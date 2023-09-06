https://ukraina.ru/20230906/1049197631.html

Смотрящий от США, порноактёр, переговорщик. Что еще известно о новом министре обороны Украины Умерове

Смотрящий от США, порноактёр, переговорщик. Что еще известно о новом министре обороны Украины Умерове - 06.09.2023 Украина.ру

Смотрящий от США, порноактёр, переговорщик. Что еще известно о новом министре обороны Украины Умерове

Кто такой Рустем Энверович Умеров, новый министр обороны Украины? Он ещё только должен быть избран Радой 6 сентября, но сомнений в том, что его кандидатуру утвердят, практически нет.

2023-09-06T10:34

2023-09-06T10:34

2023-09-06T10:34

эксклюзив

рустем умеров

сша

крым

украина

порно

министр обороны

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Его биография - это путь "простого американского ставленника" к вершинам власти в Украине.Крым и СШАУмеров родился в Самаркандской области, в семье крымских татар, потом семья переехала в Крым. Окончил школу для одаренных детей в селе Танковом в Крыму, после чего уехал учиться в США, получил стипендию по американской программе "обмена будущих лидеров" FLEX.Это довольно серьезная программа, которая готовит кадры для управления "демократическими колониями" США.Эту же программу в свое время проходил, например, Славко Вакарчук, фронтмен "Океана Эльзы", которого активно двигали в президенты Украины, но Вакарчук не смог быть даже депутатом: очень утомительно было ему ходить в эту вашу Верховную Раду.Рустем Умеров не был столь ярким и медийным персонажем, как Вакарчук, звёзд с неба не хватал, но его тоже постепенно выращивали как государственного управленца. Хотя сам Умеров пытается представить все свои карьерные шаги вверх как естественный ход событий или случайность.Его, конечно, поначалу готовили как "лидера" крымскотатарского народа. Умеров много лет был помощником Мустафы Джемилева, главы запрещённого в России "меджлиса"."Кошелёк Джемилёва"Негласно Умерова называли "кошельком Джемилева". Он открыл несколько фондов и общественных организаций, подконтрольных США. Для создания "движений" крымскотатарского народа.Один из его родственников, Ильми Умеров, был известным в Крыму человеком, заместителем главы запрещённого в России "меджлиса", главой Бахчисарайского района с 2005 по 2014 год.Именно Ильми Умеров "крышевал шалманы" на плато Ай-Петри, с которыми все эти годы не могла справиться украинская власть. Ильми Умеров и его боевики, воспитанные в специальных лагерях в Бахчисарайском районе, захватывали земли в Крыму (знаменитые крымские "самозахваты" гектаров лучшей земли).Деньги на все эти цели шли, в том числе, из фондов, открытых Рустемом Умеровым.Они атаковали православный Бахчисарайский монастырь, выгоняли съёмочную группу режиссёра Бортко из Бахчисарая (не понравилась сцена из "Тараса Бульбы", где мучают Остапа люди, "похожие на крымских татар").И много чего ещё могут рассказать крымчане про деятельность Ильми Умерова, но речь сейчас не о нём. Ильми Умеров, кстати. сейчас тоже в Киеве. Видимо, будет помогать племяннику в деятельности министра обороны.Рустема Умерова часто связывают с движением FETO проповедника Гюлена. Гюлен - политический противник нынешнего президента Турции Эрдогана, организация в Турции признана террористической. Но за Гюленом и его движением тоже стоят США, точнее, ЦРУ.Имеет ли Умеров отношение к организации Гюлена? Всё может быть. Но для его деятельности на Украине важно не это, а то, что Умеров - полностью подконтрольная США фигура.По сути, это "смотрящий по Украине" от США. Один из смотрящих, конечно. Но очень значимый.Министр обороны - сейчас более важная должность, чем президент. Ведь именно через МО проходят основные потоки денег Запада.В кресле министра обороны Умеров будет заниматься ровно тем же, что и в кресле главы украинского фонда Госимущества: направлять финансовые потоки в нужную сторону.Но как же "кошелёк Джемилева" стал главой фонда Госимущества?Всё шло по плану, разработанному далеко от столицы Украины."Голос" и ГосимуществоГоворят, что Умеров подчиняется Ермаку и Зеленскому. Но скорее, это фигура гораздо большего масштаба. Неизвестно ещё, кто кому подчиняется.В Раду Умеров прошёл по списку партии "Голос" - партии полностью проамериканской. Также тесно связан "Голос" с Соросом, на Украине хозяин "Голоса" - олигарх Виктор Пинчук.В Раде Умеров был главой комитета, который следил за использованием американской помощи. Следил, чтобы не слишком много воровали. Или точнее, чтобы воровали "свои".Потом он стал главой фонда Госимущества. Важный момент: за месяц до назначения Умерова Зеленский объявил "велику приватизацию". После этого в кресле руководителя фонда оказался доверенный человек, Умеров.За первые полгода деятельности Рустема Умерова Фонд госимущества продал элеваторов, хлебокомбинатов (они как раз масштабно были выставлены на аукционы) и других объектов в 5 раз больше, чем любой из его предшественников.Ничего себе, какой стала скорость распродажи Украины! В пять раз быстрее, чем при любом другом президенте Украины.На 2,1 миллиарда гривен наторговал госимуществом Украины (советским наследием) Умеров. Его предшественники справлялись не так быстро: в среднем, на 400 миллионов гривен за такой же период.Фонд Госимущества на Украине называют "школа коррупции." Уже три десятка лет продают и "приватизируют" государственную собственность Украины, которая досталась ей от СССР. И до сих пор есть, что приватизировать.