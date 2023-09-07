https://ukraina.ru/20230907/1049214588.html

Роман Алехин: Россия заключит мир с США, чтобы потом биться с ВСУ за Харьков, Днепропетровск и Одессу

Роман Алехин: Россия заключит мир с США, чтобы потом биться с ВСУ за Харьков, Днепропетровск и Одессу - 07.09.2023 Украина.ру

Роман Алехин: Россия заключит мир с США, чтобы потом биться с ВСУ за Харьков, Днепропетровск и Одессу

Важно обращать внимание на людей, а не на Работино или Марьинку. Надо показывать бойцов и рассказывать про их подвиги. Есть сухие отчеты, есть церемонии... Украина.ру, 07.09.2023

2023-09-07T03:31

2023-09-07T03:31

2023-09-07T03:31

интервью

всу

россия

черное море

сша

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одесса

харьков

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украинизация

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Важно обращать внимание на людей, а не на Работино или Марьинку. Надо показывать бойцов и рассказывать про их подвиги. Есть сухие отчеты, есть церемонии награждения, но мы не видим людей на фронте. Нам нужны герои. Тогда повестка переключится. Мы будем следить не за населенными пунктами, а верить и знать, что наши богатыри сделают все правильно и одержат победу. И тогда будет интересно всем, считает социальный технолог и военный волонтер Роман АлехинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки ВСУ возле Вербового и Работино. В ведомстве подчеркнул, что изменений в тактическом положении российских войск нет.- Роман, не слишком ли мы много внимания уделяем обстановке вокруг этого населенного пункта? Или с точки зрения информационной войны это действительно важно?- На сегодняшний день мы избрали стратегию обороны.На Купянском и Краснолиманском направлении нашего наступления всеми силами тоже нет. Мы так ведем активную оборону. Мы продвигаемся только в том случае, если видим слабые места противника. А именно в районе Работино мы стачиваем силы врага.Именно это направление Украина выбрала основным для своего "контрнаступа", поэтому наша задача – максимально удержаться на этих позициях, вытягивая туда противника. Нам важно не просто отразить эти атаки, а методично уничтожить вражескую технику и живую силу.Если сейчас поднять квадрокоптер над Работино, мы поймем, что это серая зона. Это как Новоселовское или Марьинка, которых сравняли с землей. Там зацепиться не за что. Цепляться за Работино смысла нет. Главное – не провалить фронт.ВСУ там тоже зацепиться не за что. Они зайдут, но им будет негде спрятаться, и мы их будем уничтожать. Главное, чтобы командование вовремя подвозило снаряды, чтобы было чем уничтожать.Более предметный анализ по Работино вам никто не даст. Для этого недостаточно даже поговорить с комбригом. Для этого надо сидеть над картой Генштаба и видеть стрелочки на сегодня, стрелочки по поводу предполагаемых решений противника и стрелочки на завтра и следующий месяц.- Я поэтому и говорю, зачем постоянно писать о том, покинули мы Работино или нет, если там уже целый месяц одинаковая ситуация: удар артиллерией – зашли, удар артиллерией – вышли.- Потому что блогерам нужны хоть какие-то инфоповоды. После взятия Артемовска никаких существенных изменений на фронте не произошло. Есть только тактические передвижения. И когда телеграм-каналы пишут, что 76-я дивизия ВДВ нанесла фланговый удар по ВСУ, то такие фланговые удары там наносятся постоянно по всему фронту. Блогерам надо показать хоть какое-то движение на фронте и сосредоточить их внимание на чем-либо. Вот они и цепляются за Работино.- На что нам надо обращать внимание в период, когда на фронте никаких изменений нет?- Важно обращать внимание на людей, а не на Работино или Марьинку. Надо показывать бойцов и рассказывать про их подвиги.Даже во время Великой Отечественной войны, когда технический уровень был ниже, об этом писали в газетах и показывали в кинохроники. Это было по-журналистски вкусно. А сейчас этого нет. Хотя многих сейчас висит экшн-камера GoPro, а телефоны позволяют снимать киношные видео.Есть сухие отчеты, есть церемонии награждения, но мы не видим людей на фронте.