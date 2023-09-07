Литва за полгода заработала почти 600 млн евро на Украине - Минэкономики - 07.09.2023 Украина.ру
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Литва за полгода заработала почти 600 млн евро на Украине - Минэкономики
Литва за полгода заработала почти 600 млн евро на Украине - Минэкономики - 07.09.2023 Украина.ру
Литва за полгода заработала почти 600 млн евро на Украине - Минэкономики
В этом году за период с января по июнь товарооборот Литвы и Украины достиг 847 миллионов евро. Об этом 7 сентября сообщили на сайте министерства экономики и инноваций Литвы
2023-09-07T11:18
2023-09-07T11:18
литва
торговля
евро
украина
зарубежье
новости
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"Экспорт в Украину составил 589 миллионов евро, импорт - 258 млн. евро. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года товарооборот увеличился на 58 процентов", - говорится в материале ведомства.В четверг, 7 сентября, министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте примет участие в заседании литовско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Литва поддерживает независимость Украины и "ее борьбу за демократическое будущее". Оказание помощи Украине со стороны литовских властей сопровождается антироссийской риторикой.
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литва, торговля, евро, украина, зарубежье, новости
Литва, торговля, Евро, Украина, Зарубежье, Новости

Литва за полгода заработала почти 600 млн евро на Украине - Минэкономики

11:18 07.09.2023
 
© © Lietuvos Respublikos SeimasЛитва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
Литва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
© © Lietuvos Respublikos Seimas
Читать в
В этом году за период с января по июнь товарооборот Литвы и Украины достиг 847 миллионов евро. Об этом 7 сентября сообщили на сайте министерства экономики и инноваций Литвы
"Экспорт в Украину составил 589 миллионов евро, импорт - 258 млн. евро. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года товарооборот увеличился на 58 процентов", - говорится в материале ведомства.
В четверг, 7 сентября, министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте примет участие в заседании литовско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Мы последовательно работаем над тем, чтобы обеспечить тесное сотрудничество и экономический прогресс между Литвой и Украиной. <...> Эта наша встреча очень важна для укрепления экономических отношений между Литвой и Украиной", - сказал Армонайте.

Литва поддерживает независимость Украины и "ее борьбу за демократическое будущее". Оказание помощи Украине со стороны литовских властей сопровождается антироссийской риторикой.
Арвидас Анушаускас - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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Министр обороны Литвы заявил, что смог пересчитать "вагнеровцев" в БелоруссииПосле смерти Евгения Пригожина количество "вагнеровцев" в Белоруссии постепенно уменьшается. Такое заявление 7 сентября в эфире местного канала LRT сделал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас
 
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