Литва за полгода заработала почти 600 млн евро на Украине - Минэкономики
В этом году за период с января по июнь товарооборот Литвы и Украины достиг 847 миллионов евро. Об этом 7 сентября сообщили на сайте министерства экономики и инноваций Литвы
"Экспорт в Украину составил 589 миллионов евро, импорт - 258 млн. евро. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года товарооборот увеличился на 58 процентов", - говорится в материале ведомства.
В четверг, 7 сентября, министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте примет участие в заседании литовско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Мы последовательно работаем над тем, чтобы обеспечить тесное сотрудничество и экономический прогресс между Литвой и Украиной. <...> Эта наша встреча очень важна для укрепления экономических отношений между Литвой и Украиной", - сказал Армонайте.
Литва поддерживает независимость Украины и "ее борьбу за демократическое будущее". Оказание помощи Украине со стороны литовских властей сопровождается антироссийской риторикой.