Нам нужны герои. Тогда повестка переключится. Мы будем следить не за населенными пунктами, а верить и знать, что наши богатыри следуют все правильно и одержат победу. И тогда будет интересно всем. Потому что каждому хотелось бы посмотреть на своих родных и близких.- Почему мы этого не делаем? Это недоработка? Или из соображений безопасности?- Это недоработка. Мы это упустили. Потому что у нас "нехнократия". Мы боимся проявления человеческих эмоций. Наша система управления боится воодушевления. Воодушевление – это сильное чувство. Людей можно вдохновить на трудовые подвиги. Но воодушевлением сложно управлять.Если сейчас воодушевить русский народ на то, чтобы снова дойти до Берлина или Варшавы, то нельзя будет отыграть назад и сказать, что мы передумали. Мол, мы сейчас договоримся, нам вернут SWIFT и разрешат гонять аммиак. Это не сработает.Мы боимся показывать людей не потому, что боимся их засветить, а потому что боимся сделать не так. Мы перестали проводить социальные эксперименты в широком смысле этого слова. А у нас держатся за свое место, чтобы поэксперементировать, но не допустить при этом ошибку.Плюс, не каждый умеет рассказывать о людях. Даже хорошая документалка – это сложный жанр.- Вы сказали про воодушевление. Может быть, власть сама не знает, что лучше: доходить до Варшавы или заключать перемирие.- Вот именно.У нас есть две цели – денацификация и демилитаризация. Больше ничего. Каждый их понял по-своему. Потому что мало кто изучал военного теоретика Карла фон Клаузевица и историю украинизации.У фон Клаузевица четко сказано, что демилитаризация – это сделать так, чтобы вооруженные силы противника не могли сопротивляться. Либо морально, либо технически, либо физически их все уничтожить. Все очень просто. А денацификация – это уход в историю. Недаром Владимир Владимирович говорил про "декоммунизацию" Украины. Потому что именно в советское время произошла насильственная украинизация территории современной Украины.И украинизация, и деукраинизация – информационная работа. Это инструмент "мягкой силы". Но кто об этом знает?Для меня цели СВО понятны. Но для людей они – расплывчаты. А сложно делать любое дело, если у тебя нет целей по SMART как в менеджменте – конкретно измеримые мелкие цели, которых можно достичь за определенный период. Воевать, когда ты рискуешь жизнью, в этом случае еще сложнее.- Дело в том, что демилитаризацию Украины мы давно закончили, а теперь занялись демилитаризацией НАТО.- Да. Уровень конфликта повысился.Мы опять возвращаемся к карте Генштаба. Дело не в договорняках. Возможно, наши разведчики в других странах говорят о том, что надо готовиться к войне с НАТО. Это логично. Поэтому нашей целью действительно может стать демилитаризация НАТО. А это означает глухую оборону с некоторыми наступлениями.Сможем мы это? Русский народ всегда многое мог. Не такую машину мы ломали в 1945 году. Но при такой глобальной цели нам нужна поддержка союзников. Одни мы не справимся. Если наши союзники действительно считают США и НАТО серьезной угрозой, то они нам помогут.Мы достигнем многополярного мира. А без силового участия гегемон, которым сейчас является США, свою власть не отдаст. Он отдаст ее только тогда, когда поймет, что следующий этап конфликта – демилитаризация США на территории США.- Вопрос про наше общество. Аудитория телеграм-каналов до истерики требует победы, а простые люди задают всего два вопроса: "будет ли новая мобилизация?" и "когда все это закончится?". На кого нам нужно опираться? Что важнее?- У войны всегда есть два фронта. Один фронт проходит на поле боя, а второй фронт – внутри общества.Кто-то говорит: "Давайте как в Великую Отечественную войну". Но там была подготовка. Сталин понимал, что война неизбежно. И он готовился к этому, устраивая чистки, чтобы сгладить внутренний фронт. Да, тогда тоже были власовцы. Но тогда поражения Советскому Союзу желал минимальный процент населения. А сейчас внутренний фронт расколот примерно 60 на 40.Кроме того, наши официальные лица не высказываются в духе "все для фронта – все для победы". Владимир Владимирович иногда об этом намекает, но делает это очень редко. И он один говорит о том, что народ должен собраться и помогать фронту. А по действиям Минобороны мы видим, что та же волонтерская деятельность поддавливается нормативными актами. На какие-то территории их просто не пускают, а где-то командиры запрещают принимать волонтерскую помощь.