Ассоциация городов Украины просит Зеленского оставить им "военный" НДФЛ - 06.09.2023 Украина.ру
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Ассоциация городов Украины просит Зеленского оставить им "военный" НДФЛ
Ассоциация городов Украины просит Зеленского оставить им "военный" НДФЛ - 06.09.2023 Украина.ру
Ассоциация городов Украины просит Зеленского оставить им "военный" НДФЛ
Ассоциация городов Украины 5 сентября призвала президента, премьер-министра и спикера парламента не изымать из местных бюджетов так называемый военный налог на доходы физических лиц. Обращение опубликовано на сайте Ассоциации
2023-09-06T10:34
2023-09-06T10:34
налоги
новости
владимир зеленский
города
украина
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Решение об изъятии "военного" НДФЛ сейчас прорабатывается в правительстве Украины.В обращении Ассоциации сказано, что инициатива изъятия из доходов местных бюджетов "военного" НДФЛ разрушает государственное единство.В августе министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что ситуация с бюджетом страны на следующий год остается неопределенной, а вооруженный конфликт в республике переходит в "стадию войны на выживание".В начале сентября министерство финансов Украины предложило в три раза увеличить военный налог для физических лиц с 1 января 2024 года. Согласно закеонопроекту ведомства, со следующего года ставки военного сбора для физлиц должны увеличиться до 4,5 процентов на время действия в стране военного положения. Половину поступлений в бюджет от этого налога при этом предлагается направлять исключительно на потребности Вооруженных сил Украины.В настоящее время документ направлен на рассмотрение кабинета министров Украины.
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налоги, новости, владимир зеленский, города, украина
налоги, Новости, Владимир Зеленский, города, Украина

Ассоциация городов Украины просит Зеленского оставить им "военный" НДФЛ

10:34 06.09.2023
 
© фотобанкгривна гривны конверт деньги
гривна гривны конверт деньги
© фотобанк
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Ассоциация городов Украины 5 сентября призвала президента, премьер-министра и спикера парламента не изымать из местных бюджетов так называемый военный налог на доходы физических лиц. Обращение опубликовано на сайте Ассоциации
Решение об изъятии "военного" НДФЛ сейчас прорабатывается в правительстве Украины.
В обращении Ассоциации сказано, что инициатива изъятия из доходов местных бюджетов "военного" НДФЛ разрушает государственное единство.

"Просим сохранить в государственном бюджете Украины на 2024 год в доходах местных бюджетов "военный" НДФЛ и 64% НДФЛ с заморозкой реверсных изъятий, а также поддержать законопроекты 5995-д и 5960-1, легализующие помощь органов местного самоуправления Объединенным силам Украины", - говорится в обращении.

В августе министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что ситуация с бюджетом страны на следующий год остается неопределенной, а вооруженный конфликт в республике переходит в "стадию войны на выживание".
В начале сентября министерство финансов Украины предложило в три раза увеличить военный налог для физических лиц с 1 января 2024 года. Согласно закеонопроекту ведомства, со следующего года ставки военного сбора для физлиц должны увеличиться до 4,5 процентов на время действия в стране военного положения. Половину поступлений в бюджет от этого налога при этом предлагается направлять исключительно на потребности Вооруженных сил Украины.
В настоящее время документ направлен на рассмотрение кабинета министров Украины.
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