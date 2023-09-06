https://ukraina.ru/20230906/1049200064.html

Ассоциация городов Украины просит Зеленского оставить им "военный" НДФЛ

Ассоциация городов Украины просит Зеленского оставить им "военный" НДФЛ - 06.09.2023 Украина.ру

Ассоциация городов Украины просит Зеленского оставить им "военный" НДФЛ

Ассоциация городов Украины 5 сентября призвала президента, премьер-министра и спикера парламента не изымать из местных бюджетов так называемый военный налог на доходы физических лиц. Обращение опубликовано на сайте Ассоциации

2023-09-06T10:34

2023-09-06T10:34

2023-09-06T10:34

налоги

новости

владимир зеленский

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Решение об изъятии "военного" НДФЛ сейчас прорабатывается в правительстве Украины.В обращении Ассоциации сказано, что инициатива изъятия из доходов местных бюджетов "военного" НДФЛ разрушает государственное единство.В августе министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что ситуация с бюджетом страны на следующий год остается неопределенной, а вооруженный конфликт в республике переходит в "стадию войны на выживание".В начале сентября министерство финансов Украины предложило в три раза увеличить военный налог для физических лиц с 1 января 2024 года. Согласно закеонопроекту ведомства, со следующего года ставки военного сбора для физлиц должны увеличиться до 4,5 процентов на время действия в стране военного положения. Половину поступлений в бюджет от этого налога при этом предлагается направлять исключительно на потребности Вооруженных сил Украины.В настоящее время документ направлен на рассмотрение кабинета министров Украины.

https://ukraina.ru/20180201/1019850486.html

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налоги, новости, владимир зеленский, города, украина