Но весь вопрос в том, в чьих интересах. Если в интересах США, то это "правильное распределение средств".ПереговорыЧья-то всесильная рука завела Умерова в "Голос". На вопрос: как вы попали в эту партию, Умеров отвечает, демонстрируя якобы наивность и простодушие: знаете, они просто "искали крымского татарина".И внезапно! "Подвернулся" Умеров.Это как Давид Арахамия ответил на вопрос: как собрали делегацию на переговоры с Россией в марте 2022? "Да кто был рядом, те и поехали". Каким образом "рядом" оказался высокопоставленный разведчик и финансист Денис Киреев, и как вообще в этой группе оказался Рустем Умеров - история умалчивает.А между тем издание "Политико" описало встречу бывшего президента Германии Герхарда Шрёдера и Рустема Умерова на переговорах как "встречу с главой украинской делегации" Умеровым.11 марта Шрёдер провёл встречи в Кремле. 13 марта "бывший немецкий политик передал Умерову, который поддерживал контакт со Шрёдером с прошлой недели, краткое изложение своих бесед в Москве".И переговоры со Шрёдером весной 2022 года вёл именно Умеров.И переговоры с Романом Абрамовичем вёл именно Умеров.Они и отравились вместе. Сообщение об этом сначала опровергали, потом вроде бы признали частично.По некоторым сведениям, отравление вызвало временную слепоту, слезла часть кожи с лица и рук у двух переговорщиков. Чем отравились? Как? Да и было ли отравление или это дезинформация? Это остаётся неизвестным. Но показывает близкий контакт Умерова и Абрамовича.В тех переговорах вообще было много загадочного. Загадочной остаётся гибель от пули СБУ в Киеве ещё одного переговорщика - Дениса Киреева, которого потом представили как героя Украины. И множество других фактов и контактов, которые ещё только предстоит разгадать.Переговорщик?Сегодня Умерова и представляют именно как "переговорщика", полезного человека для связей с западными политиками.Говорят также, что Зеленский и Ермак доверяют Умерову.Но совершенно не важно, что там думают Ермак и Зеленский. Умерову доверяют люди, которые значительно выше Зеленского. Вот это основное.И может быть, важнее, что думает Умеров про Ермака и Зеленского, а не наоборот.Кстати, став главой фонда Госимущества, Умеров выполнял и другие важные поручения, никак не связанные с его новой должностью.Например. 20 декабря прошлого года Глава офиса президента Украины Ермак обсуждал на переговорах с тремя генералами из США и Норвегии "украинскую формулу мира" (так теперь называются поставки вооружения, видимо). Он взял с собой только одного человека, Умерова. Вопрос ещё, кто кого с собой взял.В декабре же Умерова включили в группу, которая занимается обменом пленных.В мае этого года Умеров стал членом группы "по экологическим последствиям военных действий на Украине".И так далее. Умеров - член большого количества групп и участник большинства важных переговоров.Не слишком ли много обязанностей было у "скромного" главы фонда Госимущества?Пивоварня и гектары землиТесно связан Умеров с одним известнейшим украинским олигархом. И это не кто иной как Ринат Ахметов.Что их связывает? Умеров работал в компании сотовой связи "Лайфселл", которая частично принадлежит Ахметову.Следующий интересный момент - земля под бывшей пивоварней в столице, которую Ахметов подарил братьям Умеровым для "крымскотатарского культурного центра" в Киеве. Несколько гектаров золотой земли в центре столицы получили в управление братья Умеровы.Зачем это делалось - это отдельный вопрос. Но важно то, что Умеров пользуется серьёзным доверием Рината Ахметова.Именно Ахметова называют "управляющим" от БлэкРок и других фондов, которые выкупили земли Украины и проводят сейчас приватизацию оставшегося имущества...Приватизацию? Так вот же, глава фонда Госимущества, Рустем Энверович, он же специалист по приватизации.Был специалист по приватизации. В ближайшее время будет заниматься обороной. Специалист на все руки, как говорится.Рустем Энверович Умеров - это ставленник США и западных ТНК, которые приватизировали уже почти всю Украину. Это основное, что надо про него знать. А все остальные подробности - это уже второстепенно.Кстати, интересно, что Украина будет первым видимо, государством, где президент - еврей, а министр обороны - мусульманин.Но это не важно!Украина - полностью искусственное образование, где у власти могут поставить любого человека, выращенного в "питомниках" США.Они могут поставить друида или шамана мексиканского править.Ничего не поменяется.Главное - следить за тем, чтобы соблюдались интересы США, БлэкРок и других ТНК.И про порноДа, а как же порноролик, с участием человека, очень похожего на Умерова, который гуляет по сети?Можно поспорить: это не помешает Умерову избраться министром обороны Украины. В Умерова уже столько вложено и он уже столько знает, что вряд ли это как-то повлияет на его карьеру.Неосторожно он, конечно, записал "хоум видео". Если это было хоум видео, конечно. И что вообще в голове у человека, который пишет на камеру личное порно?Что скажет его жена? Наверняка, ничего. Лейла Умерова и их дети давно проживают в США, а там и не такие сексуальные девиации приветствуются.А мнение граждан Украины? Может, им не очень приятно, что министр обороны оказался порноактёром?Да кого это волнует!Инвестор, политик, предприниматель и меценат (так сказано в его биографии) Рустем Умеров ещё и президентом Украины может стать. Если еврею можно, то почему мусульманину нельзя?

https://ukraina.ru/20230906/1049194530.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, рустем умеров, сша, крым, украина, порно, министр обороны