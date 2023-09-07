https://ukraina.ru/20230907/1049224801.html
Зеленский поблагодарил госсекретаря США за помощь
Зеленский поблагодарил госсекретаря США за помощь - 07.09.2023 Украина.ру
Зеленский поблагодарил госсекретаря США за помощь
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 6 сентября заявил в телеграм-канале, что встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном
2023-09-07T08:05
2023-09-07T08:05
2023-09-07T09:20
энтони блинкен
владимир зеленский
помощь
зарубежье
сша
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"Разговор с госсекретарем Блинкеном... Мы всегда высоко ценим визиты американских партнеров", - написал Зеленский.Он также опубликовал видео с фрагментом встречи. Президент поблагодарил Блинкена за визит и поддержку, помощь бюджетной сфере, а также упомянул зиму, которую Украине предстоит пережить.Блинкен в свою очередь заявил, что приехал в Киев по просьбе президента США Джо Байдена, и отметил, что Штаты оказывают Украине помощь с расчетом на ее будущее.Накануне госсекретарь США указал, что США предоставят Украине дополнительную помощь в 1 миллиард долларов, в том числе 665 миллионов - на военные нужды. Госдепартамент пояснил, что сумма включает очередную поставку вооружений и боеприпасов из имеющихся у Пентагона на 175 миллионов долларов и еще 100 миллионов долларов - на новые закупки в "поддержку долгосрочных военных потребностей" Украины. США также выделяют 90,5 миллиона долларов на содействие в "гуманитарном разминировании", 300 миллионов – на поддержку правоохранительных структур.На гражданскую гуманитарную помощь, включая обеспечение населения продовольствием, водой и кровом, пойдут 206 миллионов долларов, еще 203 миллиона будут направлены на содействие институциональным реформам.
https://ukraina.ru/20230907/1049212310.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
энтони блинкен, владимир зеленский, помощь, зарубежье, сша
Зеленский поблагодарил госсекретаря США за помощь
08:05 07.09.2023 (обновлено: 09:20 07.09.2023)
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 6 сентября заявил в телеграм-канале, что встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном
"Разговор с госсекретарем Блинкеном... Мы всегда высоко ценим визиты американских партнеров", - написал Зеленский.
Он также опубликовал видео с фрагментом встречи.
Президент поблагодарил Блинкена за визит и поддержку, помощь бюджетной сфере, а также упомянул зиму, которую Украине предстоит пережить.
Блинкен в свою очередь заявил, что приехал в Киев по просьбе президента США Джо Байдена, и отметил, что Штаты оказывают Украине помощь с расчетом на ее будущее.
Накануне госсекретарь США указал, что США предоставят Украине дополнительную помощь в 1 миллиард долларов, в том числе 665 миллионов - на военные нужды.
Госдепартамент пояснил, что сумма включает очередную поставку вооружений и боеприпасов из имеющихся у Пентагона на 175 миллионов долларов и еще 100 миллионов долларов - на новые закупки в "поддержку долгосрочных военных потребностей" Украины. США также выделяют 90,5 миллиона долларов на содействие в "гуманитарном разминировании", 300 миллионов – на поддержку правоохранительных структур.
На гражданскую гуманитарную помощь, включая обеспечение населения продовольствием, водой и кровом, пойдут 206 миллионов долларов, еще 203 миллиона будут направлены на содействие институциональным реформам.