киева на поездки чиновников в Польшу из-за зернового конфликта

Депутат Гончаренко подтвердил запрет Киева на поездки чиновников в Польшу из-за зернового конфликта - 07.09.2023 Украина.ру

Депутат Гончаренко подтвердил запрет Киева на поездки чиновников в Польшу из-за зернового конфликта

Украинские власти неформально запретили чиновникам и парламентариям ездить в Польшу до тех пор, пока не будет снят запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом 7 сентября сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко

2023-09-07T12:41

2023-09-07T12:41

2023-09-07T12:41

зерно

новости

украина

гончаренко

польша

зарубежье

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"Польша не принимает наше зерно. Делает это потому, что скоро выборы - 15 октября... Что делает наша власть? Власти неформально запретили любым чиновникам, депутатам или другим государственным служащим приезжать на мероприятия в Польшу до того момента, пока не будет снят бан на нашу сельскохозяйственную продукцию", - написал Гончаренко.Такие меры он назвал "абсурдом" и "недружественным шагом" по отношению к польской стороне.Гончаренко пояснил, что позиция Польши оправдывается тем, что фермеры являются одним из "краеугольных камней" экономики и электората. При этом добавил, что властям обеих стран "не нужно играть в войнушки".Введенный Европейской комиссией запрет ввоза зерна из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию заканчивается 15 сентября. Вопрос о продлении этого запрета до сих пор не решен. Однако министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заверял, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года.На днях издание Украина.ру информировало, что украинским политикам приказали бойкотировать международные мероприятия в Польше в знак протеста против эмбарго на ввоз украинского зерна.

https://ukraina.ru/20230907/1049225222.html

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зерно, новости, украина, гончаренко, польша, зарубежье