Зеленский поблагодарил госсекретаря США за помощь - 07.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230907/1049224801.html
Зеленский поблагодарил госсекретаря США за помощь
Зеленский поблагодарил госсекретаря США за помощь - 07.09.2023 Украина.ру
Зеленский поблагодарил госсекретаря США за помощь
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 6 сентября заявил в телеграм-канале, что встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном
2023-09-07T08:05
2023-09-07T09:20
энтони блинкен
владимир зеленский
помощь
зарубежье
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/07/1049225753_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_ffccb8b6e23d483b6f933c1dcffa9d73.jpg
"Разговор с госсекретарем Блинкеном... Мы всегда высоко ценим визиты американских партнеров", - написал Зеленский.Он также опубликовал видео с фрагментом встречи. Президент поблагодарил Блинкена за визит и поддержку, помощь бюджетной сфере, а также упомянул зиму, которую Украине предстоит пережить.Блинкен в свою очередь заявил, что приехал в Киев по просьбе президента США Джо Байдена, и отметил, что Штаты оказывают Украине помощь с расчетом на ее будущее.Накануне госсекретарь США указал, что США предоставят Украине дополнительную помощь в 1 миллиард долларов, в том числе 665 миллионов - на военные нужды. Госдепартамент пояснил, что сумма включает очередную поставку вооружений и боеприпасов из имеющихся у Пентагона на 175 миллионов долларов и еще 100 миллионов долларов - на новые закупки в "поддержку долгосрочных военных потребностей" Украины. США также выделяют 90,5 миллиона долларов на содействие в "гуманитарном разминировании", 300 миллионов – на поддержку правоохранительных структур.На гражданскую гуманитарную помощь, включая обеспечение населения продовольствием, водой и кровом, пойдут 206 миллионов долларов, еще 203 миллиона будут направлены на содействие институциональным реформам.
https://ukraina.ru/20230907/1049212310.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/07/1049225753_85:0:1012:695_1920x0_80_0_0_498f627d29d6a962f49d63c759ddc9c7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
энтони блинкен, владимир зеленский, помощь, зарубежье, сша
Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, помощь, Зарубежье, США

Зеленский поблагодарил госсекретаря США за помощь

08:05 07.09.2023 (обновлено: 09:20 07.09.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Блинкен
Зеленский Блинкен
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 6 сентября заявил в телеграм-канале, что встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном
"Разговор с госсекретарем Блинкеном... Мы всегда высоко ценим визиты американских партнеров", - написал Зеленский.
Он также опубликовал видео с фрагментом встречи.
Президент поблагодарил Блинкена за визит и поддержку, помощь бюджетной сфере, а также упомянул зиму, которую Украине предстоит пережить.
Блинкен в свою очередь заявил, что приехал в Киев по просьбе президента США Джо Байдена, и отметил, что Штаты оказывают Украине помощь с расчетом на ее будущее.
Накануне госсекретарь США указал, что США предоставят Украине дополнительную помощь в 1 миллиард долларов, в том числе 665 миллионов - на военные нужды.
Госдепартамент пояснил, что сумма включает очередную поставку вооружений и боеприпасов из имеющихся у Пентагона на 175 миллионов долларов и еще 100 миллионов долларов - на новые закупки в "поддержку долгосрочных военных потребностей" Украины. США также выделяют 90,5 миллиона долларов на содействие в "гуманитарном разминировании", 300 миллионов – на поддержку правоохранительных структур.
На гражданскую гуманитарную помощь, включая обеспечение населения продовольствием, водой и кровом, пойдут 206 миллионов долларов, еще 203 миллиона будут направлены на содействие институциональным реформам.
Зеленский Блинкен
04:52
Зачем Блинкен приехал в Киев и что будет с войной. Как США выкупают у Украины компромат на Байдена Предвыборная гонка в США окажет значительное влияние на ход событий на Украине, при этом потери украинцев западными политиками во внимание браться не будут. А эти потери, судя по всему, будут только расти
 
Энтони БлинкенВладимир ЗеленскийпомощьЗарубежьеСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:07Атаки на Ростов и не только, снаряды с ураном, Константиновка. Главное на Украине на утро 7 сентября
09:49Жрналиста из Хакассии осудили за "фейки" о Росгвардии
09:20Отопительный сезон на Украине оказался под угрозой срыва из-за действий правительства
08:53Зеленский пригрозил обратиться в арбитраж из-за запрета на ввоз украинского зерна в ЕС
08:25"Ставят крест на поколениях": посольство РФ раскритиковало США за поставку Киеву опасных снарядов
08:05Зеленский поблагодарил госсекретаря США за помощь
08:00Чья Добруджа? Почему не состоялась советско-болгарская граница по Дунаю
07:50Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области и Сумах
07:33Российские военные сбили украинский беспилотник над Брянском
07:28Российский разведчик рассказал о скоплении сил ВСУ под Артемовском
07:17Силы ПВО сбили два беспилотника в Ростове-на-Дону
07:10ВСУ проломили бы нашу оборону: военный эксперт о том, кто на самом деле выигрывает контрбатарейную борьбу
07:08Собянин рассказал об уничтоженном в Подмосковье беспилотнике
04:52Зачем Блинкен приехал в Киев и что будет с войной. Как США выкупают у Украины компромат на Байдена
04:43Анатомия предательства. Суд над теми, кто продает своих товарищей по оружию украинским спецслужбам, будет
04:29Украина занималась казнями: откровения бывшего главы СБУ
04:18Двенадцать точек ВСУ за десять дней. Еще одного подростка на Украине приговорили к 10 годам за госизмену
04:10Последний оплот сербского сопротивления. Почему Запад хочет уничтожить Милорада Додика
04:09Комбат 810-й бригады морской пехоты РФ: Тактика ВСУ - затянуть, а затем уничтожить. Мы раскусили это
03:42Глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий: Провокаций со стороны ВСУ во время выборов ждем. Мы к ним готовы
Лента новостейМолния