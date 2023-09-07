https://ukraina.ru/20230907/1049229845.html

Литва за полгода заработала почти 600 млн евро на Украине - Минэкономики

Литва за полгода заработала почти 600 млн евро на Украине - Минэкономики - 07.09.2023 Украина.ру

Литва за полгода заработала почти 600 млн евро на Украине - Минэкономики

В этом году за период с января по июнь товарооборот Литвы и Украины достиг 847 миллионов евро. Об этом 7 сентября сообщили на сайте министерства экономики и инноваций Литвы

2023-09-07T11:18

2023-09-07T11:18

2023-09-07T11:18

литва

торговля

евро

украина

зарубежье

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103420/60/1034206028_0:517:3027:2220_1920x0_80_0_0_293fce49b589fe93df11d9585edc8342.jpg

"Экспорт в Украину составил 589 миллионов евро, импорт - 258 млн. евро. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года товарооборот увеличился на 58 процентов", - говорится в материале ведомства.В четверг, 7 сентября, министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте примет участие в заседании литовско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Литва поддерживает независимость Украины и "ее борьбу за демократическое будущее". Оказание помощи Украине со стороны литовских властей сопровождается антироссийской риторикой.

https://ukraina.ru/20230907/1049227724.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

литва, торговля, евро, украина, зарубежье, новости