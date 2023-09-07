Зеленский поблагодарил госсекретаря США за помощь

Зачем Блинкен приехал в Киев и что будет с войной. Как США выкупают у Украины компромат на Байдена

Предвыборная гонка в США окажет значительное влияние на ход событий на Украине, при этом потери украинцев западными политиками во внимание браться не будут. А эти потери, судя по всему, будут только расти