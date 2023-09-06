https://ukraina.ru/20230906/1049200064.html
Ассоциация городов Украины просит Зеленского оставить им "военный" НДФЛ
Ассоциация городов Украины просит Зеленского оставить им "военный" НДФЛ - 06.09.2023 Украина.ру
Ассоциация городов Украины просит Зеленского оставить им "военный" НДФЛ
Ассоциация городов Украины 5 сентября призвала президента, премьер-министра и спикера парламента не изымать из местных бюджетов так называемый военный налог на доходы физических лиц. Обращение опубликовано на сайте Ассоциации
2023-09-06T10:34
2023-09-06T10:34
2023-09-06T10:34
налоги
новости
владимир зеленский
города
украина
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Решение об изъятии "военного" НДФЛ сейчас прорабатывается в правительстве Украины.В обращении Ассоциации сказано, что инициатива изъятия из доходов местных бюджетов "военного" НДФЛ разрушает государственное единство.В августе министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что ситуация с бюджетом страны на следующий год остается неопределенной, а вооруженный конфликт в республике переходит в "стадию войны на выживание".В начале сентября министерство финансов Украины предложило в три раза увеличить военный налог для физических лиц с 1 января 2024 года. Согласно закеонопроекту ведомства, со следующего года ставки военного сбора для физлиц должны увеличиться до 4,5 процентов на время действия в стране военного положения. Половину поступлений в бюджет от этого налога при этом предлагается направлять исключительно на потребности Вооруженных сил Украины.В настоящее время документ направлен на рассмотрение кабинета министров Украины.
https://ukraina.ru/20180201/1019850486.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
налоги, новости, владимир зеленский, города, украина
налоги, Новости, Владимир Зеленский, города, Украина
Ассоциация городов Украины просит Зеленского оставить им "военный" НДФЛ
Ассоциация городов Украины 5 сентября призвала президента, премьер-министра и спикера парламента не изымать из местных бюджетов так называемый военный налог на доходы физических лиц. Обращение опубликовано на сайте Ассоциации
Решение об изъятии "военного" НДФЛ сейчас прорабатывается в правительстве Украины.
В обращении Ассоциации сказано, что инициатива изъятия из доходов местных бюджетов "военного" НДФЛ разрушает государственное единство.
"Просим сохранить в государственном бюджете Украины на 2024 год в доходах местных бюджетов "военный" НДФЛ и 64% НДФЛ с заморозкой реверсных изъятий, а также поддержать законопроекты 5995-д и 5960-1, легализующие помощь органов местного самоуправления Объединенным силам Украины", - говорится в обращении.
В августе министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что ситуация с бюджетом страны на следующий год остается неопределенной, а вооруженный конфликт в республике переходит в "стадию войны на выживание".
В начале сентября министерство финансов Украины предложило в три раза увеличить военный налог для физических лиц с 1 января 2024 года. Согласно закеонопроекту ведомства, со следующего года ставки военного сбора для физлиц должны увеличиться до 4,5 процентов на время действия в стране военного положения. Половину поступлений в бюджет от этого налога при этом предлагается направлять исключительно на потребности Вооруженных сил Украины.
В настоящее время документ направлен на рассмотрение кабинета министров Украины.