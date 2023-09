https://ukraina.ru/20230907/1049220984.html

Украина занималась казнями: откровения бывшего главы СБУ

Бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко выдал в интервью журналу The Economist фактически признание в государственном терроризме. Украиский политик заявил, что в 2015 году специальный отдел СБУ занимался планированием и исполнением операций по убийству коллаборационистов.

Правда, позже статью подправили и пояснили, что речь шла о "террористах". Почему именно сейчас появились в западной прессе подобные сомнительные признания и почему СБУ не скрывает факт организации политических убийств – размышляли эксперты в своих соцсетях.Общественный деятель Татьяна Поп"Каминг аут" СБУ. Валентин Наливайченко - высокопоставленный СБУшник разных времён в своем интервью The Economist рассказал, что в 2015 году СБУ занималось ПОЛИТИЧЕСКИМИ убийствами. Убивали "коллаборантов". Без суда. Без приговора. Без состояния войны, потому что война объявлена не была. С благословления руководства государства Украина. А руководство государства Украина в те времена - это уже колониальная администрация G7. По сути - это однозначное признание в терроризме. Зачем нужен такой ход? Топить "людожера Петра", как основного конкурента на выборах другого каннибала - Зеленского? Нет, здесь причина глубже! Уничтожало, по словам Наливайченко, людей 5-ое управление СБУ. На это выделялись бюджетные деньги. Кстати, при Зеленском 5-ое управление НЕ разогнали. Это управление спецоперациями СБУ ПРОДОЛЖАЕТ УБИВАТЬ гражданских людей на территории Запорожской, Херсонской областей, в ДНР и ЛНР и сейчас. Главное - объявить их коллаборантами. И стрелять им в спину. Взрывать. Душить. Худшие традиции спецслужб - в действии. Здесь ещё и хвастовство. Хвастовство такого себе современного Чикатило в своих убийствах. Только Чикатило - одиночка, а здесь - групповое маньячное садистское сообщество.Политолог Юрий БаранчикЭкс-глава СБУ киевского режима Валентин Наливайченко рассказал о подразделении для "убийств коллаборантов". Речь идет о пятом управлении департамента контрразведки СБУ. Оно начало свою деятельность как диверсионная группа после присоединения Крыма к России в 2014 году и начала военных действий в Донбассе. Позднее отдел сосредоточился на том, что называют "мокрой работой", рассказал Наливайченко, возглавлявший СБУ в 2006–2010 и в 2015-м годах, изданию The Economist. По его словам, смена деятельности произошла, поскольку тогдашнее руководство Украины решило, что для людей, перешедших на сторону противника, тюремного заключения недостаточно. Как пишет The Economist, пятое управление имеет отношение к убийствам командира батальона "Сомали" из ДНР Михаила Толстых, известного под позывным Гиви, командира ополчения ДНР Арсена Павлова (Моторолы), первого главы республики Александра Захарченко. События указывают, что практика политических убийств преступниками из СБУ продолжается -- Дарья Дугина, Максим Фомин (Владлен Татарский)Политический аналитик Михаил ЧаплыгаТо мелочи... тут Наливайченко решил камминг аут сделать и расписаться в стремлении попасть в Гаагу по Римскому Статуту и Порошенку с собой забрать... В СБУ в 2015 году был создан отдел для "ликвидации коллаборантов" - Наливайченко... Перевожу: говорит государство занималось БЕЗ ВОЙНЫ внесудебными казнями неугодных на Конституционной территории страны.... Я трижды прочел новость ибо не поверил... "Мы неохотно пришли к выводу, что нужно уничтожать людей", - заявил Наливайченко. По данным The Economist, речь идёт о пятом управлении контрразведки СБУ...Директор Международного института экономических и политических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаThe Economist раскрыл украинскую программу террористических убийств. За 18 месяцев конфликта Киев организовал убийства десятков людей, пишет британский The Economist. Среди них — глава поселка Великий Бурлук Евгений Юнаков, Михаил "Гиви" Толстых, Арсен "Моторола" Павлов, экс-глава ДНР Александр Захарченко, Дарья Дугина и многие другие. Политика систематических убийств действует на Украине по меньшей мере с 2015 года, когда для этих целей было создано специальное 5-е управление СБУ. Валентин Наливайченко, который в то время возглавлял СБУ, прямо признаётся: политическое руководство страны решило, что "политики заключения коллаборационистов в тюрьму недостаточно", да и тюрем, мол, не хватало. СБУ — не единственная на Украине структура, которая занята террористическими убийствами: она сотрудничает с ГУР и другими спецслужбами. При этом наиболее резонансные операции санкционирует лично Зеленский, отмечает издание.Примечательно, что убийства зачастую вообще не имеют внятной цели. Украинские источники, с которыми беседовал The Economist, отмечают низкую эффективность убийств "пропагандистов среднего звена", потому что, мол, таких в России много. Кроме того, бывший сотрудник спецслужб Украины сообщил изданию, что кампания убийств "руководствуется импульсом, а не логикой". Некоторые убийства Киев организует просто "ради повышения настроения простых украинцев". К таковым относилась, например, смерть бывшего командира российской подлодки Станислава Ржицкого. Тут надо прокомментировать: Ржицкий, и это подчёркивалось его родственниками и подтверждалось объективными данными, вообще ни дня не участвовал в СВО. Рапорт об отставке он подал ещё в 2021 году, и с тех пор, как командир лодки, в боевых походах не участвовал. Так что Киев убил вообще непричастного человека. Официальное признание западными СМИ наличия на Украине программы террористических убийств — это весьма значимый сигнал. Стоит отметить и то, что ответственность за эти кровавые теракты аккуратно возложена персонально на Зеленского. Нельзя исключать того, что украинского "фюрера" попросту стараются подставить под удар "Кинжала". Чтобы все (кроме Зеленского) были довольны: Россия смогла бы отомстить, Запад — умыть руки, а киевский режим — начать "с чистого листа". ▪Но The Economist опускает тот факт, что СБУ, ГУР и другие инструменты не работают сами по себе. Они работают под колпаком ЦРУ и МИ-6. А значит, санкция на убийство того или иного человека может быть выдана Зеленским только с одобрения кураторов. Значит ли это, что нужно игнорировать исполнителей и "менеджеров среднего звена" украинской корпорации убийств? Нет, не значит. Но и саму проблему, и ответственных за неё лучше видеть во всей полноте.

2023

Новости

