Депутат Гончаренко подтвердил запрет Киева на поездки чиновников в Польшу из-за зернового конфликта
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ГончаренкоАлексей Гончаренко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Гончаренко
Украинские власти неформально запретили чиновникам и парламентариям ездить в Польшу до тех пор, пока не будет снят запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом 7 сентября сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко
"Польша не принимает наше зерно. Делает это потому, что скоро выборы - 15 октября... Что делает наша власть? Власти неформально запретили любым чиновникам, депутатам или другим государственным служащим приезжать на мероприятия в Польшу до того момента, пока не будет снят бан на нашу сельскохозяйственную продукцию", - написал Гончаренко.
Такие меры он назвал "абсурдом" и "недружественным шагом" по отношению к польской стороне.
Гончаренко пояснил, что позиция Польши оправдывается тем, что фермеры являются одним из "краеугольных камней" экономики и электората.
При этом добавил, что властям обеих стран "не нужно играть в войнушки".
"Нужно использовать дунайские порты, Румынию, Молдавию. Надо в конце концов перетерпеть до 15 октября", - предложил украинский депутат.
Введенный Европейской комиссией запрет ввоза зерна из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию заканчивается 15 сентября. Вопрос о продлении этого запрета до сих пор не решен. Однако министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заверял, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года.
На днях издание Украина.ру информировало, что украинским политикам приказали бойкотировать международные мероприятия в Польше в знак протеста против эмбарго на ввоз украинского зерна.
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