А как действуют гражданские власти? Наверное, хорошо иногда показать всему миру, что война на нас никак не влияет. Но я не понимаю, зачем нам тратить огромные расходы на пышные празднования, которые можно было бы отложить?Вы сказали про мобилизацию. Очень трудно объяснить людям, чтобы они поверили, что на сей раз у бойцов точно будут новые бронежилеты, рация и форма.Возникает когнитивный диссонанс. Поэтому не получается единения народа в поддержке наших действий в рамках СВО. Потому что нет общей цели.Если у нас будет понятная для всего народа цель и властно-гражданская мобилизация на уровне духа и действий, но процент населения, выступающего против наших действий в СВО, будет 10-15%.Кстати, недавно мне написала девушка. Она рассказала, что ее молодой человек сбежал от прошлогодней мобилизации. Он не вернулся, но со своей зарплаты он дает ей деньги, чтобы она сама начала волонтерить для подразделения ее брата, который сейчас на фронте. Этот парень боится войны. Это нормально, потому что нас 30 лет воспитывали в либерализме и пацифизме. И он полностью поддерживает действия России на Украине и помогает бойцам.- Когда мы с вами общались месяц назад, вы говорили, что до февраля стороны заключат временное перемирие, потому что в 2024 году у всех выборы. Вы по-прежнему придерживаетесь этого прогноза?- Я имею в виду, что что-то должно произойти. Когда у всех выборы, то должен быть либо перевес в чью-то сторону, либо мирные переговоры. Потому что под угрозой внутренняя политика двух великих держав.Даже если предположить, что в России общество устанет из-за отсутствия крупных побед и начнется бунт, то США это невыгодно. А вдруг к власти придет человек, который любит нажимать на красные кнопки. Это дестабилизация всего мира.На Украине сместили Резникова с поста министра обороны. Это тоже о чем-то говорит. Визит Блинкена в Киев тоже может свидетельствовать о подготовке к стабилизации ситуации. Я предполагаю, что США могут Зеленского каким-то образом устранить или ликвидировать, а потом приведут к власти своего ставленника, который будет договариваться о мире с Путиным.Это будет договор, который даст спокойно избраться президентам в Америке и в России. А потом война продолжится.- Политолог Алексей Фененко, опираясь на материалы американских аналитиков, сказал, что для США критически важно не пустить Россию в три конкретных украинских города: Полтава, Днепропетровск, Одесса. Если мы займем какой-то из них, можем ли мы считать, что полдела сделано?- Мне 40 лет. Всю свою осознанную жизнь, когда я хоть как-то интересовался властью и политикой, я прожил при Путине. И мне почему-то кажется, что для Путина программа минимум – вернуть старый сухопутный коридор из Москвы в Крым через Белгород и Харьков. А для этого нужно освобождать Харьков, Днепропетровск, Донбасс и Запорожье.Также для Владимира Владимировича очень важна Одесса. Это выход к Черному морю, это Приднестровье и это расширение границ России с Западом. Это важно и с военной, и с политической точки зрения. Та же Молдавия понимает, что она будет прислугой в Европе, а вместе с Россией у нее есть шанс.Есть еще один важный момент на будущее с точки зрения деукраинизации Украины. Вы же слышали заявления Арестовича*, который фактически отказался от Харькова?- Он сказал, что Харьков всегда будет под угрозой, поэтому все производство оттуда надо эвакуировать во Львов.- Так вот. Если заберем Харьков и Одессу, то жители оставшихся украинских территорий будут полгода привыкать к миру. Ненависть там будет. Ее будут подогревать местные социальные технологи. Но украинским гражданам захочется отдыхать. Посмотрите, сколько граждан России едут в Крым, несмотря на "прилеты". Там будет то же самое.Украинцы после первого года мирного соглашения поедут отдыхать на Черное море в Крым или в Одессу. В Турцию они поехать не смогут, потому что у них не будет денег. Пускай они приезжают на наше Черное море, купаются и сидят в кафешках. Люди будут настроены нейтрально и общаться друг с другом будут по-русски. Это станет нашим вариантом мягкой деукраинизации. Этот процесс продлится три-пять лет.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

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